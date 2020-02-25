Колокол Мира должен быть в Кропивницком!

Первый Колокол Мира был установлен в Нью-Йорке в 1954 году, в 1996 году такой же – в штаб-квартире ООН в Вене. Потом его установили во многих городах Японии, Германии (на фото), Польши, Турции, Мексики, Австралии, Монголии, Филиппин, Канады, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Узбекистана и других стран. Теперь есть все шансы, что он появится в Украине. Более того – в Кропивницком.

История колокола. Автором идеи был японец Тиёдзи Накагава, который пережил атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Для создания колоколов-символов он с друзьями придумал особый сплав из монет, собранных в более чем ста странах мира, представленных на тот период времени в составе ООН. Образцом стал колокол буддийских храмов Японии, в который стучат толстым деревянным стволом. Впервые Колокол Мира появился в Нью-Йорке в 1954 году перед зданием ООН. Через десять лет, после кончины Тиёдзи Накагавы в 1982 году, была основана Всемирная ассоциация World Peace Bell Association, которая распространяет колокола-символы по многим городам на разных континентах.

Колокол отлит из монет, пожертвованных детьми всех континентов. В него вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Он является символом глобальной солидарности людей Земли. Надпись на колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». В него синхронно звонят дважды в год: 1 сентября, напоминая о начале Второй мировой войны, и 21 сентября – в Международный день мира. Его звон – призыв к миру на Земле.

Причем тут Кропивницкий? Во всем «виноват» Владимир Савченко, президент Всемирной федерации традиционного карате-до (WTKF), доктор медицины. Еще в 2006 году, когда ему, единственному из Украины, в японском парламенте вручали диплом пятого дана будо, Стив Шуджи Накада, главный советник международной организации «День Земли», предложил установить Колокол Мира в Украине. «Зерно попало в почву, где медленно стало прорастать», – заметил Владимир Васильевич.

Японцы – народ постоянный. Если их выбор пал на Кировоград (тогда), то они терпеливо ждут решений и позитивного результата.

– Толчком к действиям стали события в Крыму и кровь, которая стала литься на Донбассе, – говорит Савченко. – Таким образом я сам для себя ответил на вопрос, чем смогу помочь своей стране.

Владимир Савченко заручился поддержкой городского головы Кропивницкого Андрея Райковича и на тот момент народного депутата Украины Константина Ярынича. Была создана инициативная группа, которая стала продвигать тему Колокола Мира на разных уровнях, вплоть до МИДа.

Министерство иностранных дел поставило перед организационным комитетом, который возглавил Андрей Райкович, ряд вопросов: кто обеспечит финансирование проекта? Какие места могут быть использованы для размещения мемориала? Сроки реализации? Кто будет ответственным? А Константина Ярынича поставили в известность о том, что неправительственная организация «Ассоциация по сохранению Колокола Мира ООН» в лице госпожи Сэйко Такасе позитивно отнеслась к реализации проекта.

В общем, завертелось. На данный момент установка Колокола Мира находится под личным контролем главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня. В проект вовлечены авторитетные кропивничане, профессионалы. Архитектор Юрий Пенязь разработал эскизный проект мемориала. Сейчас рассматриваются возможные места его расположения. При выборе места важно учитывать момент, что на церемонию открытия Колокола приедут ну очень важные официальные лица из разных государств. Не исключен даже приезд Генерального секретаря ООН и руководителей или послов стран, где уже установлен Колокол Мира.

Вообще-то процесс установки Колокола Мира ООН должен происходить на уровне главы государства. Так было во всех странах, где он был установлен. Именно поэтому в прошлом году директорат Всемирной федерации традиционного карате-до поручил своему главе Владимиру Савченко обратиться к президентам государств, где имеют место вооруженные конфликты, и к украинскому в первую очередь…

Проект «Колокол Мира ООН» имеет правило: никаких бюджетных средств, только пожертвования. По предварительным подсчетам, необходимо 30 тысяч евро. Будет открыт счет, куда можно перечислить любую сумму. Хотя это не очень большие деньги, и наши меценаты смогут собрать их очень быстро, хочется верить, что многие горожане захотят поучаствовать в историческом проекте.

Традиция сбора монет должна сохраниться. Это будет символично. Помните, как ко Дню города кропивничане сдавали ключи, чтобы потом из них был отлит символический ключ от города? Так можно сделать и с монетами для колокола. Более того, японская сторона готова призвать всех украинцев, проживающих на территории их государства, жертвовать монеты для будущего Колокола.

Владимир Савченко предложил еще одну идею. Каждая область передаст отстрелянные гильзы, в которые будут вложены записки с фамилиями ребят, погибших в зоне АТО. «Эти гильзы мы передадим в Японию, чтобы их вплавили в колокол, – говорит Владимир Савченко. – Потом близкие погибших, приведя к мемориалу своих детей и внуков, смогут ударить в колокол, чтоб услышать душу родного человека».

Японская сторона уже детально расписала дорожную карту, вплоть до того, каким транспортом, по какому маршруту колокол будет отправлен в Украину. Важный момент: колокол будет освящен в синтоистском храме «Камакура-гу». Японцы просят передать молитву или пожелания, которые будут озвучены священником во время церемонии.

«Я мало чего боюсь в жизни, но теперь стал опасаться, что наш проект подхватит любой другой город Украины и реализует его очень быстро, – поделился Владимир Савченко. – Колокол Мира для меня – своеобразный итог моей жизни. Карате, которым я занимаюсь, было до меня, есть при мне и останется после. А колокол устанавливается один раз в истории государства. Очень хочу, чтобы для всех кропивничан это тоже стало делом жизни. Пусть мир в нашей стране начнется с Кропивницкого».

Вот кто активно занимается реализацией проекта, кроме самого Савченко: Балонь, Райкович, Ярынич, Штутман, Неделько, Семенюк, Черновол, Волков, Бежан, Дануца и другие. Известный меценат Людмила Шубина в соцсетях написала: «Я с вами». Это не может не обнадеживать, что все получится.

И еще: японцы сказали, что им для всех работ, вплоть до доставки Колокола, необходимо четыре месяца. Во сколько вложимся мы?