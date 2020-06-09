Ничего святого

Вокруг человека, которого постигла беда, к счастью, объединяются близкие и совсем не знакомые люди, чтобы помочь. К огромному разочарованию и даже ужасу, находятся те, кто намерен на беде нажиться. И наживаются…

Соцсети взорвал пост с просьбой о помощи кропивничанке Валерии Губановой. Двадцатипятилетняя тьютор (наставник, преподаватель) альтернативной школы «КрОК» нуждается в срочном лечении. У девушки диагностировали сложную опухоль головного мозга, уже были назначены даты биопсии и, при необходимости, последующих радио- и химиотерапии. И озвучена необходимая сумма.

Леру в городе знают, и на карточку мамы стали поступать средства. Кропивничане в поддержку молодого наставника писали: «Лерочка просто сияющий позитивчик, сама доброта и безграничная любовь. Выздоравливай, пожалуйста! Молимся за тебя». «Лера – душа школы, человек, которого невозможно не любить. Верим, что все наладится». «Знаю Валерию продолжительное время: всегда веселая, позитивная, с яркой улыбкой». «Лера, мы за тебя! Будь сильной и держись. Твой позитив убьет любую болезнь»…

Вместе со словами поддержки люди перечисляли деньги – кто сколько может. Валерия еще не начала бороться с болезнью, как стало известно, что с банковской карточки, на которую собирали средства для лечения, мошенники похитили 145 тысяч гривен. Мошенники не только сняли все собранные деньги, но и 50 тысяч кредитных средств с карты мамы.

Схема была использована изощренная, поражающая дерзостью. Маме Валерии сначала позвонил неизвестный мужчина и представился мэром Харькова Геннадием Кернесом. Он предложил помощь, уточнял детали, пообещал связаться с городским головой Кропивницкого. Потом был звонок от якобы Райковича с просьбой, чтобы мама прислала свое фото с банковской картой – это нужно для пущей верности. Женщину можно понять: когда ребенок в опасности и есть возможность помочь – она не только с картой сфотографируется. Схема мошенников сработала: телефоны родных Леры были заблокированы, вследствие чего они не могли зайти в банкинг. Ночью все деньги с карты были сняты.

Родные огорчились, отчаялись, но, слава Богу, рядом есть настоящие друзья, которые не перестанут бороться за Леру. Заявление в полицию написано, и вот-вот откроют уголовное производство. Близкая подруга Валерии Алевтина Сторожевская просит преду­предить людей, чтобы были бдительными, не слишком доверчивыми, и, конечно же, сбор средств возобновляется. Теперь предприняты меры защиты. Получить номер карточки для перечисления денег можно, написав в личные сообщения Алевтине Сторожевской: alevtynastorozhevska@gmail.com. Есть еще вариант: WebMoney Z177028662832 (Lysenko Aleksandr).

Давайте верить, что хороших людей больше, что Валерия будет здорова и что Бог все-таки все видит.