Северный полюс

Так получилось, что первые удары коронавируса (КВ) пришлись на Азию и Юг Европы. Трагическими сообщениями из Италии и Испании переполнены СМИ Украины. Но удивительно, что в нашем информационном поле почти ничего нет о ситуации с КВ в соседних странах, где живут наши родственники, оставшиеся там со времен распада СССР. Поэтому пришлось реанимировать некогда популярную в России тему «А что там у хохлов?» и обратиться к родственникам.

Из Кишинева ответ пришел практически сразу, оказалось, что там не менее напряжно, чем в Украине, и строгие карантинные меры начались еще раньше. В школах карантин объявлен с 11-го по 23-е марта, но очевидно, что он будет продолжен. Дети сначала радовались внеплановым каникулам и много гуляли на улице, но потом начали учиться дома с помощью Интернета. Максимально возможное количество людей перешло на работу в удаленном режиме, в выходные общественный транспорт не работает, масок в аптеках нет. С 14.03 закрыты рынки, в т.ч. продовольственные, но магазины работают. Людям старшего возраста рекомендуют сидеть дома, но за продуктами они выходят. В общем, нормальная, как на сегодня, информация и общение, другое дело – Россия.

Обращения к родственникам в Магаданской области и Москве так и остались без ответа, хотя логика развития событий и география заставляют сомневаться в правдивости официальной информации. Возможно, на желание общаться с украинскими родственниками влияют местные обстоятельства? К такому выводу подталкивают некоторые сообщения РосСМИ: «В Амурской области составлен протокол о “фейковых новостях” за пост в социальной сети о заразившемся в регионе КВ», а местное УМВД уполномочило себя заявить, что: «В Амурской области нет больных КВ».

Тем не менее, КВ в России таки есть, о чем имеются официальные сообщения, в т.ч. в прикитайских областях, и количество заболевших растет, но в Магаданской области случаев КВ не выявлено. Это официально, а попытка получить неофициальную информацию не увенчалась успехом. Все родственники просто молчат, правда, откликнулся бывший наш коллега с областного ТВ, но он из Магадана уже переехал в Москву и, сославшись на занятость, только и написал, что «В Москве все прекрасно и спокойно».

Надо сказать, что настроения «унас­всехорошо» вообще характерны для магаданского социума, Об этом удалось узнать после «внедрения» на один из местных информационных ресурсов, мол, как у вас с КВ, а то мы волнуемся. Сам сайт не ответил, зато отписался некто Ю. Николаев: «Нет у нас никакого коронавируса, во всяком случае, пока. Не волнуйтесь. Какое вообще дело Украине до Магадана»? Именно такой ответ немного расшевелил подписчиков, кто-то даже возмутился, мол, как это какое дело Украине до Магадана? У нас у самих родственники живут в Одессе! Кроме того, люди начали делиться конкретной информацией о ситуации, но практически все сказали, что все нормально, заболевших нет, правда, в различной эмоциональной тональности, как, например, это сообщение без знаков препинания: «В Магадане все спокойно потому что люди нормальные живут нас магаданцев на мякине не проведешь».

Что это – сарказм, скрытая ирония или беспечность, которая дорого обошлась той же Италии и еще не выставила окончательный счет остальному миру? Хотя, вероятнее всего, магаданцы действительно уверены в незыблемости устоев и в том, что их это не касается и не коснется. Как говорится, дай-то Бог.