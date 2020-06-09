«Брехунець» устал

Извините за личное, но я ненавидел украинское радио 70-80-х годов. Сначала в 6 утра радиоточка просто взрывалась гимном Советского Союза (у вас же тоже это радио было включено всегда?). Потом звучали позывные нашего Кировоградского областного радио, не знаю, может, и нормальная музыка, но она до сих пор у меня ассоциируется с недосмотренными снами, необходимостью вставать минут через двадцать и собираться в школу. И эти 20 минут уже был не сон, а так, долеживание последних минуток.

Еще мне до сих пор кажется, что на украинском радио тех времен крутили всего две песни. «Хліб всьому голова» в исполнении Раисы Кириченко и «Ой, під вишнею» трио Маренич. Ну и потрясающие программы типа «Пионерская зорька», обзор газеты «Правда», «Международные обозреватели за круглым столом», «В странах социализма», передача для водителей и пешеходов «Красный, желтый, зеленый», и, конечно же, незабываемое: «Уважаемые радиослушатели! Передаём сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени». А что сейчас происходит с тем самым проводным радио?

Грустные новости приходят с этого фронта. С 1 февраля в Одесской, Херсонской, Николаевской и Закарпатской областях такое радио просто закрыли. Если кто не знает, то собственником сети был и остается главный провайдер старинных телефонов, ну и Интернета, конечно же, «Укртелеком». До этого контора закончила богатую телеграфную историю. Телеграммы сейчас не отправляют, просто нет уже такого сервиса. А ведь когда-то по территории Украины, практически на границе с нашей областью проходил самый длинный в мире проволочный телеграфный путь Лондон – Бомбей (Индия). Вроде бы столбы стояли в Винницкой области, через Буг, недалеко от Гайворона, но это информация неточная.

Вернемся к радио. В Украине государственное радио появилось в Харькове, в 1924 году, Харьков тогда был столицей. 16 октября, в 19 часов, вышла первая программа. Автору этих строк довелось как-то поработать именно в тех помещениях, где располагалось первое украинское радио. Это Госпром, Дом государственной промышленности (так тогда назывался Кабмин), 5-й подъезд, подвальный этаж. Там до сих пор чудом сохранилась та аппаратура почти столетней давности, уже как музейные экспонаты.

Дальше пошла радиофикация всей Украины, кстати, Кировоградщина не «пасла задних», мы стали седьмой областью в республике, где заработало проводное радио, после Харькова, Киева, Одессы, Донецка, Днепропетровска и Запорожья. Как писала Зиновьевская окружная крестьянская газета «Красный путь» в номере от 13 ноября 1927 года: «5 ноября на торжественном заседании горсовета председатель окрисполкома т. Горбань провозгласил официальное открытие Зиновьевской радиостанции». Газета печатала программу радиопередач.

А еще «Укртелеком» официально объявил, что новые проводные радиоточки запускать уже не будет. Хотя, думается, и желающих не так уж много, если вообще они есть, ведь на китайский приемник по цене трех буханок хлеба можно ловить почти два десятка FM-радиостанций.

В глубинке области, где, казалось бы, люди в массе своей придерживаются традиционных вещей, вовсю открываются FM-станции. Понятно, после Кировограда – Кропивницкого первой была продвинутая Александрия. А потом хороший товарищ автора этих строк Александр Дога запустил FM-вещание в Долинской, потом в Петрово. Работают станции! А радио «по проводам» потихоньку уходит.

15 мая Александрийский городской совет решил ликвидировать редакцию Александрийского городского радиовещания. «С целью уменьшения финансовой нагрузки и при отсутствии финансовой возможности содержания коммунального учреждения “Редакция Александрийского городского радиовещания”».

Местные новости выходили на александрийском проводном радио трижды в неделю. Вообще вещание проводного радио не прекратится. Просто там, в Александрии, не будет на этом радио местных новостей. А так радио было серьезное. В начале 90-х, например, на александрийском радио некоторое время работал по совместительству педагог Сергей Коваленко, который еще не так давно был первым заместителем главы Кировоградской областной администрации, а сейчас работает директором Департамента предоставления административных услуг Кропивницкого горсовета.

Но число абонентов такой информационной услуги стремительно сокращается. В той же Александрии слушателей «брехунца» (ну так его в народе прозвали) сокращается год от года, сейчас осталось несколько сотен подключенных абонентов.

Кстати, вы в курсе, что абонплата за пользование радиоточкой на сегодня составляет 45 гривен? Всего в два – два с половиной раза дешевле, чем вам обходится ваш смартфон. Довольно дорогое удовольствие. Но клиенты еще есть.

На начало 1990 года в Украине было 19 миллионов домашних радиоточек. Есть данные от «Укртелекома» на лето прошлого года – в стране осталось 350 тысяч радиоточек. И, цитируем пресс-релиз компании, «ежемесячно от услуги отказывается более десяти тысяч абонентов. “Укртелеком” продолжает поддерживать сеть провод­ного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению. Поэтому с 1 января 2020 г. из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее “Укртелеком” прекращает новые подключения к домашней радиоточке. Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проволочным радио на действующих условиях».

Стоит ли так горевать по этому поводу? Возможно. Но! К примеру, в Белоруссии 1 октября 2016 года отключили все проводные приемники. А перед этим Бацька Лукашенко в каждом районе шести белорусских областей запустил местное FM-радио.

И все же радио как индустрии, думается, ничего страшного не грозит. Нету проводного? Есть FM. Да и «Украинское радио», если что, вещает еще и на средних волнах, кроме своих трех базовых каналов на FM – «Перший канал», «Радіо “Промінь”», «Радіо “Культура”».

Наше местное областное радио «Скифия – Центр» также продолжает свою работу не только в FM-диапазоне, но и по проводам. Как много людей до сих пор его слушает – это другой вопрос. Но есть же те, кто готов платить 45 гривен за такое вещание притом, что все FM-ки – бесплатные. Радио, живи, оставайся с нами!