Выставка, которую мы ждем

Известный кропивницкий коллекционер Владимир Нагорный не раз радовал горожан выставками скарба, который он собирал в течение нескольких лет. Это были иконы, гончарные изделия, рушники наших предков. Каждый предмет – история, и каждая выставка – событие. Коллекционеру еще есть чем удивить земляков.

В нашем разговоре он не раз вспоминал пословицу о том, что с кем поведешься, от того и наберешься. А «повелся» он с Юрием Тютюшкиным, который, собственно, и увлек его собирательством старинных фотографий, запечатлевших «украинство».

«Я ездил в села, ходил по хатам, стоял на рынках районных центров с табличкой «куплю». Фотоснимки я покупал, и на сегодняшний день в моей коллекции около полутысячи фотографий периода от начала двадцатого века до семидесятых годов, – рассказывает Владимир Нагорный. – На фото – изображения колоритных украинских типажей, ремесла, хаты, быт, сельскохозяйственный труд, строительство КремГЭС и много другого. Регионы – Кировоградщина и Черкасщина».

Все это можно долго и скрупулезно рассматривать, настолько интересно и познавательно. Но отдельно хочется выделить фото украинских сельских свадеб, которых у коллекционера чуть меньше сотни. И молодые, и дружки, и сваты, и родители, и застолья, и ряженые. Какие костюмы! Какие лица! Хочется, чтобы это все увидела широкая аудитория. Поэтому нужна выставка.

«Я оцифровал свадебные фотографии и распечатал в формате А4, чтобы лучше было видно мельчайшие детали, – говорит Владимир Нагорный. – Осталось оформить в рамки и выставить на всеобщее обозрение. Ищу зал. Предлагал нескольким людям, но то ли им неинтересно, то ли пока некогда»…

Владимир готов не просто украсить стены выставочного зала, но и рассказать о каждой фотографии, потому что записывал истории тех, кто на них изображен. Есть фотокарточки, которые с обратной стороны подписывали их владельцы, а есть с подписями фотографов. И даже это очень интересно и информативно.

Есть у Нагорного потрясающие послевоенные фотографии, снимки, сделанные при возведении хат, так называемые «толоки», с полей, даже остарбайтеров. Отдельно коллекционер отложил стопочку фотографий, где изображены девушки с цветами. Цветок – обязательный атрибут фотоснимка. Но это, как говорится, отдельная история, а пока очень хочется выставку свадебных фотографий.

В планах – дополнить выставку рушниками, тоже старинными, платками, посудой, которая могла быть на свадебном столе. Если подключатся вокалисты, актеры, можно показать свадебные обряды, спеть аутентичные песни. Ах, какое может получиться действо! Нам очень нужна такая выставка. Кто готов принять и поучаствовать?

Фото из коллекции В. Нагорного.