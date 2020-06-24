Почему металлокерамические коронки хуже циркониевых?

Это раньше стоматолог сам принимал решение – какую пломбу поставить и как снять зубной камень. Хотите широко улыбаться без частых визитов в стоматологию – подготовьтесь заранее, и сами оцените все преимущества и недостатки разных протезных материалов.
Диоксид циркония с обработкой стеклом или стабилизированный оксидом иттрия в стоматологии применяется около 15 лет. Материал хорошо изучен, стоматологи высоко оценили качества циркония для протезов и коронок имплантов.
Комфорт и эстетика
Пластичная масса белого цвета после лазерного сканирования слепка приобретает идеальную форму с зазором 30 мкм до стенки зуба и гарантирует идеальную посадку. Защита от кариеса и пульпита – это безметалловая коронка на зуб цена изделия окупается годами без зубной боли и расходов на стоматологов.
Для установки циркониевой коронки не требуется депульпирование и широкая шлифовка зуба. Металлокерамика же предусматривает значительную, до 1,5 мм шлифовку зубной эмали.
Материал по цвету идеально совпадает с цветом и полупрозрачностью зубной эмали соседних зубов: поэтому протез или имплант выглядят органично. Металлокерамика отличается по цвету.
Основа безметалловой коронки белая, не отличается от верха – при опущении десны не выпирает некрасивый металлический ободок металлокерамического протеза.
Структура коронки не пористая, устойчивая к пищевым красителям и табаку. В отличие от металлокерамики цирконий не требует профессиональной полировки при отбеливании и ультразвуковой чистки.
Материал очень легкий, толщина коронки не превышает 0,4 мм, что гарантирует комфорт, удобство при употреблении пищи и отсутствие дефектов речи.
Надежность и безопасность
Устойчивость к истираниям и ударам обеспечивает безупречную эксплуатацию протеза в любой зоне – от передних зубов до жевательных. Жесткая металлокерамика способна привести к сколам соседних зубов.
Теплоизоляционные свойства материала гарантируют защиту чувствительных зубов от перепадов температур.
Молекулярная структура нового материала самовосстанавливается при возникновении нанотрещин.
Диоксид циркония обладает высокой биосовместимостью и безопасен даже для безнадежных аллергиков.
Независимые исследования пришли к единодушному выводу: циркониевые коронки превосходят металлокерамику по эксплуатационным свойствам, безопасности, функциональности, эстетике и долговечности.
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