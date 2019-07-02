«А що робить, як він не хоче?»

Уже который год идут разговоры об объединении Кропивницкого с поселком Новым, и все время решение этого вопроса откладывалось. И вот новый виток эпопеи: неизвестные стали расклеивать по поселку объявления о собрании, назначенном на 25 июня, инициатором которого якобы является городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

В объявлениях также утверждалось, что причина собрания – решение вопроса об объединении поселка Новый и соседнего села Грузское. В целом авторы авантюры оказались правы – Райкович приехал на это собрание, чтобы разобраться, что, собственно, происходит.

На вопрос, кто развесил объявления, поселковый голова Сергей Денисенко отметил, что речь идет о некоей «инициативной группе». Ранее в эксклюзивном интервью «УЦ» он отмечал, что в поселковом совете есть группа депутатов, которые якобы противятся объединению с городом в связи с тем, что не хотят терять свои полномочия. В этом же интервью обсуждался и вариант объединения с Грузским, однако сам Сергей Павлович отбросил его как не имеющий перспектив. Также он заверил корреспондента, что на ближайшей сессии поселкового совета будет рассмотрено официальное предложение от Городского совета Кропивницкого. Следующий за ним этап – организация общественного собрания. И вот тут началось самое интересное.

Очередная сессия Новенского поселкового совета состоялась 26 июня, в среду. Неудивительно, что «инициативная группа» хотела провести собрание новенчан накануне. Благодаря видеоматериалам, имеющимся на официальной страничке горсовета в «Фейсбуке», мы смогли восстановить примерную последовательность событий. Так, перед самим собранием жителей Нового 25 июня делегация из горсовета имела обстоятельную беседу с поселковым головой. В ходе ее выяснилось, что вопрос о назначении общественного собрания в повестку дня вовсе не был внесен. Сергей Денисенко рассказал, что депутаты совета якобы несколько раз голосованием снимали вопрос с повестки дня. Денисенко, по его словам, сам готов был внести его на рассмотрение ближайшей сессии. Кроме того, он упомянул о том, что якобы из сельсовета Грузского поступило письмо с предложением рассмотреть объединение в формате «Грузское – поселок Новый».

К 16.00 к зданию поселкового совета подтянулись жители Нового. Они в большинстве были возмущены перспективой объединиться с Грузским и явным затягиванием процесса присоединения поселка к городу. Новенцы продемонстрировали и поселковому голове, и мэру Кропивницкого полное знание того, какие блага могут получить от присоединения и чего могут лишиться, если будет принято решение объединиться с одним из сельсоветов. Речь о серьезных вещах: льготное транспортное сообщение (по словам директора департамента экономического развития, торговли и инвестиций Марианны Морквы, только на финансирование проезда для льготных категорий населения Горсовет Кропивницкого потратил более 3 миллионов гривен в нынешнем году), обслуживание многоквартирных домов и вывоз мусора, ремонт дорог, финансирование объектов местной инфраструктуры. Город же спешит с процессом присоединения по своим причинам: это позволит увеличить субвенцию из государственного бюджета в связи с получением статуса ОТГ. Кроме того, присоединение позволит решить давнюю проблему Кропивницкого – нехватку земельных ресурсов для дальнейшего развития города.

Уже в ходе собрания стало известно, что одновременно в актовом зале Новенского поселкового совета прошла встреча жителей поселка с сельским головой Грузского – и в подавляющем большинстве присутствующие высказались против объединения с селом. Также собравшиеся рассказали, что вместо ликвидированного КП «Новенское» обслуживать дома в поселке была приглашена некая фирма из пгт Смолино, что привело к росту квартплаты. Вообще в этот день выяснилось, что многое в пос. Новом происходит втайне от городских властей.

– Меня беспокоит сложившаяся социально-политическая ситуация, – отметил Андрей Райкович, выступая перед новенцами. – Меня никто не предупредил о том, что у вас будет собрание. Я бы посоветовал людям, которым вы доверили полномочия по управлению делами поселка Нового, не злоупотреблять этим доверием. Этот микрорайон должен быть неотъемлемой частью города.

На эти слова городского головы новенцы отреагировали бурными аплодисментами. Райкович не акцентировал внимание на затягивании (все больше походящем на саботаж) процесса присоединения, однако собравшиеся сами наперебой называли «виновных» в этом, и одной из первых звучала фамилия самого поселкового головы Сергея Денисенко. «А що робить, як він не хоче?» – спрашивали новенцы присутствующих на собрании чиновников.

Действительно, что делать? Какие этапы предусматривает законодательство в процессе присоединения пригородных населенных пунктов к городам? На этот вопрос «УЦ» ответила начальник юридического управления Горсовета Кропивницкого Марина Смаглюк.

– Мы оперируем на данный момент только понятием «присоединение», поскольку благодаря недавним изменениям в законодательстве города областного значения являются полноценными ОТГ, – отметила она. – В поселке Новом осталась лишь одна административная единица – Новенский поселковый совет, остальные административные функции давно выполняют соответствующие городские управления. В результате присоединения эта единица исчезает, ее руководитель становится старостой, а депутатский корпус распускается. Но мы находимся в самом начале процесса, и – вы будете смеяться – все несказанно были рады тому, что на поселковой сессии 26 июня было принято лишь положение о проведении общественного обсуждения. Далее необходимо определить дату и место обсуждения – это компетенция поселкового головы, который обязан выдать соответствующее распоряжение. Если до этого момента можно было говорить об «инициативной группе», то теперь будет предельно ясно, кто именно тормозит процесс, – поселковый голова или депкорпус. После принятия распоряжения есть 30 дней на проведение самого обсуждения, результат которого утверждается на ближайшей сессии местного совета. Затем они обращаются к городу, и уже городской совет на ближайшей сессии дает свое согласие. А после обоюдного согласия город и присоединяющийся населенный пункт формируют общее решение об одобрении процедуры присоединения. После всего этого пакет документов передается в облгосадминистрацию, которая дает свой вывод. И этот вывод снова нужно принять на сессии городского и местного советов. Кроме главы местного совета, инициировать обсуждение могут также депутаты, члены громады или органы самоорганизации населения (проще говоря, общественные организации).

Как видим, процедура сложная, в ходе нее каждый из участников процесса должен несколько раз подтвердить свое согласие. Однако, по словам Смаглюк, имеются случаи, когда города с прилегающими поселками проходили ее в течение одного месяца и благополучно превращались в ОТГ. Так что при наличии желания процедура проходит весьма быстро.

26 июня состоялась сессия поселкового совета, в присутствии Райковича.

С темы поселка Нового Райкович также начал аппаратное совещание в понедельник.

– Лоббировать интересы отдельных групп – то ли сельскохозяйственных, то ли промышленно-сельскохозяйственных, то ли политических – неприемлемо, – отметил он. – Мы уже дохозяйствовались до того, что, создав инженерную базу 101 микрорайона, остались ни с чем из-за того, что отдали землю на откуп. Часть ее отошла Соколовской ОТГ. То же самое некоторые личности хотят сделать с поселком Новым. Но я знаю, что жители примут правильное решение, и закон устроен так, что обойти их мнение невозможно.