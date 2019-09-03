Арка Райковича: завершающий этап

Утро на строительстве арки начинается с оперативного совещания руководства, хотя монтажники уже вовсю стучат тяжелыми молотками, разбирая опалубку очередного блока подпорной стены со стороны завода «Гидросила». Она начинается возле сопряжения со старой аркой и, постепенно снижаясь, идет к улице Брати­славской, вид на которую перекрывают горы щебня, – идет подготовка к укладке асфальтового покрытия.

Впрочем, совещания на объекте бывают не только оперативные. Директор «Кронос-лидер» Андрей Жила не скрывает: «Керівництво міста тут кожного дня. У терміни повинні вкластися, хоча складно, усі втомлені. Все-таки три місяці напруженої праці. Але настрій бойовий».

На первый взгляд, после завершения основных работ по строительству новой арки остались мелочи, но это совсем не так. Наоборот, объемы очень возросли. Это касается и мощных подпорных стен длиной около двух километров, которых не было в первоначальном проекте, а это – ни много ни мало – несколько сот кубометров бетона плюс время на изготовление каждой секции стены. Для этого надо смонтировать металлическую опалубку, собрать арматурный каркас, залить высококачественным бетоном и дать время на затвердение, провести демонтаж металлоконструкций. К тому же заказчик решил сработать на перспективу и расширить дорожное полотно с 9-ти до 16 метров. Со временем здесь планируется устроить 4-полосное движение, но пока будет три полосы – две в сторону Новониколаевки и одна в обратном направлении, т.е. вниз, в город. Возле подпорных стен планируется устройство велосипедных дорожек. Для того, чтобы дорога соответствовала транспортному трафику, ее пришлось не только расширить, но и углубить на 60 сантиметров ради мощной подушки из смеси гравия и песка, которая сейчас проходит необходимый процесс уплотнения и досыпки. Приблизительно через неделю планируется начало укладки асфальта, сначала – выравнивающего слоя толщиной 10 сантиметров. Кроме проезжей части, обустраиваются и пешеходные дорожки.

Значительные объемы завершающих работ надо провести и в плане оборудования канализационных люков, а также монтажа системы внешнего освещения. От улицы Брати­славской до арки и ниже ее уже проложены электрические кабели, осталось установить опоры и смонтировать светильники. Кстати, сама новая арка будет освещена несколькими светильниками, а старая – одним или двумя, потому что она значительно короче новой. Для удобства и безопасности пешеходов монтируются и поручни вдоль тротуаров. На все про все осталось чуть больше двух недель.

Сергей Полулях, «УЦ». Фото автора.