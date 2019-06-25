Электроэнергия – из биогаза!

О проблемах с главным хранилищем твердых бытовых отходов Кропивницкого не говорил только самый ленивый политик или общественный деятель. Еще бы – свалка мусора действует с 1953 года и уже десять лет как выработала свой ресурс. Сколько раз здесь возникали самовозгорания, сколько сотен жалоб написали жители Завадовки и Кущевки на ее работу! Хорошее мы редко замечаем, но пожаров на хранилище давно нет, в этом году запустили линию по сортировке мусора, а буквально через пару недель состоится и вовсе эпохальное событие.

Все знают, какой газ создает парниковый эффект, из-за которого погода у нас становится все хуже и хуже, – это СО 2 , углекислый газ. При этом мало кто догадывается о том, что метан – газ, выделяющийся при разложении органического мусора, – в 33 раза опаснее в этом плане для экологии, чем углекислый газ! Все наши хранилища мусора – источники выделения метана в больших объемах (кроме них, разве что только коровы во всех смыслах портят воздух этим газом). Вот с этим метаном надо что-то делать. И у нас сделали!

На городском полигоне твердых бытовых отходов на Завадовке уже готова к пуску система дегазации свалки. Она будет не только улучшать экологическую ситуацию на нашей планете и облегчать работу органов обоняния жителей окрестностей, но и приносить прибыль.

Знаете, приглашение посетить мусорную свалку в такую жару – далеко не мечта журналиста. Как бы старательно ни работали специалисты нынешнего оператора по вывозу мусора (это фирма «Экостайл»), ароматы никуда не денешь, как и мух. Но это оказалось терпимо. Когда в прошлый раз журналисту «УЦ» доводилось по работе здесь бывать много лет назад, всё было гораздо хуже. Сама свалка стала компактнее, не расползается, ограждена со всех сторон, бомжи не ползают по поверхности, «вылавливая» интересующие их предметы. Не замечено крыс и следов их жизнедеятельности. Самое главное – тут нет угрозы ситуации, которая была во Львове в 2016-м, когда во время тушения пожара на тамошнем полигоне из-за обвала погибло четыре спасателя…

Так что с газом, который выделяет мусорка? Компания «Экостайл» два года искала инвестора для работы с газами на полигоне, и он нашелся – это украинская фирма «ЛНК». Подобные проекты фирма уже реализовала в Николаеве, Черкассах, Житомире, Борисполе, Броварах, Обухове. Кстати, техническое решение этой фирмы по переработке биогаза с полигонов ТБО уникально, защищено авторским патентом. Схожие установки работают в Виннице, Ровно и Запорожье.

В чем суть? В разных местах полигона в толще мусора проделано 38 скважин. От скважин идут газопроводы (конечно, не такие большие, как «Уренгой – Помары – Ужгород», просто пластиковые трубы небольшого диаметра). Все трубы сходятся в так называемой гребенке, коллекторе, а дальше газ поступает в солидную машину, где его сжигают, он расширяется во много раз, вращает турбину, и вырабатывается электричество.

Сама установка по «переделке» газа в киловатты состоит из агрегатов австрийской фирмы Jenbacher и американской «Дженерал электрик». Только сам этот комплекс стоит около миллиона евро. А цена всего проекта – около двух миллионов евро.

В чем выгода инвесторов? Полученную таким образом электроэнергию они будут продавать обл­энерго по так называемому зеленому тарифу. Согласно закону Украины, распределители электроэнергии, облэнерго, обязаны покупать такую энергию, произведенную солнечными, ветровыми и биогазовыми электростанциями. Причем тариф на такую энергию высокий, его цена фиксируется в евро, скажем так, традиционные ГЭС или ТЭС продают произведенное ими электричество намного дешевле. И это притом, что «зеленый» тариф последние годы снижается, изначально, при введении его с 2009 года, он был вообще высоким, что и спровоцировало бум строительства солнечных, в первую очередь, электростанций, только у нас в области их уже пара десятков. А вот станция на таком биогазе – первая.

«Установка рассчитана на выработку 600 киловатт электроэнергии в час, – говорит директор “Экостайла” Сергей Макаров. – Дебет имеющихся скважин (количество газа, которые они дают. – Авт.) примерно 600 кубометров газа в час.

По заключению Института газа Национальной академии наук Украины, они занимались научной частью этого проекта, минимум на 8 лет хватит запасов нашего полигона для работы установки. Со временем, конечно, надо переходить на другие, новые скважины. Дальше все равно органические отходы будут сюда свозиться, газ будет. Срок разложения органических отходов – от 3 до 9 месяцев, газ будет выделяться. Хотя в наших планах – перейти на нулевой уровень захоронения отходов. По максимуму все будет перерабатываться.

Пусконаладку мы уже прошли, всё работает, газ идет, энергия вырабатывается. Сейчас идет последний этап оформления документов по «зеленому» тарифу, как только все будет оформлено, начнем очищать природу от газа. В течение месяца, думаю, система заработает. 600 кубометров метана в час мы будем перерабатывать».

Реализацию проекта проинспектировал секретарь городского совета Андрей Табалов. Городской совет к проекту имеет непосредственное отношение – он выделил инвестору – фирме «ЛНК» – земельный участок под все это дело.

«Реализация программы дегазации полигона даст нам ощутимый результат сразу в нескольких направлениях: существенно улучшится общая экологическая ситуация в городе из-за отсутствия выбросов метана в атмосферу, ликвидируется угроза самовозгорания свалки, и, наконец, жители Завадовки и Кущевки будут чувствовать себя комфортнее из-за отсутствия неприятных запахов с территории полигона. Хочу сказать, что за каденцию этого городского совета от людей не поступило ни одной жалобы по этой причине, хотя еще не так давно они были массовыми».

И все же стоит вопрос: а почему сразу не построить мусороперерабатывающий завод? Андрей Табалов разбирался в этом вопросе. По его словам, много разных было проектов, даже земельный участок под городом как бы выделили для нового полигона. Но на самом деле ни одно село не хочет иметь такое «счастье» у себя под боком. А самое главное, вы не поверите – у нас… мало мусора! Для эффективной работы полноценного мусороперерабатывающего завода его должно быть хотя бы вдвое больше. Иначе нерентабельно.

Так что пока будет установка по переработке биогаза. «Наш город в первой десятке городов страны, где делается все для дегазации полигона. Согласно указу Кабинета Министров, все полигоны Украины должны быть оснащены системой дегазации до 1 января 2020 года. Мы справляемся», – говорит Андрей Табалов.