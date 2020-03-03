Поїхали на змагання, повернулись на карантин

22-23 лютого в місті Конельяно, що в Італії, проходили міжнародні змагання з дзюдо. Дев’ятнадцятеро їх учасників – із Кропивницького. По поверненню в Україну дітей не допустили до відвідування шкіл та гуртків через можливе інфікування коронавірусом, який зараз «гуляє» по Італії.

Деякі батьки були обурені таким рішенням міської влади, але працівники охорони здоров’я пояснюють, чому це необхідно.

«Інкубаційний період цього вірусу – 14 днів, тому, за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я, тим, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, протягом цього часу варто поспостерігатися й витримати термін самоізоляції. Ми не можемо стверджувати, що ці діти були в контакті з хворими, але все могло бути, тому що вони знаходилися в зоні епідспалаху. Якщо їм на другий день скасували змагання, то це, мабуть, теж про щось говорить, значить, в Італії також використовують запобіжні заходи для уникнення контактування й передачі вірусу. Це абсолютно правильні дії. Ми нікого не принижували та нічиї права не обмежували. Я вважаю, що це повинно бути на рівні свідомості. Турбота про власне здоров’я та здоров’я оточуючих – це нормальне явище, і в усіх країнах це застосовується, а у нас чомусь це викликає якесь непорозуміння чи супротив», – акцентує Оксана Макарук, начальниця управління охорони здоров’я міської ради Кропивницького.

Двічі на день дітям вимірюють температуру та контролюють їхній стан. Із 19-ти юних спортсменів захворіли двоє. В обох зафіксували температуру, що перевищила 38 градусів. Проте, за інформацією тренера Сергія Нечмоні, одного з хлопчиків уже виписали з лікарні, випадок коронавірусу не підтвердився. Діти займаються дистанційно та регулярно отримують домашнє завдання – як зі школи, так і з дзюдо.

«На змагання в місто Конельяно ми їхали автобусом зі Львова. Ніякого ажіотажу щодо коронавірусу в Італії на той момент ще не було, перевірки та якісь особливі профілактичні заходи теж не проводились. Все було абсолютно спокійно. У суботу, 22 лютого, змагання пройшли в нормальному режимі, наші діти отримали багато призових місць, а на наступний день, у неділю, змагання скасували у зв’язку з коронавірусом. Тож, ми зібралися й поїхали додому. З Кропивницького було 19 спортсменів, а виступити встигла лише половина з них. Звісно, ті, хто не встиг, засмутились, але це форс-мажорна ситуація, тому ми ставимось до цього спокійно та з розумінням. Я не бачу нічого критичного в тому, що дітей попросили 2 тижні побути на карантині. Як-то кажуть, береженого Бог береже», – пояснив Сергій Нечмоня, президент федерації боротьби дзюдо та самбо Кіровоградської області, тренер учнів.

Карантин в учнів триватиме до 10 березня, після цього наші спортсмени зможуть вільно відвідувати заняття та гуртки.