Почему металлокерамические коронки хуже циркониевых?

Это раньше стоматолог сам принимал решение – какую пломбу поставить и как снять зубной камень. Хотите широко улыбаться без частых визитов в стоматологию – подготовьтесь заранее, и сами оцените все преимущества и недостатки разных протезных материалов.

Диоксид циркония с обработкой стеклом или стабилизированный оксидом иттрия в стоматологии применяется около 15 лет. Материал хорошо изучен, стоматологи высоко оценили качества циркония для протезов и коронок имплантов.

Комфорт и эстетика

Пластичная масса белого цвета после лазерного сканирования слепка приобретает идеальную форму с зазором 30 мкм до стенки зуба и гарантирует идеальную посадку. Защита от кариеса и пульпита – это безметалловая коронка на зуб цена изделия окупается годами без зубной боли и расходов на стоматологов.

Для установки циркониевой коронки не требуется депульпирование и широкая шлифовка зуба. Металлокерамика же предусматривает значительную, до 1,5 мм шлифовку зубной эмали.

Материал по цвету идеально совпадает с цветом и полупрозрачностью зубной эмали соседних зубов: поэтому протез или имплант выглядят органично. Металлокерамика отличается по цвету.

Основа безметалловой коронки белая, не отличается от верха – при опущении десны не выпирает некрасивый металлический ободок металлокерамического протеза.

Структура коронки не пористая, устойчивая к пищевым красителям и табаку. В отличие от металлокерамики цирконий не требует профессиональной полировки при отбеливании и ультразвуковой чистки.

Материал очень легкий, толщина коронки не превышает 0,4 мм, что гарантирует комфорт, удобство при употреблении пищи и отсутствие дефектов речи.

Надежность и безопасность

Устойчивость к истираниям и ударам обеспечивает безупречную эксплуатацию протеза в любой зоне – от передних зубов до жевательных. Жесткая металлокерамика способна привести к сколам соседних зубов.

Теплоизоляционные свойства материала гарантируют защиту чувствительных зубов от перепадов температур.

Молекулярная структура нового материала самовосстанавливается при возникновении нанотрещин.

Диоксид циркония обладает высокой биосовместимостью и безопасен даже для безнадежных аллергиков.

Независимые исследования пришли к единодушному выводу: циркониевые коронки превосходят металлокерамику по эксплуатационным свойствам, безопасности, функциональности, эстетике и долговечности.