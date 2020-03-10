Отель «Котопёс»

Куда деть домашнего питомца, если присмотреть за ним некому, а хозяину на какое-то время, например, нужно срочно уехать? Кто будет его кормить и выгуливать? Такие вопросы часто становятся «головной болью» для большинства владельцев домашних животных. На помощь приходит зоогостиница – место, где можно на время оставить своего питомца. Там о нем позаботятся, накормят, развлекут и даже вовремя уложат спать.

В Кропивницком вот уже почти 8 лет существует «Котопёс» – домашняя зоогостиница для кошек, собак и кроликов. Мы пообщались с её основательницей Натальей Дубрoвой.

– Наталья, как вообще возникла идея организовать такой проект?

– 8 лет назад мы купили собаку и оказались в довольно сложной ситуации: собрались ехать на море, а оставить её было негде. Сперва просили присмотреть знакомых, потом детей, а затем пришло осознание, что, наверное, такая проблема есть не только у нас. Ведь Кропивницкий, между прочим, – это город собачников. И вот, лёжа на пляже, я мужу и говорю: а давай мы что-то придумаем. На тот момент, в 2012-м году, эта ниша была абсолютно свободна, поэтому мы потихонечку в своем домовладении кое что перестроили и оборудовали небольшую гостиницу для животных. У нас нет массового пребывания животных, максимум, что мы можем себе позволить, – это 10 мест. За эти годы работы мы определили свои границы и формат, чтобы не превращать свой дом в птичий рынок.

– То есть животных вы селите прямо у себя в доме?

– И в доме, и на улице. В доме у нас кошки, мелкие собаки и кролики. На улице – крупные собаки. Для них есть отдельные три помещения с отоплением и два места без отопления, предназначенные для тех собак, которые в нем особо не нуждаются. Одним из самых популярных видов содержания является домашнее, когда животное живет с нами в семье. Есть также услуга комбинированного содержания, когда днем, допустим, собака на улице, а ночью – в доме. В основном к нам приводят квартирных животных. Те, которые живут в частных домах, реже нуждаются в таких услугах.

– Что нужно, чтобы поселить у вас своего питомца?

– Порода животного значения для нас не имеет, ведь сейчас всё чаще люди подбирают собак с улицы или берут из приютов. Самое главное – чтобы животное было здоровым и чтобы ему были сделаны все необходимые прививки. Если прививок нет, мы такое животное не возьмем. В идеале, конечно, чтобы была справка от ветеринара, подтверждающая, что питомец здоров. Также важно заранее договариваться и бронировать место. Звонить и говорить, что «вот мне надо через два часа» – это не наш случай. Тем более важно оговорить все условия содержания, поскольку для животных это всё очень непросто пережить: смена обстановки – большой стресс. В идеале, конечно, чтобы люди приехали, посмотрели на нас и наши условия, привезли собаку, чтобы мы могли с ней познакомиться и установить контакт. Поэтому лучше заранее привезти животное и оставить его на пару часов. Благодаря этому потом, когда его привезут на более продолжительное время, оно уже не будет так нервничать и стрессовать, да и мы будем знать, чего от него ожидать, состоится момент притирки.

– На сколько времени обычно оставляют у вас животных?

– По-разному. Кто-то на сутки, а кто-то на 3-4 месяца, а то и до полугода. У нас есть услуга продолжительного содержания, потому что люди часто едут за границу на заработки, а животных оставлять где-то надо. Сейчас у нас таких две кошки, которые ждут возвращения своих хозяев, а до этого была семья из нескольких собак.

– Сколько стоит содержание в гостинице?

– Для кошек – 100 гривен в сутки, собакам – от 200. Здесь зависит всё от вида содержания. Для собак в стоимость включено также питание, а вот о корме для кошек хозяева должны позаботиться сами.

– Как ухаживаете за животными?

– Подъем у нас обычно в 5.30, и до 10-ти вечера я всё ещё могу быть на ногах. Ведь всех надо покормить, по очереди выгулять, поменять воду, убрать у кошек горшки и так далее. На картинках это выглядит красиво, но на самом деле это не самый презентабельный труд. Молодежь в таком ключе работать не будет. На рельсы бизнеса в Кропивницком поставить это дело сложно, потому что не такое большое количество у нас состоятельных людей, чтобы мы могли сделать полноценное предприятие, ведь тогда пойдут расходы на различные виды налогов, плюс и на работу надо будет кого-то взять. А так мы с мужем пока работаем сами. Помимо того, что каждый день надо всё убирать и дезинфицировать, мы стараемся уделять внимание каждой собаке, играем с ними, даем базовые упражнения по дрессировке, потому что им это очень необходимо. Собакам нужна интеллектуальная нагрузка, если им её не давать, они начинают шкодничать и безобразничать.

– Наверняка, чтобы заниматься таким делом, нужно самим очень сильно любить животных…

– Да, безусловно. Надо любить животных, постоянно этому отдаваться и сохранять живой интерес. Я сама заводчик единственной в городе и области собаки породы «немецкий боксер», занимаюсь этим уже почти 10 лет. Хочу сказать, что за всё это время не было ни дня, чтобы я чего-то не читала или не посмотрела какое-то видео по этой теме. Постоянно нужно чему-то учиться и развиваться в своем направлении.