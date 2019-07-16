Сюрпризы общественного бюджета

На рассмотрение в Городской совет Кропивницкого были поданы 87 проектов в рамках инициативы «Общественный бюджет» на 2020 год.

По словам заместителя городского головы Андрея Паливоды, основная часть проектов, как и в нынешнем году, касается благоустройства различных зон Кропивницкого: ремонта дорог и тротуаров, обустройства парковых зон и скверов, строительства детских и спортивных площадок. Многие проекты относятся к сфере образования, культуры и туризма, здравоохранения.

– В целом уровень и качество поданных проектов выше, – отметил он. – Больше и количество заявок в сравнении с предыдущими «Общественными бюджетами».

Тем не менее, по результатам рассмотрения на координационном совете до голосования были допущены чуть менее 70 проектов. Основная причина отказа – несоответствие положениям об «Общественном бюджете», а именно либо явный коммерческий характер предложения, либо в качестве места реализации предлагалась частная территория (все проекты в рамках «Общественного бюджета» должны реализовываться только на коммунальных территориях).

Как наиболее интересные со своей точки зрения Андрей Паливода отметил проект «Наукові пікніки» – мини-фестивали для детей и молодежи на научные темы, фестиваль «Весняний книговир», проект «Здорове місто» по установке кабинок для курения в общественных местах, молодежный старт-ап «Лабораторія лідерства».

Самым дорогим проектом является «ВЕЛОКРОП» – проект создания велосипедной дорожки от Казачьего острова до улицы Попова и проспекта Университетского. Общая длина дорожки – 12 километров. В другом крупном проекте – «Місто можливостей» – предлагается создать реестр муниципальных нянь. Всего же на рассмотрение городских властей было предложено 11 крупных проектов, большая часть которых сопряжена с ремонтом дорог.

Среди социальных проектов (таковых всего пять) наш неподдельный интерес вызвала инициатива «Допоможи дитині побачити світ». Она предполагает создание на базе детского сада № 29 для детей с нарушениями зрения специального центра по диагностике и коррекции проблем зрения с закупкой современного оборудования.

В категории «Малые проекты» с финансированием до 250 тысяч гривен основная масса предложений – это создание спортивных и детских площадок, скверов и зон отдыха. Нередко для них сочиняют невероятные названия – «Здорова Україна», «Здорові діти – щасливе майбутнє», «Кущівська бубочка», «Живемо активно» и так далее. Как и ранее, много заявок поступает от школ. Например, в спецшколе № 1 на ул. Волкова предлагается организовать сенсорную комнату, а школы № № 10 и 34 хотят получить в свое распоряжение передвижные учебные лаборатории. Включились в процесс учреждения здравоохранения – сразу две городские амбулатории хотят за счет «Общественного бюджета» закупить технику для лучшего обслуживания пациентов. Поступили предложения и от библиотек, самое интересное – создание арт-студии «101 хобі-Т». Заслуживает внимания проект «Активне життя» – организация досуга людей с инвалидностью, пенсионеров, ветеранов и участников АТО.

Несколько проектов мы выделили в отдельную категорию и решили назвать ее «Сюрпризы». Они все разные, но объединяет их повышенная креативность. Например, как вам идея установить «музыкальный» лежачий полицейский напротив музколледжа? Кроме шуток, горожане прекрасно осведомлены о проблемах необустроенных пешеходных переходов в Кропивницком и пытаются хотя бы частично решить их через «Общественный бюджет». Кроме «Музыкального полицейского», имеется проект «Безпечні переходи», в котором предлагается установить на оживленных перекрестках антивандальные фигуры, похожие на детей. Еще один проект предлагает оснастить переходы в центральной части города системами звукового оповещения.

Неожиданный проект подала школа № 33 – расчистить прилегающий к школьной территории водоем с последующим благоустройством для комфортного отдыха жителей микрорайона Арнаутово.

Помощник городского головы Андрей Лейбенко подал свой проект – создать на стене одного из домов рядом с бывшим кинотеатром «Зоряный» мурал с изображением бездомных кота и собаки. Среди малых проектов имеется также предложение украсить металлической аркой Студенческий бульвар (ранее он носил название Проспект Коммунистический), а улицу Дворцовую – «Гойдалкою кохання». Последняя примечательна тем, что расположить ее предлагается у здания ГУ юстиции на Дворцовой, 6.

Ознакомиться с полным перечнем проектов для «Общественного бюджета» вы можете, зайдя на официальный сайт Городского совета Кропивницкого. Голосование за проекты будет длиться со 2 по 15 сентября, проголосовать можно, придя в горсовет и заполнив бюллетень, или в режиме онлайн на все том же официальном сайте. Так что знакомьтесь и выбирайте!

Виктория Барбанова, “УЦ”.