«Братское» блокирование

Тридцатая сессия Кировоградского облсовета только успела начаться и тут же была сорвана. К срыву заблаговременно подготовились братья Степуры, приведя в зал людей с красноречивыми плакатами и принеся собственную «озвучку». Как ни взывали к ним коллеги с просьбой разблокировать трибуну, братья не вняли.
Напомним, в сентябре прошлого года облсовет проголосовал за увольнение с должности Игоря Степуры. Тот подал иск в суд. В феврале уже этого года Кировоградский окружной административный суд принял решение немедленно восстановить Степуру в должности и за время вынужденного прогула компенсировать зарплату в сумме 125 тысяч гривен…
Вот тут и случилась коллизия. Дело в том, что заместитель председателя областного совета – должность выборная, за ту или иную кандидатуру голосует депутатский корпус. Именно поэтому Александр Черноиваненко не имеет права единолично и немедленно подписать распоряжение о восстановлении в должности. Вопрос был поставлен на голосование. За Степуру проголосовали…шесть депутатов. И началось…
Руслан Степура, брат уволенного, тоже депутат, вышел к трибуне и заявил: «Будет ли сессия – посмотрим». То есть местная «Свобода» (а оба брата – «свободовцы») взяла на себя полномочия решать, будут ли на сессии рассмотрены важные для области вопросы, демонстрируя, что ничего важнее восстановления Степуры нет.
Братья включали сирену и поочередно говорили в мегафон. Что они говорили! Уволенный Степура кричал так, что смысл его речи понять было невозможно, но чаще всего звучало «Путин». Что он говорил о Путине, в каком контексте, остается только догадываться. Митинговали Степуры в течение двух часов, говорили беспрестанно, повторялись, обвиняли и даже, кажется, оскорбляли коллег. Полиция в депутатские разборки не вмешивалась.
Группа поддержки с плакатами почему-то была из Светловодска. Судя по написанным слоганам, готовились к разным вариантам развития событий. Они призывали как выполнять решения судов, так и сохранять имущество громады, как не нарушать закон, так и не уничтожать больницу. К некоторым из них обращались депутаты, пытаясь объяснить, что те не правы, но безрезультативно. Глава ОГА Андрей Балонь сказал, что сессия должна продолжаться, а правовую оценку невыполнения решения суда должен дать прокурор области. Но «блокировщиков» было не уговорить.
Уходя на обеденный перерыв, руководители фракций собрались у Черноиваненко, чтобы решить, как продолжать сессию. По полупустому залу было понятно, что работы не будет. Объявлен перерыв на неопределенное время. Уговорит ли Игорь Степура депутатов, чтоб они его снова полюбили, посмотрим.
3000 гривень для «БІМу»