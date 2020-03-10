Вся наша жизнь – песочница

Вы же знаете, что дети копируют взрослых. Они с удовольствием играют в дочки-матери, повторяют «взрослые» слова, эмоции, манеры. Они примеряют на себя роль будущих женщин и мужчин. И от взрослых, от их поведения зависит, как растут, в какие игры играют и какими в конце концов станут их дети.

Начать придется с грустного: в театре «Резонанс» в прошлый четверг зрителей было человек тридцать. Кафешки и кальянные в этот вечер были прилично заполнены молодежью… О грустном – все.

Это был третий премьерный показ спектакля «МамаПапаСынСобака» по пьесе сербского драматурга Биляны Срблянович. Молодежный театр «Резонанс» имени Валерия Дейнекина, следуя своим традициям, удивил, поразил, восхитил, рассмешил, довел до слез. Детишки на самокатах в зрительном зале в самом начале спектакля дали понять, что на сцене речь пойдет о детях. Дети были, правда, в исполнении взрослых (молодых) актеров театра, но действие развернулось далеко не детское.

Как они играли! Обсуждая спектакль по его окончании, мы с коллегами не смогли выделить кого-то одного, самого яркого. Лучшими были все четверо: Ольга Петровская, Максим Козыный, Валерия Бондюк, Александра Гаран. Играли одинаково блестяще, но каждый был по-своему органичен в роли.

Пересказывать сюжет – дело неблагодарное, поэтому не будем. Действие разворачивается в песочнице, где трое детей играют «в семью». Они повторяют слова, порой грубоватые, которые слышат от родителей. «Папа» бьет «маму» и «сына», утверждая, что это правильно, поучает отпрыска, делает с ним уроки. «Мама» готовит еду из песка, а «папа» привередничает, обвиняя «жену» в том, что в супе много холестерина. В какой-то момент «родители» решают пойти в кровать и «сделать девочку». А потом в песочнице появляется девочка, которая никому не нравится, и ей выделяют роль уродливой, блохастой собаки…

Что с актерами и зрителями делает Ирина Дейнекина, художественный руководитель театра, режиссер-постановщик? Как она «умудряется» донести до своих воспитанников суть роли, характер героя, а до зала – комизм и драматизм происходящего? Это известно только ей, и у нее это отлично получается.

Спектакль можно было бы воспринять как сатирический, призванный показать взрослым их самих со стороны, если бы не финал. Очень искренне, честно и пронзительно звучала фраза «Мамочка, папочка, только не умирайте!», произносимая поочередно каждым героем. И еще обещания детей мыть руки, не прогуливать школу, слушаться…

Идите в «Резонанс» – там все по-настоящему. Следите за афишами.