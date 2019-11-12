Макс Кидрук напугал Кропивницкий и Александрию

Известный украинский писатель Макс Кидрук презентовал в двух городах Кировоградской области свою новую книгу «Доки світло не згасне назавжди». Сюжет страшноват, в лучших традициях Стивена Кинга. Кошмарные сны становятся реальностью. А еще у книги есть мобильное приложение, это впервые сделано в Украине. Книга имеет интерактивную обложку. Используя специальное мобильное приложение, читатель может ознакомиться с дополнительными текстами или ответвлениями основного сюжета, а также пообщаться в чате с одним из персонажей предыдущих книг писателя. Достаточно просто навести свой смартфон на обложку книги.

«Реакция читателей на новшество замечательная, – говорит Кидрук. – Я на самом деле и не сомневался, что оно того стоит. И почти не сомневался, что мне удастся доказать свою правоту всем скептикам. Да, оно того стоит. Я вижу, как люди радуются этой интерактивной обложке. Как они по ночам переписываются в чате с персонажем. Вижу отзывы на текст, их появляется буквально по несколько каждый день в соцсетях».

Еще 10 лет назад никто о таком и не думал. А теперь трудно даже представить, какими будут книги через 10 будущих лет. «Я об этом много думаю, – говорит Кидрук. – Очевидно, что самая важная вещь в этом – не останавливаться. Не думать, что ты достиг чего-то и это круто, и дальше делать только это. Это тяжелый бизнес. Ты должен постоянно придумывать что-то новое. Должен быть на шаг впереди не только своих коллег-авторов, но и читателей. Я, например, думаю, что через 10 лет было бы прикольно написать фантастический роман о какой-то отдаленной, подобной Земле планете.

Сделать полностью ее 3D модель с материками – нечто похожее на Google Earth. Чтобы можно было реально побродить там, приблизить или отдалить. И уже на основе этого писать какую-то историю о колонистах.

Можно полностью придумать ее экосистему с климатом, со сменой времен года и т. д. Это не является чем-то страшным. Посмотрите, как сейчас делают компьютерные игры. Но к этому должны еще дойти как литература, так и читатели. Чтобы это стало хотя бы финансово окупаемым. Я по окончании тура приступаю к этой работе, новому проекту. Именно проект, потому что это будет серия романов, которая будет называться “Новые темные века”. Это о будущем, о колонизации Марса, политические и экологические проблемы, которые превратят Землю в почти не пригодное для проживания место. Над первой книгой я буду работать минимум 2 года, поэтому в следующем году не будет ни тура, ни нового романа. Потому что к этому циклу я хочу не просто сделать текст, а еще 3D модель колоний на Марсе, о чем уже говорилось. Хочу сделать карты Земли в том времени, о котором будет идти речь в книге. Ну и еще несколько идей в этом направлении. Это требует очень много времени».

Кидрук сегодняшний крайне озабочен экологической ситуацией на планете и в Украине. Глобальное потепление, наступление пустынь – это все уже давно не сюжеты для антиутопий, а нынешняя реальность. Нас ожидает тяжелое будущее. Поэтому колонизация далеких планет неизбежна, считает писатель. Иначе никак, человечество не выживет, настолько мы запустили собственную планету.

В 2012-м году Макс Кидрук баллотировался в народные депутаты от города Кировограда. Сейчас о политике он и слышать не хочет. «Я сейчас на своем месте».

Это уже третий масштабный тур Кидрука по Украине. Первый охватывал 101 город, сейчас количество уменьшилось до 70. Оправдывают ли эти поездки его ожидания?

«В этом году все областные центры бьют рекорды по всему: и по количеству посетителей, и по количеству проданных книг. То есть это однозначно того стоит. О том, как справляюсь с таким темпом, – я не имею ответа на этот вопрос. Тот, кто не одержим литературой, кто не одержим чтением и созданием книг, однозначно бы этого не выдержал. Ты просто должен любить то, что ты делаешь.

Мне кажется, что я уже перерос стиль технотриллера, в котором много написал. Все еще тяготею к максимальной реалистичности, в определенной степени это является синонимом “техно”. Но все больше я двигаюсь к острой социальности. Это все еще триллеры и научная фантастика, но социальная составляющая становится такой же важной. Формула успеха для автора – всегда быть искренним с собой, а не с читателем. Потому что фальшь в отношении себя книголюб сразу почувствует. Предыдущий мой роман “Там, где нет Бога” на самом деле об американском футболе, хотя мало кто это понимает. Ну а читатель в книге видит то, что ему важно».

Геннадий Рыбченков, «УЦ».