Вже 27 років Ви можете покладатися на Креді Агріколь Банк

Ви можете покладатися на Креді Агріколь Банк!

Наприкінці травня Креді Агріколь відзначив 27 років роботи в Україні. День народження – це завжди гарна нагода оцінити досягнення та подумати про плани. То який він – Креді Агріколь? У свої 27 – це найдоросліший іноземний банк в Україні, надійний, бо має найвищі з можливих рейтинги Fitch в країні, входить в топ-10 найбільших банків за розміром активів. Це беззаперечний лідер в автокредитуванні з часткою ринку понад 40% та стратегічний партнер для понад 3 000 аграріїв. Нам довіряють 280 000 приватних клієнтів, 1 160 міжнародних компаній та корпоративних клієнтів, 1 640 середніх корпоративних клієнтів і 19 500 компаній MCБ. Банк має дуже сильну, професійну та згуртовану команду, а ще вже кілька років поспіль ми здобуваємо статус одного з найкращих роботодавців країни. Креді Агріколь щиро піклується про своїх людей, створюючи дуже теплу та сприятливу атмосферу. Ця атмосфера доброзичливості та позитиву неодмінно передається і нашим клієнтам.

Найкращий дарунок – бути корисними для клієнтів

Що нас надихає? Безумовно, розуміння того, що ми корисні для наших клієнтів. Тому із початком пандемії COVID-19 банк оголосив простий, але відповідальний маніфест: «У ці непрості часи ви можете покладатися на Креді Агріколь!»

За цими словами стоять конкретні дії. Клієнтам усіх сегментів доступні продукти та послуги банку в повному обсязі. Перш за все, ми підтримуємо тих клієнтів, які опинилися в складній ситуації, і працюємо з кожним індивідуально. За перші два місяці понад 1 500 роздрібних клієнтів скористалися кредитними канікулами. Ми продовжуємо створювати нові продукти та оптимізувати сервіси, а також нові опції, щоб послабити тиск на бюджети клієнтів. Щоб мінімізувати необхідність відвіду­вання банку, ми подовжили термін дії кредитних ліній та платіжних карток, розробляємо багато інструментів для онлайн-операцій, що доступні з дому.

Попри карантинні обмеження ми спостерігаємо високу ділову активність клієнтів у багатьох сегментах, і наше завдання зараз – максимально підтримувати та сприяти бізнесу. У перший місяць карантину понад 100 нових корпоративних клієнтів відкрили рахунки. Ми продовжуємо кредитувати роздрібних і корпоративних клієнтів. Підтримуємо аграріїв, яким доступні всі необхідні фінансові продукти. Зокрема, під час посівної кампанії понад 200 клієнтів агробізнесу отримали фінансування. Це наш внесок у майбутній врожай в Україні. А ще банк запустив новий продукт – фінансування під заставу аграрної розписки. Ми з радістю допомагаємо клієнтам втілювати їхні автомобільні мрії – понад 1 000 клієнтів отримали автокредити у березні-квітні.

Банк з французьким шармом та активною соціальною позицією

Ми віримо в місію бізнесу робити свій внесок у суспільство. Ми зосередили максимум зусиль та ресурсів на допомогу Україні в боротьбі з COVID-19. Напередодні свого Дня народження

Креді Агріколь Банк виділив третій транш – 5 мільйонів гривень на комплексне облаштування реанімаційного блоку лікарні в Чернівцях. Загалом з початку року в рамках програми «We Care!» банк спрямував 6,3 мільйона гривень на благодійну допомогу лікарням.

Люди Креді Агріколь

За 27 років команда банку зі 100 осіб зросла до 2 400 спів­робітників. Це наша сім’я. І з початком кризи ми оголосили маніфест роботодавця, щоб наші колеги були впевненими в тому, що можуть покладатися на

Креді Агріколь. Під час карантину банк забезпечив співробітникам усі соціальні гарантії, жодних звільнень чи скорочень заробітної плати, безпеку робочих місць, віддалену роботу для максимальної кількості працівників, навчання та розвиток.