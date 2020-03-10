Поль Манондиз: «Я – рокмантик»

Он – французский певец, родившийся в Брюсселе. Пять лет назад Поль Манондиз приехал в Украину и возвращаться во Францию не планирует до сих пор. По словам артиста, в Украине ему близко всё, ведь именно здесь он чувствует себя как дома.

За это время Поль выпустил свой первый украиноязычный альбом, получил звание заслуженного артиста Украины, принял участие в талант-шоу «Х-фактор», национальном отборе Евровидения и совершил не один концертный тур по городам Украины. Кропивницкий он также не обошел стороной. Журналист «УЦ» посетила дружескую встречу с артистом, которая состоялась в областной библиотеке имени Чижевского 3 марта.

Сначала Поль рассказал немного о себе сам, а затем вопросы задавала аудитория. Примечательно, что беседа шла без переводчика: Поль достаточно неплохо владеет украинским и русским.

– Моя карьера певца началась в Брюссельской консерватории. Там мне сказали, что я лирический тенор, но я в это не верю, потому что такой голос встречается достаточно редко. Но даже если это и так, я всё равно всегда больше хотел стать звездой рок-музыки, поэтому в студенческие годы я попробовал сделать микс лирики и рока, а в 25 лет сыграл роль Ромео в одноименном мюзикле «Ромео и Джульетта». Как хороший человек, я не стал работать в шоу-бизнесе, поэтому через два года я оставил свою музыкальную карьеру во Франции и познакомился со своей бывшей женой-украинкой. Когда Елена показала мне Украину, я буквально через пять минут ощутил, что здесь я – дома. И вот уже пять лет я живу в Украине и считаю себя её большим патриотом, часто выступаю с концертами на фронте.

Первый мой тур по Украине был с Ниной Митрофановной Матвиенко. Нина Матвиенко для меня – как библиотека украинской культуры и песни. Она учит меня тому, что такое народная песня. При первой нашей встрече мы с ней просто общались, пили чай, и через 30 минут она меня спросила: «У меня сейчас будет тур по Украине. Не хочешь присоединиться?» Я с радостью согласился, и мы провели 15 концертов по Украине, – рассказывает певец.

Официального места работы у Поля нет. Он – артист, путешествующий по разным уголкам нашей страны.

– Я выступаю с концертами не только на сценах филармоний или Дворца «Украина», а также и в маленьких сёлах, потому что считаю, что культура должна присутствовать везде, а не только в больших залах. Стоимость билетов на мои концерты от 100 до 350 гривен. Это не так уж и много по сравнению с другими украинскими вокалистами. Прибыль, которую я получаю от туров, очень небольшая, но я делаю это не ради денег, а ради музыки и искусства. У меня есть своя команда и собственная студия, которая делает большую работу в первую очередь именно ради этой цели.

– Почему решили строить карьеру здесь?

– Чем больше я вижу Украину, тем больше она мне нравится. Когда мне по каким-то причинам приходилось уезжать во Францию, я впадал в депрессию и хотел вернуться обратно в Украину. Моя карьера здесь началась очень естественно. Я даже сам не знаю, как это сделал. На первый мой концерт пришло 55 человек, на второй – 150, а на третий – уже 900. Я первый француз, который выпустил альбом на украинском языке. Он называется «Мой рай», потому что Украина – это мой рай.

– А у вас есть украинские корни?

– Думаю, что что-то такое должно быть. Надо будет как-нибудь заняться этим вопросом и поискать. А вообще моя родословная очень интересная: мой отец с Сицилии, мама из Парижа, я родился в Брюсселе, а живу в Украине.

– В одном из интервью вы говорили, что захотели стать певцом после встречи с Майклом Джексоном. Как это случилось?

– Когда моему брату было 7 лет, он заболел раком. Мой отец был бизнесменом, а мама домохозяйкой. Уже тогда далеко не все семьи могли позволить себе такое дорогостоящее лечение. И вот моя мама решила сделать в Бельгии несколько небольших ассоциаций по помощи онкобольным детям и их семьям. Но вы знаете, что, к сожалению, есть также случаи, перед которыми медицина бессильна. У одного из таких неизлечимо больных детей мама спросила: «Чего ты хочешь?» Он ответил: «Я хочу познакомиться с Майклом Джексоном». Мама пообещала, что выполнит его просьбу. Я не знаю, как ей это удалось, но она устроила концерт в Бельгии, на котором выступил Майкл Джексон. В конце он исполнил песню Heal the world со всеми детьми на сцене. Я хоть и был гораздо старше, но попросил маму тоже выйти вместе с другими детьми. Майкл держал меня за руку, и мы танцевали, было море людей и, конечно же, в тот момент я понял, что стану певцом.

– А зачем вы пошли на «Х-фактор»?

– На самом деле я не хотел участвовать в «Х-факторе» хотя бы потому, что я дружу со всеми членами жюри этого шоу. Но мне очень хотелось прочувствовать это изнутри, понять, как функционирует этот проект. Четыре года назад мне написал кастинг-директор «Х-фактора» и предложил принять участие в проекте. Я отказался, ссылаясь на то, что знаю, как работает это «спонтанное» шоу. Но, когда в течение этих четырех лет каждый кастинг-директор мне писал чуть ли не по 15 смс в день, я подумал, что, наверное, это неплохо, один раз можно и попробовать. Но я сразу подписал с ними контракт, что участвовать буду не больше чем в четырех эфирах, потому что потом у меня начинался тур «Моцарт. Рок-опера». За эти четыре дня я понял, насколько тяжело быть участником этого шоу.

– Что вдохновляет лично вас на творчество?

– Я думаю, что музыканты, артисты, поэты, актеры – это люди, живущие на другой планете. Я не знаю, чего я жду за свою музыку, это моя миссия, и я просто делаю это. Больше всего меня вдохновляет сцена. Я готов положить всю жизнь ради того, чтобы выступать на сцене. Вот почему я делаю музыку.

– Вы романтик по натуре?

– Я рок-мантик. Любовь для меня – это всё. Я думаю, что она всё решает. Внутри я романтик, мне нравится романтическая музыка. И в то же время, как я говорил, я очень люблю рок. Между прочим, я заметил, что украинцы более романтичны, чем французы. Во Франции романтизма сейчас осталось очень мало.