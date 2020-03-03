Что нам стоит недостроить

11 ноября пришлого года городской голова Кропивницкого Андрей Райкович на совещании строго приказал провести инспекцию недостроенных зданий в городе: «Исключить нахождение людей в недостроенных помещениях – взрослых, детей, подростков. Для бездомных у нас есть специальные заведения. Помещения должны быть под охраной, ограждены. Владельцы недостроев должны заботиться о безопасности на объектах. Поручаю МЧС и специнспекции выявлять собственников помещений и, в случае несоблюдения необходимых норм, составлять протоколы, привлекать к ответственности». И вот чиновники отрапортовали о проведенных проверках.

Стоит заметить, что еще три года назад в рамках процесса децентрализации Госархстройинспекция (ГАСК) передала Кропивницкому градостроительные полномочия. Только городу, в области по-прежнему действует ГАСК, подчиняющийся Киеву.

Всего по городу выявлено 38 серьезных недостроев, – рассказала во время аппаратного совещания 2 марта начальник городского управления ГАСК Елена Филоненко.

В результате осмотра всех 38-ми был составлен общий перечень недостроев по городу: их адреса и собственники. С владельцами сейчас, по словам Филоненко, ведутся переговоры о соответствующем обустройстве территорий вокруг недостроев. Следующее заседание с приглашением владельцев недостроев запланировано на 12 марта.

По словам Елены Филоненко, пять объектов частично законсервированы, на 18 есть ограда, на 14 нет ни забора, ни данных о консервации строительства, 10 объектов вообще завалены мусором.

«Строительные площадки должны быть в надлежащем состоянии. Чтобы никто не мог заходить бесконтрольно, чтобы дети не заходили туда развлекаться», – отреагировал на информацию городской голова Райкович. По его словам, владельцы должны знать о своей ответственности.

– Среди объектов наиболее опасными можно определить следующие: многоквартирный жилой дом по улице Степняка-Кравчинского, 31 (владелец – УМВД Украины в Кировоградской области) и многоквартирный жилой дом по ул. Юрия Коваленко, 29, корп. 2 (владельцы ЖСК «Полет» и ЖСК «Надежда»), – обратила внимание начальник ГАСК. – На этих объектах незавершенного строительства отсутствуют ограждение и охрана, они не законсервированы, и это представляет серьезную опасность для граждан.

Представители ГУНП в Кировоградской области объяснили во время заседания рабочей группы, что на консервацию дома по улице Степняка-Кравчинского требуется более 50 миллионов гривен, поэтому, в связи с отсутствием достаточного финансирования, в настоящее время провести полную консервацию дома не представляется возможным. Одновременно представители ГУНП отметили, что объект находится на постоянном контроле работников патрульной полиции, и заверили, что оградят территорию вокруг дома проволокой и перекроют свободный доступ в здание, оконные проемы на первом этаже будут заложены.

Конечно, по городу можно насчитать гораздо больше, чем 38 недостроев. Но главное внимание – конечно же, к крупным объектам. Плюс есть объекты, к которым город при всем желании не имеет отношения и влияния на собственников. Например, это относится к ужасному недостроенному зданию на набережной Ингула, Дворцу пионеров. Там не раз менялись киевские собственники, в том числе владельцы одной сети супермаркетов, которая сегодня переживает не лучшие времена. Изменить профиль здания, например, под многоэтажный паркинг, нельзя. Так что пока остается только смотреть, как и дальше рушится эта махина. Хотя город судится с собственниками. По закону, если в течение 5 лет никаких работ не происходит на объекте, его можно вернуть в собственность громады.