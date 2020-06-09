Ничего святого

Вокруг человека, которого постигла беда, к счастью, объединяются близкие и совсем не знакомые люди, чтобы помочь. К огромному разочарованию и даже ужасу, находятся те, кто намерен на беде нажиться. И наживаются…
Соцсети взорвал пост с просьбой о помощи кропивничанке Валерии Губановой. Двадцатипятилетняя тьютор (наставник, преподаватель) альтернативной школы «КрОК» нуждается в срочном лечении. У девушки диагностировали сложную опухоль головного мозга, уже были назначены даты биопсии и, при необходимости, последующих радио- и химиотерапии. И озвучена необходимая сумма.
Леру в городе знают, и на карточку мамы стали поступать средства. Кропивничане в поддержку молодого наставника писали: «Лерочка просто сияющий позитивчик, сама доброта и безграничная любовь. Выздоравливай, пожалуйста! Молимся за тебя». «Лера – душа школы, человек, которого невозможно не любить. Верим, что все наладится». «Знаю Валерию продолжительное время: всегда веселая, позитивная, с яркой улыбкой». «Лера, мы за тебя! Будь сильной и держись. Твой позитив убьет любую болезнь»…
Вместе со словами поддержки люди перечисляли деньги – кто сколько может. Валерия еще не начала бороться с болезнью, как стало известно, что с банковской карточки, на которую собирали средства для лечения, мошенники похитили 145 тысяч гривен. Мошенники не только сняли все собранные деньги, но и 50 тысяч кредитных средств с карты мамы.
Схема была использована изощренная, поражающая дерзостью. Маме Валерии сначала позвонил неизвестный мужчина и представился мэром Харькова Геннадием Кернесом. Он предложил помощь, уточнял детали, пообещал связаться с городским головой Кропивницкого. Потом был звонок от якобы Райковича с просьбой, чтобы мама прислала свое фото с банковской картой – это нужно для пущей верности. Женщину можно понять: когда ребенок в опасности и есть возможность помочь – она не только с картой сфотографируется. Схема мошенников сработала: телефоны родных Леры были заблокированы, вследствие чего они не могли зайти в банкинг. Ночью все деньги с карты были сняты.
Родные огорчились, отчаялись, но, слава Богу, рядом есть настоящие друзья, которые не перестанут бороться за Леру. Заявление в полицию написано, и вот-вот откроют уголовное производство. Близкая подруга Валерии Алевтина Сторожевская просит предупредить людей, чтобы были бдительными, не слишком доверчивыми, и, конечно же, сбор средств возобновляется. Теперь предприняты меры защиты. Получить номер карточки для перечисления денег можно, написав в личные сообщения Алевтине Сторожевской: alevtynastorozhevska@gmail.com. Есть еще вариант: WebMoney Z177028662832 (Lysenko Aleksandr).
Давайте верить, что хороших людей больше, что Валерия будет здорова и что Бог все-таки все видит.
Почему китайские смартфоны захватывают мировой рынок: фирменные фишки брендов