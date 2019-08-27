Субсидія без порушень!

Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій, щоб не опинитися у числі порушників і не втратити право на підтримку від держави? Експерти проекту «Справедлива підтримка», який реалізує Мінсоцполітики за сприяння Світового банку, підготували цей матеріал для тих, хто отримує соціальну допомогу, або лише має намір звернутися за підтримкою. А Заслужений художник України, головний карикатурист легендарного «Перця» Олексій Кохан – додав авторські ілюстрації.

