«Братское» блокирование

Тридцатая сессия Кировоградского облсовета только успела начаться и тут же была сорвана. К срыву заблаговременно подготовились братья Степуры, приведя в зал людей с красноречивыми плакатами и принеся собственную «озвучку». Как ни взывали к ним коллеги с просьбой разблокировать трибуну, братья не вняли.

Напомним, в сентябре прошлого года облсовет проголосовал за увольнение с должности Игоря Степуры. Тот подал иск в суд. В феврале уже этого года Кировоградский окружной административный суд принял решение немедленно восстановить Степуру в должности и за время вынужденного прогула компенсировать зарплату в сумме 125 тысяч гривен…

Вот тут и случилась коллизия. Дело в том, что заместитель председателя областного совета – должность выборная, за ту или иную кандидатуру голосует депутатский корпус. Именно поэтому Александр Черноиваненко не имеет права единолично и немедленно подписать распоряжение о восстановлении в должности. Вопрос был поставлен на голосование. За Степуру проголосовали…шесть депутатов. И началось…

Руслан Степура, брат уволенного, тоже депутат, вышел к трибуне и заявил: «Будет ли сессия – посмотрим». То есть местная «Свобода» (а оба брата – «свободовцы») взяла на себя полномочия решать, будут ли на сессии рассмотрены важные для области вопросы, демонстрируя, что ничего важнее восстановления Степуры нет.

Братья включали сирену и поочередно говорили в мегафон. Что они говорили! Уволенный Степура кричал так, что смысл его речи понять было невозможно, но чаще всего звучало «Путин». Что он говорил о Путине, в каком контексте, остается только догадываться. Митинговали Степуры в течение двух часов, говорили беспрестанно, повторялись, обвиняли и даже, кажется, оскорбляли коллег. Полиция в депутатские разборки не вмешивалась.

Группа поддержки с плакатами почему-то была из Светловодска. Судя по написанным слоганам, готовились к разным вариантам развития событий. Они призывали как выполнять решения судов, так и сохранять имущество громады, как не нарушать закон, так и не уничтожать больницу. К некоторым из них обращались депутаты, пытаясь объяснить, что те не правы, но безрезультативно. Глава ОГА Андрей Балонь сказал, что сессия должна продолжаться, а правовую оценку невыполнения решения суда должен дать прокурор области. Но «блокировщиков» было не уговорить.

Уходя на обеденный перерыв, руководители фракций собрались у Черноиваненко, чтобы решить, как продолжать сессию. По полупустому залу было понятно, что работы не будет. Объявлен перерыв на неопределенное время. Уговорит ли Игорь Степура депутатов, чтоб они его снова полюбили, посмотрим.