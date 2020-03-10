Брекзит? А что такое Брекзит?

Большинству украинцев о Брекзит известно примерно столько же, сколько героям мегапопулярной песенки легендарной группы Smokie «Элис? А кто такая Элис?» о девушке-соседке. Самые продвинутые знают, что это слово образовано из двух: Britain (Британия) + exit (выход). Знают и то, что Брекзитом во всем мире принято называть прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе и связанную с выходом из ЕС процедуру. Но, пожалуй, это и все. Хотя если немного задуматься и поискать аналогии с Украиной, то возникает такое количество вопросов, что ответить на них может только человек, знающий ситуацию изнутри.

Понять, что не устраивало британцев в Европейском Союзе и чем чреват для жителей Соединенного Королевства выход из ЕС, нам помог наш земляк Дмитрий, давно живущий и успешно работающий в Лондоне.

– Дима, давайте начнем с главного: лично вы за выход Великобритании из Европейского Союза или против?

– Лично я хотел бы видеть Великобританию в составе ЕС. Однако если бы сейчас провели второй референдум, то уверен, что результат был бы таким же. Общественность не увидела негативных катастрофических изменений, на которые ссылалась кампания за Remain (от англ. – остаться), и все больше убеждается, что курс на выход был обоснованным и не ведёт к катастрофе.

– Поддержал ли Брекзит Большой Лондон?

– Надо понимать, что Лондон имеет свой особенный статус в Англии и в Соединённом Королевстве. Это свой мир, который отличается космополитичностью, открытостью к разным культурам, даже этническим составом. Типичный житель Лондона – это оксюморон: все очень разные, и в этом большое преимущество жизни в этом городе. Применительно к референдуму эта особенность Лондона выразилась в голосовании 60% за ЕС, в то время как только 48% всех британцев проголосовали за Европу.

– Объясните нам, далеким от проблем Соединенного Королевства, чего не хватало британцам в ЕС?

– Как мне кажется, все было хорошо, и Европейский проект вполне устраивал Великобританию. Именно поэтому лидер Консервативной партии и экс-премьер-министр Дэвид Камерон был уверен в том, что получить поддержку большинства на референдуме не составит труда.

Однако история наказывает подчас слишком самоуверенных. Кампания за Remain была проведена из рук вон плохо: упор делался на негатив, связанный с катастрофическими последствиями выхода, а не на позитивные акспекты интеграции и ее историческую правильность в качестве пути развития государственности и экономики. Референдум совпал с ростом во всем мире популизма как политического течения, чем эффективно воспользовались политики от Брекзит. Эксперты и экономисты, которые давали четкую статистику и прогнозы по последствиям выхода, были выставлены как алармисты (паникеры), не заслуживающие доверия народа. Участие в референдуме молодежи было очень низким, а именно они голосовали за ЕС и возможности, связанные с интеграцией.

– Для нас, украинцев, сейчас очень актуальна тема разделения населения страны по политическим убеждениям. Как разделилась Британия? Кто за exit, а кто против?

– Попробую ответить весьма показательными примерами:

– за ЕС голосовали большинство молодых людей, 18-44 года, против – большинство, кому за 45. То есть молодежь хотела бы жить в объединённой Европе;

– Лондон, Шотландия и Северная Ирландия голосовали за ЕС, а большинство англичан и Уэльс – за Брекзит. Англичане оказались более консервативными;

– большинство людей с высшим образованием голосовали за ЕС. В принципе, это объяснимо – если углубиться в экономической и политический анализ, то позиции Англии были бы более сильными в составе Европы.

– Что говорят эксперты о том, как изменится жизнь в Великой Британии после выхода из ЕС?

– Эксперты по-прежнему ожидают более низкие темпы роста экономики, а понижение курса фунта стерлинга произошло сразу после голосования и продолжилось во время переговоров о политическом соглашении о выходе.

После двух лет переговоров о выходе из ЕС, двух досрочных выборов и смены правительства все уже устали слышать о проблемах Брекзита и хотят просто жить дальше. Тем не менее, в центре внимания большинства экспертов – позитивные веяния Брекзита: контроль над иммиграционной политикой, контроль над законодательством, контроль над экономикой. Словом, та же логика, что была близка украинцам, когда страна обретала независимость.

– Могут ли измениться (ухудшиться) отношения официальных Лондона и Киева? Скажется ли Брекзит на туризме и бизнесе?

– Думаю, что официально Великобритания будет продолжать поддерживать позиции Киева. Туризм только вырастет, Англия ведь и так была вне Шенгенского визового режима, так что здесь ничего не изменится.

Бизнес уже частично провёл корректировки в связи с Брекзитом. Например, некоторые банки перевели часть своих операций из Лондона в Европу, но повального закрытия, конечно, нет. Лондон был и остаётся международным финансовым центром.

Интересно, что мы так и не можем оценить эффект выхода из ЕС на экономику, ведь переговоры об экономическом/торговом соглашении с ЕС только начались в феврале этого года. Обещают управиться до конца года, хотя для такого сложного соглашения это явно оптимистично.

– Назовите, пожалуйста, по нескольку имен известных даже в Украине британцев, поддерживающих и не поддерживающих Брекзит.

– В этой стране не принято освещать, кто за что голосует, однако открытая статистика по знаменитостям говорит о том, что они в большинстве поддерживали предложение остаться в ЕС. По информации прессы, за ЕС выступали Дэвид Бэкхем, Хью Грант, Ноэль Галлахер, Пол Маккартни, Джоан К. Роулинг. За Брекзит – например, Ринго Старр, Майкл Кейн, Элизабет Херли…

– Насколько демократична сама процедура Брекзита? Скажем, могут ли люди быть откровенны между собой, говоря о том, поддерживают они Брекзит или нет?

– Демократия, конечно, работает. Высказывать свою позицию никто не боится, вот только здесь не принято делиться своими политическими пристрастиями. Однако с уверенностью можно сказать, что политическая кампания Брекзит оказалась более успешной, чем Remain.

– Как реагирует на Брекзит украинская диаспора в Британии?

– Если украинскую диаспору считать европейской (а так будет, наверное, правильно), то, конечно, Брекзит – не оптимальное решение для европейских граждан. Однако я стараюсь к политике относиться философски. В менеджменте есть такой принцип: любое изменение – это изменение к лучшему. Главное – уметь правильно использовать новые возможности и перспективы. Поэтому в Брекзите важно, чтобы процесс не затягивался, а основные правила торговли и взаимодействия законодательства были определены быстро и имели максимальный уровень преемственности. К сожалению, это задача политиков, но и среди них есть профессионалы.

– Дима, и напоследок: что там за дверью с надписью EXIT? Не приведет ли этот шаг к неким нехорошим центробежным последствиям для великой страны?

– Идут разговоры про второй референдум, на сей раз о независимости Шотландии. Однако не факт, что эти стремления части шотландцев к независимости были усилены Брекзитом. Конечно, эмоциональный фон присутствует, но шотландцы – люди практичные, и они наверняка будут ждать ясности с принципами соглашения о выходе из ЕС до принятия таких серьезных решений. В любом случае величие страны определяется не территориями, а вкладом в экономику, культуру, образование и науку. А здесь у Великобритании прочные позиции.