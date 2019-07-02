«Сага об Эльворти»

Старшее поколение читателей «УЦ» хорошо помнит великолепный роман Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах» – историю нескольких поколений английской семьи. Следуя британским традициям, мы решили написать свою сагу. О том, как сложились судьбы елисаветградских Эльворти, а также их прямых потомков, журналистам «УЦ» рассказали внуки сооснователя старейшего и крупнейшего предприятия Кировограда – «Червоной зирки» – Роберта Эльворти – братья Майкл и Роджер Кларксон-Уэбб.

Роберт и Томас Эльворти

Роберт был старшим сыном в большой семье Эдварда Эльворти – преуспевающего фермера, работавшего на арендованной им земле возле небольшого городка Вивелиском (англ. Wiveliscombe) в графстве Сомерсет. Роберт родился в 1846 году, годом позже на свет появился Томас Эльворти. Отец не хотел, чтобы сыновья (всего их было четверо) пошли по его стопам и всю жизнь занимались фермерством, потому что – цитата Майкла Кларксона-Уэбба: «Это был очень тяжелый труд, от которого небольшая отдача». Поэтому Роберт и Томас были отосланы с родительской фермы на обучение в Бостон, графство Линкольншир, где за три года братья получили образование, став сельхозинженерами. Ослушался отца только самый младший сын Уильям, в 18-летнем возрасте взявший на себя работу на ферме после смерти Эдварда Эльворти в 1872 году. Потомки Уильяма до сих пор живут в округе города Вивелиском, по-прежнему занимаются сельским хозяйством.

После окончания обучения дороги Роберта и Томаса на время разошлись. Младший из двух братьев работал в Англии, в компании по изготовлению сельскохозяйственных машин, затем уехал в Яссы (Румыния), где стал представителем британской фирмы.

Роберт – на тот момент ему исполнилось 20 лет – отправился в Северную Америку, где только недавно закончилась Гражданская война. В те годы среди молодых британцев было модно уезжать в США в погоне за «золотыми горами». Роберт Эльворти сделал успешную инженерную карьеру в Балтиморской мостостроительной компании, при его активном участии был возведен мост Сент-Чарльз через реку Миссури возле города Сент-Луис. Мост был открыт в 1871 году и стал наибольшим сооружением подобного типа в США. В этом же году Роберт получил письмо от Томаса, в котором тот рассказывал о преимуществах работы в условиях развивающейся стремительными темпами сельскохозяйственной отрасли Восточной Европы и приглашал брата присоединиться к бизнесу по продаже сельхозтехники. Роберт недолго раздумывал и переехал к Томасу в Яссы.

Братья Эльворти некоторое время колесили по южной части Российской империи, выбирая место, где можно обустроить свое предприятие. Майкл Кларксон-Уэбб говорит, что в провинциальном Елисаветграде Херсонской губернии Роджер и Томас остановились благодаря случайности. Семейная легенда гласит, что, впервые прибыв в Елисаветград, братья познакомились в городском парке с двумя симпатичными девушками-француженками. После этого молодые люди часто проводили время в парке, где беседовали с новыми знакомыми. Вот из-за этих девушек братья Эльворти и решили обосноваться в нашем городе. Впрочем, местные историки утверждают, что выбор в пользу Елисаветграда английскими бизнесменами был сделан из-за того, что в те годы в городе практически отсутствовала какая-либо промышленность, следовательно, существовал переизбыток рабочей силы, кроме того, через город уже была проложена ветка железной дороги. Скорее всего, эта версия не лишена логики, хотя первый вариант выглядит куда более романтично…

В 1874 году Роберт и Томас Эльворти основали в Елисаветграде собственное предприятие по продаже и ремонту сельскохозяйственной техники, в котором братья владели равными долями. Роберт стал конструктором фирмы, Томас – менеджером. Бизнес развивался очень успешно, братья потихоньку становились обеспеченными людьми, но семья Эльворти, которая находилась в Англии, стала выказывать беспокойство по поводу того, что братья – самые старшие среди детей Эдварда Эльворти – все еще остаются холостыми. В 1878 году Роберт на время приехал на родину, где женился на своей кузине Мэри. Вскоре молодожены вернулись в Елисаветград, где уже началось строительство семейного особняка фабрикантов Эльворти.

Первый ребенок Роберта и Мэри родился в нашем городе в 1888 году. Девочку назвали Люба (в английском варианте – Эмми Мэри). Увы, через год она умерла от дифтерии. Любу похоронили в городской церкви, ныне уже разрушенной, название которой Майкл и Роджер Кларксон-Уэбб произнесли как «Церковь Святого Петра и Павла».

В 1892 году предприятие братьев Эльворти понесло первую серьезную утрату. От туберкулеза скончался один из основателей фабрики – Томас. Где находится его могила, Майкл Кларксон-Уэбб точно не знает, в семейных архивах на этот счет не сохранилось каких-либо достоверных сведений. Однако Майкл допускает, что его двоюродного дедушку могли похоронить возле Любы Эльворти во дворе той же Церкви Святого Петра и Павла в Елисаветграде. Томас умер, так и не женившись, детей у него не было, поэтому его доля бизнеса по решению Роберта была распределена среди кузенов, проживавших в Англии. Некоторые из них потом приезжали в Елисаветград и работали на заводе «Р. и Т. Эльворти».

Бизнес Эльворти по изготовлению сельхозмашин развивался колоссальными темпами. Продукция предприятия пользовалась огромным успехом и уважением (о чем говорят медали и призы всевозможных международных выставок), фирма могла похвастаться наличием представительств в 52-х городах на территории всей Российской империи, офисы завода располагались в Лондоне и Нью-Йорке!

Среди просвещенной елисаветградской общины британский подданный, фабрикант Роберт Эльворти был известен как щедрый меценат. Роберт выделил средства на строительство школы (сейчас это школа №3), помогал прокладывать трамвайную ветку, финансировал театр, больницы, строил жилые дома для работников завода в микрорайоне теперешней Новониколаевки.

В Англии, в округе Эймос, Роберт Эльворти построил дом для летнего отдыха семьи, который назвал «Массандра», в честь расположенного в Крыму дворца. Годы спустя семья Эльворти продала эту усадьбу с условием, что там должны располагаться либо дом престарелых, либо больница. До сих пор в усадьбе «Массандра» в Эймосе находится дом престарелых. В 1904 году Роберт приобрел дом в Хэндоне, северный Лондон, где и находилась резиденция семьи Эльворти.

У Роберта и Мэри было пятеро детей. Старшие сыновья – Эдвард (1889) и Томас (1892) родились в Елисаветграде, младший сын Уильям (1896), а также девочки Хеллен (1894) и Хильда (1898), появились на свет на исторической родине своих родителей. Как правило, дети жили в Англии, где учились в школах пансионного типа. В Россию к родителям они приезжали в гости на несколько месяцев во время школьных каникул. Повзрослев, Эдвард и Томас присоединились к семейному бизнесу. Эдвард даже возглавлял региональное представительство акционерного общества «Р. и Т. Эльворти» в Омске.

Годы брали свое, Роберту Эльворти все сложнее и сложнее давалось путешествие из Англии в Россию. Последний раз в Елисаветград основатель предприятия приезжал в 1913 году, провел здесь шесть месяцев, после чего окончательно вернулся на Туманный Альбион. Делами завода в России руководили доверенные лица Роберта – управляющие Янгмен и Майш.

Первая мировая война, большевистская революция в России принесли в жизнь семьи Роберта Эльворти боль невосполнимых утрат. На полях сражений погибли два старших сына, большевики отобрали завод, который был для Роберта делом всей его жизни, частью памяти о безвременно ушедшем брате Томасе. Эти трагические события изрядно подкосили Роберта.

На рубеже 20-х годов прошлого века семья Эльворти активно занималась благотворительностью, помогая в основном эмигрантам, бежавшим из России в Англию и Францию. В семейном особняке в Хэндоне постоянно жил кто-то из беженцев. До 1922 года Роберт предпринимал определенные шаги для того, чтобы получить у большевистских властей разрешение вернуться в Елисаветград и продолжить работать на заводе. Ничего из этого не вышло. Затем Роберт Эльворти пытался юридическими методами получить компенсацию за отобранный большевиками завод (его супруга Мэри повторно поднимала этот вопрос в годы Второй мировой войны, когда Советский Союз и Великобритания стали союзниками). И снова неудача.

В 1922 году, в возрасте 75 лет, дедушка Майкла и Роджера Кларксон-Уэбб вложил немалые средства в шахту по добыче бурого угля в Югославии, удивив этим поступком всю семью. К сожалению, из этого бизнеса ничего не вышло, Роберт Эльворти потерял много денег и умер в Югославии от пневмонии в апреле 1925 года. Его тело переправили на родину, в Англию, где Роберт Эльворти был похоронен в церкви Сент-Мэри в Хэндоне. Здесь же находится могила умершей в 1948 году супруги Роберта, Мэри…

Дети Роберта Эльворти

Увы, но так вышло, что наиболее трагично сложилась судьба именно тех детей Роберта и Мэри Эльворти, которые родились в Елисаветграде. Люба умерла в возрасте 11 месяцев, Эдвард и Томас были убиты на войне…

Когда началась Первая мировая война, Эдвард работал в Омске. На тот момент он уже получил степень бакалавра Лондонского университета и автоматически принадлежал к резервному офицерскому полку. Во время боевых действий Эдвард служил в инженерных войсках и принимал участие в Дарданелльской операции, предпринятой вооружёнными силами Великобритании и Франции в сражении с Османской империей на полуострове Галлиполи. Целью операции было овладеть проливами Дарданеллы и Босфор, захватить столицу Турции Константинополь и принудить Турцию выйти из войны на стороне Германии.

В составе британского десанта Эдвард Эльворти высадился в Галлиполи в августе 1915 года. Боевые действия перешли в состояние окопной войны, причем в своих письмах Эдвард рассказывал, что окопы противоборствующих сторон были расположены на расстоянии 10 футов (3 метра) друг от друга, так что солдаты обеих армий могли переговариваться между собой…

Семье сообщили, что Эдвард пропал без вести 11 августа. Последний раз его видели сражающимся на поле боя. Роберт Эльворти подключил все свои деловые связи в Елисаветграде, Одессе, Константинополе, чтобы получить хоть какие-то известия о судьбе сына. Тогда говорили о том, что в Константинополе находится много повредившихся рассудком британских офицеров, получивших в ходе боев сильный психологический стресс. Поиски Эдварда в Турции продолжались шесть месяцев, а когда они не принесли результатов, офицера признали погибшим. Имя и фамилия Эдварда Эльворти выгравированы на большом мемориале, который установлен в Галлиполи в честь погибших 50 тыс. солдат и офицеров из Англии, Австралии и Новой Зеландии.

Томас (буквально накануне войны он получил степень бакалавра технических наук Кембриджского университета) записался в армию в 1914 году, вступив в мотоциклетное подразделение. Спустя некоторое время его перевели в Королевские технические войска, где он отвечал за прокладывание кабеля связи. В 1916 году Томаса перевели в Ланкастерский королевский полк, сражаясь под знаменами которого он и встретил свою смерть в мае 1917 года. Похоронен второй сын Роберта Эльворти в братской могиле, недалеко от городка Аррас (Франция). В завещании Томас оставил крупную сумму денег – где-то 1000 фунтов стерлингов – солдатам и офицерам своего батальона. На эти деньги Роберт построил в Ланкастере для сослуживцев сына два дома, в память о лейтенанте Томасе Эльворти… Также в память об Эдварде и Томасе было установлено витражное стекло в церкви Сент-Мэри, где похоронены их родители.

В январе 1916 года в Королевский артиллерийский гарнизон поступил младший из сыновей Роберта – Уильям, отправившийся затем для прохождения службы во Францию. После гибели на фронте Томаса Роберт Эльворти обратился к руководству военного ведомства Великобритании с просьбой демобилизовать Уильяма… Когда закончилась война, Уильям помогал отцу с делами на шахте в Югославии, затем занялся фермерством в деревне Манктон, графство Дорчестер (получив ферму в наследство от дяди). Дела его шли успешно. На своей ферме младший сын Роберта Эльворти трудился до 1965 года, когда передал бразды управления хозяйством своей дочери и ее мужу. Дочь Уильяма – соответственно, внучка Роберта Эльворти, Урсула Норман приезжала в Кировоград в 2002 году в составе большой делегации наследников славной фамилии. Ее сын Чарльз Норман сейчас продолжает семейный бизнес на ферме Манктон. Уильям скончался в 1990 году, сразу после своей золотой свадьбы.

Старшая из дочерей Роберта и Мэри, Хеллен Эльворти, во время Первой мировой войны служила медсестрой в госпиталях Лондона и Хэндона. Известно, что она вышла замуж, но через полгода ее брак распался. Повторно Хеллен замужем уже не была. Много занималась благотворительностью, помогала эмигрантам из России. Умерла Хеллен в 1976 году, похоронена в городе Исборн, где она жила на старости лет вместе со своей сестрой Хильдой…

– Мои папа и мама поженились где-то через полгода после того, как умер дедушка, – вспоминает Майкл Кларксон-Уэбб. – Мой отец Оскар Кларксон-Уэбб был бухгалтером и три года помогал Роберту Эльворти вести дела. Когда дедушка умер, отец и дядя Уильям продолжали попытки достичь компромисса с большевиками, чтобы получить компенсацию за завод. Но у них ничего не получилось. Всего у родителей было четверо детей. Сначала мы тоже всей семьей жили в Северном Лондоне, потом переехали в Гилдфорд, столицу графства Суррей. Когда дети выросли и покинули семейное гнездо, родители переехали к морю и жили в городе Исборн.

– Мама всегда вспоминала о Елисаветграде, рассказывала нам о том периоде жизни семьи, – добавляет Роджер. – Где-то в 1965 году я нашел книжку со старыми елисаветградскими фотографиями. Когда мы их просматривали, мама сказала: давай выучим русский язык. Она научила меня стишку: «Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает зайчик мой!» Конечно, я уже плохо помню, о чем этот стишок, но все еще могу его воспроизвести…

Раньше из всей информации о Кировограде мы знали только то, что удалось прочитать в книгах. Там говорилось, что город и область были сильно разрушены в ходе Великой Отечественной войны. После войны мама очень хотела приехать в Кировоград, но тогда это было невозможно. Английским туристам разрешали приезжать только в Москву или Ленинград. Мама умерла в 1984 году, так и не узнав, что и основанный ее отцом и дядей завод, и дом ее родителей, в котором она жила, когда приезжала в Елисаветград на каникулы, до сих пор существуют. Мы очень рады, что дом дедушки отреставрирован и там находится музей завода…

По словам Майкла и Роджера, вместе со смертью их дяди Уильяма, младшего сына Роберта Эльворти, прервалась нить носителей этой фамилии. Сейчас в Англии не осталось ни одного Эльворти, имеющего какие-то родственные связи с основателями «Червоной зирки». В то же время несколько Эльворти – очень дальние родственники семьи – в наши дни живут где-то на просторах Новой Зеландии…

Александр Виноградов, «УЦ».

Статья из № 34 (766) от 22 августа 2008 г.