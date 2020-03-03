Реконструкция площади: берите и делайте

«Площадь Героев Майдана реконструируют» – дружно писали местные СМИ в апреле 2016 года. «В Кропивницком будут ускоряться с проектом реконструкции площади Героев Майдана» – это уже сентябрь 2016-го. «В Кропивницком начнется реконструкция площади Героев Майдана» – обещали те же СМИ в марте 2018-го. И самое свежее сообщение, от января нынешнего года: «Проекты реконструкции площади Героев Майдана в Кропивницком будут принимать до весны»…

Наверняка вы помните конкурс, который проводила городская власть. На суд жюри было представлено несколько проектов реконструкции площади, которые горожане подвергли жесткой критике. И все же были признаны два лучших, хотя первое место не досталось ни одному. Но вопрос остался открытым и актуальным. Однозначно, надо что-то делать.

Когда мы пишем на тему реконструкции городских объектов, чаще всего обращаемся за комментарием, советом, профессиональной точкой зрения к заслуженному архитектору Украины Виталию Кривенко. Обратились и в этот раз. Комментарий Виталия Ефремовича удивил и обнадежил. Оказывается, уже несколько лет лежит «в столе» детально разработанный проект реконструкции площади Героев Майдана. С присущей ему скрупулезностью архитектор нарисовал-начертил-расписал каждую деталь, учел все, вплоть до подземных инженерных конструкций, в чем ему помог Петр Довченко, директор института «Кировоградагропроект». К слову, работа проделана по собственной инициативе двух ведущих специалистов и совершенно бесплатно.

Подробнее о проекте. Реконструировать – это не только плитку поменять. К этому необходимо подходить комплексно. Кривенко предлагает перепроектировать и реконструировать фасады строений, расположенных по периметру площади. Кстати, многие специалисты говорят, что плитка «кабанчик», которой облицовано здание облгосадминистрации, давно устарела и нуждается в замене. Также надо что-то решать и с уродливой надстройкой на «Барве».

Автор проекта предлагает условно разделить площадь на три зоны: тематическую, центральную и зону отдыха. В центральной, по примеру городов Европы и некоторых областных центров Украины, создать архитектурно-скульптурный комплекс, состоящий из сухого (плоского, пешеходного, подземного) фонтана. Это когда чаша расположена ниже нулевого уровня, а насадки монтируются в гранитные плиты. Такое оборудование не требует демонтажа на зиму, конструкция несложная в обслуживании. Визуальный эффект должно дополнить декоративное гранитное покрытие площади, уложенное в виде украинского орнамента.

Как быть с существующими двумя фонтанами? Однозначно, их нужно оставлять, но поменять гидротехнические подземные системы. И внешне целесообразно их изменить. Посередине сооружений могут быть скульптурные композиции. Ими, между прочим, уже заинтересовались. Более того, привлечен скульптор. И за его работой «пристально» наблюдает президент ТПП Ирина Саенко.

Тематическая зона – участок, сопряженный с улицей Чмиленко. Тему зоны будут определять горожане, но кажется, что она на поверхности: мемориальная доска «Чмилю», улица его имени, центральная площадь имени Героев Майдана. Третья зона, ближе к Дворцовой, будет для отдыха: в тени, возле фонтана, с детьми и т.д.

Специалисты просчитали, где может быть сцена, которую время от времени собирают на площади для проведения концертов. Размеры взяли самой большой, которая может быть. Она прекрасно вписалась на уровне входа в администрацию. Место для новогодней елки тоже учтено.

Бесспорно, с площади нужно убрать ступеньки. Их же когда-то не было. Помните, когда они появились, горожане шутили: Москаленко (в 87-м – председатель горисполкома) выложил ступеньки, чтобы на площадь не смог посадить самолет Матиас Руст, как он это сделал в Москве. Перепад поверхности в высотном отношении (от Дворцовой – выше, к Чмиленко – ниже) нивелируется за счет всего нескольких ступенек, ведущих в тематическую и зону отдыха. Там же есть необходимость добавить скамейки для отдыха.

Теперь о катальпах. Эти нужно убирать. Как бы ни пытались их подпереть, старость и гибель деревьев неизбежны. А на их место посадить молодые катальпы. Ландшафтные дизайнеры утверждают, что они очень быстро растут. Ну и у нас есть опыт замены деревьев: вон какие красавицы-ели растут возле здания горсовета.

В общем, все готово, надо брать и делать. Имея опыт арки, можно утверждать, что нынешней городской власти в лице Андрея Райковича по силам масштабные проекты. Понятно, что городской голова единолично не принимает решения, но кажется, что данный проект – именно то, чего мы ждем много лет.