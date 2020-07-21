Два рази по двісті

Учень Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату Микола Коломієць із Світловодська отримав 200 балів з двох предметів ЗНО – фізики та математики. Як хлопцеві вдалося здобути такий високий результат з далеко не простих предметів, він розповів журналістці «УЦ».

– Миколо, по-перше, вітаємо тебе з такими гарними балами й, по-друге, цікаво дізнатися, як саме ти готувався, аби отримати такий результат?

– Підготовкою було саме навчання. За 10-11 клас я досить добре вивчив програму. З фізики довелося повторювати матеріал минулих років за підручниками. Перед ЗНО я переглянув ще раз ті теми, які вчив раніше. Тож, особливих складнощів не було. Гарно все повторивши, пішов на ЗНО, написав і ще тричі перевірив. Дуже радів, коли дізнався бали.

– Очікував на такий результат?

– Складно сказати. Я очікував, що напишу добре, але не був впевнений, що зможу уникнути жодної помилки. Трохи хвилювався за останні завдання, особливо з математики, на які потрібно було дати власну відкриту відповідь. У них багато чого залежить від людей, які перевірятимуть роботу. Але, на щастя, усе склалося добре, усі завдання мені зарахували як правильні. Також переживав щодо почерку. Він у мене, чесно кажучи, не дуже, тому боявся, що викладачі його чи не зрозуміють, чи взагалі не захочуть дивитися на мої відповіді.

– Було складно?

– Було трохи складно, коли готувався. Але це предмети, які мені подобаються та які мені було приємно вчити. Чого не скажеш, наприклад, про українську мову, яка давалася мені складніше, ніж математика та фізика разом узяті. Цьогорічне ЗНО дещо відрізнялося від тих, що були в попередні роки. На мою думку, воно набагато легше, адже коли я з метою підготовки проходив тести минулих років, то майже постійно десь помилявся, тому переживав, що на цей раз буде так само. Але складних питань, відповідей на які я не знав, не було. Хвилювався перед початком ЗНО. А от коли вже відкрив тест, то хвилювання минуло. Коли ти робиш перше завдання, потім друге, третє, четверте й розумієш, що в тебе не виникає якихось складнощів, то це підбадьорює. Були, звісно, кілька питань, в яких я сумнівався. У такому випадку я їх пропускав і залишав наостанок, а потім з чистим розумом повертався, ще раз думав і відповідав. Головне було ретельно перевіряти й не хвилюватися.

– Які плани на подальше? На кого хочеш вступати?

– Буду вступати в Київ на спеціальність, пов’язану зі сферою ІТ. Багато моїх однокласників, друзів і знайомих їдуть у це місто, й там дійсно є чимало крутих вишів.