Теряем технарей: ХПИ и машиностроители против утечки кадров

Государство должно услышать и высшие учебные заведения, и работодателей, нужно увеличивать количество специалистов, которых готовят по техническим направлениям, уверен Евгений Сокол, ректор Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», побывавший на прошлой неделе в Кропивницком с рабочим визитом.

Сегодня во всемирном рейтинге QS, который определяет тысячу лучших высших учебных заведений на планете, ХПИ занимает первое место среди украинских технических вузов. Далее – о том, как и почему вуз сотрудничает с машиностроителями Кировоградщины, совместно с работодателями борется с утечкой кадров за границу, конкурирует с другими вузами на региональном, национальном и мировом рынках высшего образования, и не только.

– У нас очень сложная ситуация сложилась на рынке труда, – констатирует ректор. – Это связано с тем, что техническое образование – сложное, значительная часть детей идет на другие специальности. Нужно, чтобы государство услышало, что таких специалистов нужно готовить, увеличивать набор на технические специальности. До этого времени оно не давало нашей молодежи представления о том, насколько техническое образование интересно, какие дает возможности для карьерного роста и хорошей зарплаты. К тому же многие выпускники наших школ уезжают учиться за границу, причем в большинстве – в страны Восточной Европы, где качество обучения всегда было «попроще», чем в бывшем Советском Союзе и во многих вузах Украины. Кроме выпускников школ, за границу уезжают и многие выпускники вузов, мы теряем вдвойне. Для того, чтобы давать возможность нашим студентам работать на современном оборудовании, которое наш университет, к сожалению, не имеет возможности покупать, больше 200 студентов каждый год отправляем за границу, чтобы они могли стажироваться в передовых мировых фирмах, таких, как Siemens, BOSCH и другие. Германия, Австрия, Франция и так далее. Но 90% тех, кого мы отправляем на стажировку, остаются там. Эти фирмы оставляют хорошо подготовленных специалистов работать у себя.

– Нашли рецепт, как удержать их здесь?

– На серьезных предприятиях, как «Гидросила», «Эльворти», «Турбоатом» и другие, понимают, что нам нужно привлекать нашу молодежь для работы в Украине, создавать условия для того, чтобы она была заинтересована. Это родина, здесь родители, друзья, хорошая работа. Если молодой специалист получает зарплату, которая отвечает потребностям, он с удовольствием останется в стране и будет работать на развитие ее экономики. Очень хорошо, что в последние два года работодатель повернулся лицом к высшим учебным заведениям, – потому что не может найти специалистов. Сегодня к нам обращаются многие ведущие предприятия Украины: «Дайте нам специалиста». Я очень рад сотрудничать с «Эльворти», «Гидросилой», Павлом Штутманом. Это человек, каких, к сожалению, немного, который понимает, насколько важно поддерживать высшее образование, создавать условия для того, чтобы мы могли готовить серьезных профессионалов.

– В чем конкретно заключается ваше сотрудничество?

– Во-первых, это дуальная форма организации образования, во-вторых, совместные научные разработки. Мы передаем научный опыт, который позволяет развивать эти предприятия, получать конкурентные преимущества на своих рынках. Например, мы получили заявку на расчеты по повышению прочности и долговечности оборудования, которое выпускает «Эльворти». Наши специалисты имеют соответствующий опыт, мы давно такие расчеты делаем для военной техники, и они внедряются. Сегодня есть необходимость сделать это для сельхозтехники.

Студент, который выполняет ту же научную работу вместе со своими руководителями по заказу предприятия, учится в форме, которая дает возможность объединить теоретическое и практическое обучение, изу­чает передовые подходы к научным разработкам. Это дает возможность готовить качественного специалиста целенаправленно под конкретную потребность предприятия, конкретную должность.

Люди, которые работают на предприятии, не имеют возможности, как университетский преподаватель, каждый день знакомиться с новой современной техникой, поэтому есть заказ от этих предприятий, чтобы мы проводили повышение квалификации. Чтобы на неделю приезжал наш преподаватель, проводил обучение.

– Это уже делается или в перспективе?

– Мы все это уже проговорили, согласовали с руководством. Мы не заключаем общих соглашений, «давайте сделаем так, что будем друг друга любить». У генерального директора завода «Эльворти» есть главный специалист на литейном участке, сборке и так далее. Каждый из них сформулировал проблемы, которые перед ним стоят. Они встречались в Харькове с нашими профильными специалистами, поставили задачи. Наши специалисты подготовили конкретные договора – берут на себя обязательства выполнить такие-то работы за такой-то срок и, безусловно, за рассчитанную сумму, которая для этого нужна.

– Центральноукраинский техуниверситет, бывший КИСМ, начинался в 1965 году как раз с филиала ХПИ, сегодня вы «топчетесь на их территории» – это конкуренция?

– Нужно понимать, что сегодня конкуренция на рынке образовательных и научных услуг высока не только в Украине, но и за ее пределами. Конкурировать стало значительно сложнее, поскольку мы являемся составляющей как украинского рынка этих услуг, так и мирового. Это сложно, потому что те деньги, которые имеют западные вузы, нам только снятся. Тем не менее, по многим параметрам мы спокойно конкурируем.

– Слышал, что вы развили в Кропивницком серьезную активность, что-то даже собираетесь открывать на постоянной основе. Почему такая заинтересованность именно в этом регионе?

– Мы сотрудничаем с теми регионами, где заинтересованы в получении подготовленных нами кадров. Харьковская политехника прикладывает большие усилия к пропаганде технического образования в целом. Наше задание – заинтересовать молодежь в его получении. Есть STEM-образование (от англ. science, technology, engineering and mathematics – наука, технология, инженерия и математика. – Авт.), в прошлом году мы сделали первый STEM-«лагерь» при поддержке США, была очень интересная школа, но в ней принимали участие только выпускники из Харькова и области. В этом году об этой школе как-то узнали и в Кропивницком, в том числе к нам присоединились и учителя с учениками из вашего города и Запорожской области.

Трижды моя команда, 18 человек, приезжала в Кропивницкий, чтобы показать, насколько интересными могут быть физика, математика, наука и техническое образование в частности. Это мероприятия, которые проводили завод «Эльворти» и ваше городское управление образования, сегодня мы встречались с его руководителем. Наметили планы – при поддержке «Эльворти» и ХПИ, если будет согласие городской власти, будем пытаться создать здесь научный лицей. Это структура, которая дает возможность «подтянуть» наиболее заинтересованных детей и большое преимущество в подготовке юношества под техническое образование, науку…

Записал Андрей Трубачев, «УЦ».