Известное обезболивающее оказалось противораковым средством

Международный проект Repurposing Drugs in Oncology (ReDO) обнаружил существенный противораковый эффект у известного обезболивающего и противовоспалительного препарата диклофенака. Результаты работы опубликованы в ecancermedicalscience

Источник – Новости Казахстана Nur.kz

Диклофенак относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), которые долгое время интересовали ученых как потенциальные средства профилактики онкологических заболеваний. Выяснилось, что диклофенак может найти применение в лечении уже развившихся опухолей.

Сотрудники ReDO провели метаанализ работ, посвященных противоопухолевому эффекту диклофенака, и пришли к выводу, что этот эффект можно считать несомненным. В силу хорошо изученной фармакокинетики, относительно низкой токсичности и невысокой стоимости препарата, ученые отнесли его к сильным кандидатам на применение в качестве средства химиотерапии.

Первое исследование противораковых свойств препарата на животной модели относятся еще к 1983 году, когда его испытали на крысах с имплантированной фибросаркомой — было зафиксировано замедление роста опухоли.

Более поздние исследования на животных и культурах человеческих клеток показали, что диклофенак может подавлять деление раковых клеток при раке толстой и прямой кишок, нейробластоме, раке яичника, глиоме, раке поджелудочной железы, меланоме и раке простаты.

Поскольку диклофенак используется для обезболивания при онкологических заболеваниях и после операций по их поводу, было проведено несколько ретроспективных исследований, в которых сравнивались результаты лечения пациентов, получавших и не получавших диклофенак.

Оказалось, что назначение препарата статистически достоверно снижало вероятность дистанционного метастазирования и общую смертность у пациентов с опухолями груди, легкого и почки; резко уменьшало концентрацию CA 19-9 (биомаркера аденокарциномы поджелудочной железы) в крови и замедляло прогрессирование заболевания, а также значительно уменьшало размеры новообразований при агрессивном фиброматозе.

По мнению ученых, противоопухолевые эффекты диклофенака многообразны. В первую очередь они связаны с его непосредственным действием как ингибитора циклооксигеназы (ЦОГ), в частности второго ее типа. Этот фермент синтезирует простагландины. О

дин из них — простагландин Е2 — обнаружен во множестве новообразований, где он поддерживает хроническое воспаление, формируя микросреду опухоли. Влияние разных НПВП на ЦОГ-2 сильно различается, причем диклофенак связывается с ней особенно хорошо.

Помимо этого за противоопухолевую активность диклофенака могут отвечать такие его эффекты, как подавление роста питающих опухоль сосудов, иммуномодуляция, стимуляция апоптоза (естественной гибели клеток, нарушающейся при раке), подавление активности тромбоцитов и метаболизма глюкозы, а также повышение чувствительности раковых клеток к лучевой и химиотерапии.

Собранные данные пробудили серьезный интерес ученых к противораковым свойствам диклофенака, и в настоящее время идут четыре его клинических испытания по этому показанию, при чем одно из них — уже фазы IIB (в ней исследуют эффективность лекарства в заданной дозе).

ReDO — это международный проект, созданный с целью поиска противораковых свойств у препаратов, которые применяются или применялись по другим поазаниям. Предпочтение отдается лекарствам, которые широко доступны и недороги.

Диклофенак — «классическое» обезболивающее и противовоспалительное средство, разработанное и выведенное на рынок в 1973 году компанией Ciba-Geigy, сейчас входящей в концерн Novartis. Он широко применяется при различных болях, ревматоидных заболеваниях, поражениях опорно-двигательного аппарата и кератозах. Выпускается в таблетках, суппозиториях, инъекциях, мазях и глазных каплях, в ряде стран отпускается без рецепта.