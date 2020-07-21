Как подстричь особенного ребенка?

«УЦ» много раз писала об особенных детях и их проблемах, но как-то ни разу никто из наших журналистов не задумался о совершенно прозаических вопросах, которые для других и проблемами не назовешь. Одна из них – как подстричь необычного ребенка.

Согласитесь, стрижка для всех – дело элементарное: пришел в парикмахерскую, ребенка посадили в кресло и подстригли. У многих есть даже свои мастера. Мой сын, например, стрижется у одного мастера уже 24 года, с трех лет, и даже сейчас из Киева приезжает к ней. А с особыми детками это может быть проблемой – причем у каждого своей: кто-то не может сидеть в силу физических причин, кто-то гиперактивный, и для такого ребенка пять минут удержаться на одном месте нереально, а для некоторых деток, находящихся в своем мире, невозможно даже прикосновение чужого человека. Как быть? Ведь каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был красивым, ухоженным, чтобы ничем не отличался от других детей… С девочками проще: многие мамочки научились нереально красиво и модно заплетать волосы таким образом, чтобы это не нужно было переделывать каждый день. С мальчишками – гораздо сложнее.

Мы связались с мамами, которые воспитывают особенных детей, и почти все они, в том числе и две мои коллеги, рассказали, что купили машинки и стригут мальчишек сами. И лишь несколько ответили, что водят в парикмахерскую.

Юлия: – У нас нет проблемы со стрижкой. Андрей очень любит ходить к парикмахеру. Правда, смотря ещё какой мастер, однажды мы пошли к незнакомому мастеру, то он еле высидел. Теперь все время стрижемся у знакомой, которая нашла подход к сыну.

Анюта: – Мы тоже без всяких проблем ходим стричься, иногда мультик смотрит, а так уже знает, зачем пришли, устраивается в кресле – и все в порядке. Ира (парикмахер) нам говорит,что мы гораздо спокойнее многих деток.

Татьяна: – Ходим к парикмахеру без проблем. Сложно была найти хорошего и чтобы с пониманием к ребенку относился. Не хотели брать, потому что он плакал (сказали, директор сердится, что плачет громко), перешли в другую парикмахерскую, уже лет 6 ходим – на глазах вырос у них.

Марина: – Конечно, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был модно и красиво подстрижен. Но многие не могут себе этого позволить в силу разных причин, поэтому покупают машинки и стригут мальчишек сами. У нас есть свой парикмахер, которая стрижет моего Костю. Они нашли общий язык, и теперь проблема решена. Правда, во время карантина нам приходилось тоже заниматься «самообслуживанием», но теперь снова все нормально.

Вообще-то тема стрижки особенных детей возникла совершенно случайно: я увидела на Ютубе видео, где парикмахер из Новосибирска Тимур Газиев работает в том числе и с такими детьми. Это был, как говорят, момент откровения! Молодой человек с огромным количеством разноцветных татуировок стал для многих детей, в том числе и аутистов, настоящим другом, с которым они общаются, делятся своими проблемами и секретами, которого ждут. Мы попытались найти Тимура в соцсетях, но, вероятно, он зарегистрирован не под своими именем-фамилией, а под ником, и у нас не получилось связаться с ним. Но зато нашли огромное количество видео и интервью с этим необычным парнем с интересной судьбой.

Вот что пишет о нем одно из новосибирских изданий: «Тимуру Газиеву 27 лет, он родился в Фергане (Узбекистан) и первые стрижки начал делать ещё лет в 11. Его мать фактически воспитывала детей одна, поскольку после развода отец уехал в Россию, и, так как Тимур был гиперактивным ребёнком, решила приучить его к труду.

“Она отвела меня к мастеру. Там это нормально, тебя лет в 10-11 как подмастерье приводят и отдают в руки мастеру – работай. Ты после учёбы приходишь, моешь головы, а на улице жара, все купаются, отдыхают, а ты ничего не можешь сделать – тебе надо работать. Я тогда ненавидел это всё! Потому что я был ребёнком, я хотел развлечься”, – вспоминает мастер.

В тринадцатилетнем возрасте он переехал к отцу в Россию. Вообще Газиев – нефтяник по образованию, он окончил университет в Нижневартовске (его специальность – бурение нефтяных и газовых скважин) и даже около полугода поработал на вахте. Но дальше работать в профессии не смог. “Потому что мне здоровье стало дороже”, – объясняет Тимур. Пять лет назад он оказался в Новосибирске – и город стал его домом.

/…/ Отдельная категория среди тысяч клиентов (у Тимура около трех тысяч детей в его клиентской базе. – Авт.) – это дети с особенностями развития, в частности аутисты. Первое время родители боялись их приводить, но теперь таких посетителей парикмахерской довольно много.

«[Эти родители] уже такие отчаявшиеся: «Мы не знаем, что с ним делать!» Как-то мальчика привели лет 7, мама говорит: «Он у нас кусается, пинается». Мы сели, поговорили с ним, всё нормально, подстригли, укладку сделали. Мама сама плакала сидела – мол, первый раз такое, обычно его вчетвером держим и машинкой [бреем]. Работа с детьми, особенно с аутистами, очень специфическая, так как многие не берутся за них – они более непредсказуемые.

Но чаще всего получается, что я за ними повторяю то, что они говорят. Обычно они сами себя успокаивают: «Не бойся, не страшно, не страшно, не бойся», – он вот так повторяет, и ты за ним», – поясняет парикмахер.

Первое время он думал, что детей будут пугать татуировки, однако им рисунки на теле нравятся, и они просят мам купить им наклейки “как у дяди Тимура”».

А еще у Тимура всегда целый ящик вкусностей, и он шутя говорит, что все дети продажны и на все согласятся за конфеты. У молодого человека есть мечта – открыть свой салон, где будут вкусняшки, мультики и Play Station для детей и уголок с шампанским для мамочек, чтобы они расслабились и не мешали мастеру работать с их детьми.

Одна из мам, Марина, поделилась с нами номером телефона своего мастера, Дианы, и она нам рассказала, что у нее есть два таких необычных клиента. Не каждый мастер может справиться с особенными детьми, найти общий язык. С сыном Марины, Костей, она справляется с помощью самой Марины, одной довольно тяжело.

Раньше Диана работала в салоне, расположенном на первом этаже, и коляску с ее клиенткой можно было занести в помещение. Сейчас же ее кабинет – на втором этаже, и преодолеть лестницу нереально. Кроме того, есть очень маленькие помещения парикмахерских, где не поместится коляска, есть салоны с очень высоким крыльцом, с лестницами, с узкими входными дверями… Да и стоимость услуг иногда просто нереальна для семей, где растет особенный ребенок. Других мастеров, которые работали бы с особенными детьми, Диана не знает…

Поговорили мы и с директором Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Лилией Мисюней. Она рассказала, что, наверное, пару лет назад к ним в центр приходили студенты, но родители отказались от такой практики, потому что были не очень довольны результатами. Кроме того, что парикмахеры не готовы к работе с особенными детьми ни морально, ни физически, это еще и стоит иногда больших денег. А бесплатно работать немногие согласятся. Но было бы очень хорошо, если бы и у нас в городе нашелся мастер, готовый работать с особенными детьми бесплатно или за символическую плату, да еще и если бы смог прийти домой к ребенку.

В нашем городе есть свое училище, готовящее парикмахеров, и там наверняка есть талантливые ребята с легкой рукой. Может, можно было бы открыть или дооборудовать одну из парикмахерских, находящихся на первом этаже, чтобы она была доступна в том числе и для колясочников? Ну а о том, что, например, город взял бы на себя расходы по содержанию такого центра красоты, где могли бы обслуживаться не только дети, но и взрослые-инвалиды, можно только мечтать… Почему-то очень хочется, чтобы все были красивыми.