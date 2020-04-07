А все могло бы быть по-другому…

Да, пандемия коронавируса и объявленный карантин сильно поменяли планы многих наших сограждан. И наши тоже. Мы распланировали свой март, апрель, куда-то звали друзей, на что-то покупали билеты, но приходится сидеть дома. Что мы пропустили? И что мы наверстаем? Обязательно наверстаем!

Роман Бутовский, главный режиссер Современного театра сатиры:

– Карантин – вынужденная, но необходимая мера. Этот период очень сложный для работы большинства предприятий и организаций, а для театра – тем более. Как художественный руководитель театра сатиры я принял решение отменить все мероприятия, связанные с жизнью театра, а это и читки пьес, и репетиционный процесс, и непосредственно сами спектакли.

С начала и до окончания карантина мы не даем спектакли, как и большинство театров Украины, которые беспокоятся о здоровье своих актёров и зрителей. У нас по понятным причинам переносится гастрольная поездка в Киев, где мы должны были давать спектакль «Не верь глазам своим» 3 и 4 апреля.

Думаю, в ближайшем будущем все наладится, и мы обязательно войдем в рабочий театральный процесс отдохнувшие и соскучившиеся по работе. При этом мы с актёрами дистанционно работаем над постановкой нового спектакля, который зрителям стоит ожидать к закрытию сезона.

Николай Цуканов, владелец галереи «Елисаветград»:

– Галерея в связи с известными событиями отложила две выставки: 1 апреля должна была открыться совместная с ассоциацией карикатуристов Украины выставка «Веселое искусство», но мы ее показали виртуально. А 10 апреля – выставка художницы из Ржищева Людмилы Ганушевич «Закодированное мгновение».

Вынужденный карантин подтолкнул нас к новым проектам, в которые вовлечены художники из многих уголков Украины. Только за две недели нам удалось показать творчество художников в 24-х выставках, провести 11 музыкальных встреч. Учитывая тот факт, что дети также находятся на вынужденных каникулах, мы инициировали написание рисунков на конкурс «Щаслива дитина – квітуча Україна» на 2 месяца ранее назначенного срока. Наш девиз «На вирус не кивай – прогресс искусству давай».

Евгений Курман, главный режиссер театра имени Кропивницкого:

– Нічого не відмінилося. Лише відтермінувалося. На сайті вже є репертуар на червень, бо раніше, ми переконані, діла не буде. «Ледіс найт» – червень, «Вій» – серпень-вересень, «На полі крові» Лесі Українки – серпень-вересень. На осінь – «Летюча миша». І думаємо про відновлення – нову редакцію «Наталки Полтавки».

Эдуард Гева, основатель Бюро металлического джаза BURN:

– Не состоялся концерт, посвященный 40-летию выхода альбома Back in Black – самого продаваемого альбома группы AC/DC и одного из самых продаваемых в истории рок-музыки. В концерте, посвященном творчеству этого замечательного коллектива из Австралии, приняли бы участие специальный гость Роман Сорокин и трибьют группа Crazy Lazy. Перенесен на конец сентября.

Впервые на подмостках нашего города должна была выступить группа «Зазеркалье» с концертом, посвященным творчеству блестящей, нестандартной группы «Гражданская оборона» и неординарной личности, поэту Егору Летову. Перенесен на неопределенное время.

3 апреля на сцене ресторана «Парадиз» с новой программой не выступила одна из лучших аутентичных групп Украины «Тінь Сонця». Должны были звучать песни из альбома «На небесних конях» и другие лучшие хиты группы.

А еще концерт, впервые совмещающий два различных направления, но объединенный одним юбилеем – замечательного музыканта, блестящего специалиста, мастера своего дела и просто хорошего человека Олега Косенкова. К сожалению, этот концерт не состоится. Но поздравить юбиляра можно в телефонном режиме и в соцсетях.

Ну и самый ожидаемый концерт апреля, да и не только апреля, – концерт, посвященный 10-летию Бюро металлического джаза Burn, а также 75-летию легендарного гитариста современности Ричи Блэкмора. С участием лучших групп нашей страны в своем жанре: «Крылья», Grimoff, Иван Ворон и группа Beast, а также Inside the Sound. Концерт переносится на неопределенное время, Но я очень надеюсь, что у музыкантов получится собраться на другую дату, и этот мини-фестиваль все же состоится.

Ну, и в аккурат на последний день карантина был запланирован концерт, посвященный творчеству канадского коллектива Nickelback, от наших гостей из города Запорожье – трибьют-группы Nickelbad. Парни выступали у нас пару лет назад и показали очень высокий уровень исполнения песен знаменитого коллектива. Перенесен на неопределенное время. А пока соблюдайте дистанцию, сидите дома и берегите себя. И да пребудет с вами славная музыка рок-н-ролла! До встречи, друзья!

Редакция «УЦ»:

– Мы задумали создать виртуальный «Зал славы кировоградского рока». Опросили десятки экспертов. С их помощью определили самых-самых периода 1976-1991 гг. Андрей Флоренко разработал проект сайта, который, собственно, и будет Залом славы. Игорь Соломаха создал почетные дипломы для победителей. Мы должны были вручить их вместе с Эдуардом Гевой на апрельском рок-фесте. Но – карантин. Не отменяем, а переносим день нашей фееричной встречи. Long Live Rock‘n’Roll!