Из «гэбистов» в подсудимые

Лучше поздно, чем никогда: на прошлой неделе задержали бывшего сотрудника кировоградского областного управления СБУ, который год назад жестоко избил жителя Гайворона в местном кафе. Брали в бегах, с привлечением спецподразделения «КОРД».

О том диком случае мы, и не только мы, немало писали. В ночь на 27 июля 2018-го работник районной государственной администрации Владимир Левченко пришел в заведение после телефонных звонков супруги, которая что-то отмечала с подругами. Жаловалась, что к ним цеплялась нетрезвая компания. Результат – два перелома челюсти со смещением, сотрясение мозга, операция.

– Подошел к столику на летней площадке, за которым сидела жена с подругами и Сергей Сирак (начальник районной полиции на тот момент. – Авт.) с водителем районного отдела управления СБУ и незнакомым молодым человеком лет 30-ти, которого все называли Женей, – рассказал Левченко журналистам. – Позже мне сказали, что он работник СБУ из Кропивницкого. Только я поздоровался и поинтересовался, что здесь за проблемы, как услышал в ответ от последнего, что это у меня сейчас будут проблемы. Он вскочил и неожиданно ударил меня кулаком в голову. Я упал, а когда поднялся, он меня опять ударил, толкнул в проход и начал бить уже на полу «летника». Бил ногами, преимущественно в голову. А в это время начальник полиции стоял и не останавливал его. Когда жена попыталась остановить нападающего сумкой, он и ее тоже ударил в голову. Кто-то из присутствующих в кафе вызвал полицию и «скорую». Когда приехал наряд, Сирак с СБУшником сели в машину и уехали…

Буквально на следующий день после того, как вся история и красноречивые фотографии потерпевшего стали достоянием СМИ, в гайворонском райотделе сменили начальника. Тот, что спокойно наблюдал за избиением хорошо знакомого ему человека заезжим службистом, прямо из отпуска отправился не в позорную отставку, а на пенсию. У него выслуга, он, мол, был не при исполнении, оснований для дисциплинарного взыскания нет, поясняли тогда в полиции, уже несколько лет как абсолютно новой.

– Я его знаю на протяжении 20 лет, я до администрации работал в налоговой, вместе участвовали в рейдах разных, он опер был, я – инспектор, – сказал в числе прочего Левченко в интервью «УЦ» в августе прошлого года. – Ну, знали друг друга нормально. А когда это случилось, он не обратил никакого внимания. Просто сидел (после инцидента. – Авт.), не звонил, не появлялся…

Тогда же всплыло имя собственно «виновника торжества» – Евгений Ходидад. В его отношении практически тут же, после огласки, началось внутреннее расследование. Потерпевший, в свою очередь, подал заявление в полицию. По его словам, обидчик приходил в больницу, убеждал забрать. Левченко отказался.

Без двух дней год спустя после инцидента, 25 июля 2019-го, Ходидада объявили в розыск. Сначала, правда, уволили из службы. Уже в этом апреле, «за систематическое невыполнение условий контракта» по результатам служебного расследования, которое продолжалось, таким образом, до 8 месяцев. По нашей информации, подался в бега, как только ему сообщили о подозрении…

Почему так долго тянули, учитывая очевидность всех обстоятельств, – версий несколько. Неофициально в СБУ кивают на военную прокуратуру Южного региона, которая осуществляла процессуальное руководство. Там, в свою очередь, – на территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве, в компетенции которого находятся подобные дела. ГБР, закон о котором приняли еще в 2015-м, напомним, начало функционировать только в прошлом ноябре. Пока прошла передача дел, пока раскачались…

С другой стороны, под конец апреля, когда Ходидада уволили за систематическое невыполнение, уже было вполне понятно, что в стране скоро сменится президент, а значит – начнут перетряхивать в том числе и СБУ, которая подчинена как раз главе государства. Не лишенным логики выглядит предположение, что, стремясь сохраниться в системе, на местах могли решить «подчистить хвосты».

Как бы то ни было, 11 июля, за две недели до объявления экс-сотрудника в розыск, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника областного управления службы на Кировоградщине. Ну, так совпало…

Наконец, 20 августа этого года разыскиваемого все-таки нашли и положили лицом вниз на землю рядом с хорошим немецким автомобилем – фото опубликовано Государственным бюро расследований. В СБУ, комментируя, подчеркивают: оказывали полное содействие. Учитывая, что Ходидад скрывался, Заводской суд Николаева, скорее всего, поддержит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация – первая часть 122 статьи Уголовного кодекса, умышленное средней тяжести телесное повреждение, не опасное для жизни, но повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную устойчивую утрату трудоспособности менее чем на одну треть. Если вину бывшего работника госбезопасности докажут, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Или до двух лет исправительных работ.

Андрей Трубачев, «УЦ».