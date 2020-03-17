Сессия за разбитой дверью

С первым днем объявленного в стране карантина совпало пленарное заседание тридцатой сессии Кировоградского облсовета. С этим был связан и измененный пропускной режим: на входе в здание охранники с масками на лицах проверяли удостоверения и измеряли температуру тела входящих. Депутатов, журналистов и приглашенных впустили всех.

Когда заседание началось, до зала дошли слухи, что на первом этаже кто-то ломится сквозь охрану. Выяснилось, что это «свободовцы» братья Степуры со своей группой поддержки. Позже Руслан Степура с трибуны пожаловался, что не пускали его, и обвинил в этом почему-то председателя облсовета Черноиваненко. А еще позже, по окончании сессии, все увидели, что на первом этаже здания ОГА выломана дверь. Ситуация настолько неприятная и дикая, что не хочется ей уделять много внимания. Разве что добавить, что депутаты вновь категорически отказались восстановить Игоря Степуру в должности зама председателя облсовета.

Поговорим о принятых решениях, которые могли бы быть проголосованы еще 5 марта, если бы те же «свободовцы» не сорвали сессию. Итак, Константин Ярынич большинством голосов был назначен генеральным директором областного клинического онкологического центра. До этого он был исполняющим обязанности руководителя. В результате внесения изменений в решение облсовета 2018 года семьи погибших участников АТО/ООС получат одноразовую материальную помощь в размере 20 тысяч гривен, получившие ранения – 10 тыс. грн.

В основном за проекты решений голосовали без обсуждения. Но депутатам было о чем поговорить и в чем друг друга обвинить, когда стали рассматривать изменения в областной бюджет на 2020 год. Депутатам предлагалось изменить доходную и расходную части бюджета, в том числе 33 миллиона гривен направить на те или иные нужды медицинской отрасли. И если компьютеризация областной больницы некоторым избранникам в нынешней ситуации казалась «не на часі», то деньги для гемодиализа необходимо выделять немедленно. Трижды переголосовывали – не хватало голосов, но в итоге изменения все же были приняты.

Очень быстро поддержали проекты решений, касающиеся физкультуры и спорта, развития АПК, индивидуального строительства на селе, но почему-то без обсуждения, без озвучивания аргументов не поддержали изменения к Программе межнациональных отношений и поддержки деятельности национально-культурных обществ Кировоградской области до 2022 года. Тоже «не на часі»?

А вот то, что не проголосовали за реорганизацию учреждений здравоохранения, показалось логичным. Когда речь идет о реорганизации, нужно без преувеличения семь раз отмерять. В данном случае речь шла о присоединении к Областной клинической психиатрической больнице трех некоммерческих предприятий: александрийский наркодиспансер, александрийская психбольница и кировоградский областной наркологический диспансер.

Дружно поддержали наших коллег-телевизионщиков и обратились к Кабмину и НСТУ о необходимости отмены решения правления о массовом сокращении работников регионального филиала «Кропивницкая региональная дирекция». Попросили руководство государства отсрочить медицинскую реформу, а также высказались относительно критической ситуации, сложившейся на ВостГОКе.

Продемонстрировали депутатскую солидарность, поддержав запросы, касающиеся отдельных округов. Благодаря этому будут решены проблемы с утеплением фасадов двух детских садов, а также реконструкцией водовода в Гайвороне. Не исключено, что будет капитально отремонтирована дорога Благовещенское – Гайворон за счет субвенций из госбюджета. Еще несколько депутатских запросов касались Светловодска. На том и закончили.