Ярынич против Супрун: дождемся ли вердикта?

24 июня бывшая руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила о попытке запугивания. По ее словам, неизвестный мужчина «крайне вызывающе» пытался ее сфотографировать, «тыча телефоном» в лицо.

«Он вел себя очень нагло, как будто хотел меня напугать. После этого он побежал и спрятался в машину, которая выехала со стороны офиса Медведчука. Мне удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо других, сидел человек, очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас члена партии “Европейская солидарность”», – написала Супрун.

Она добавила, что Ярынич является кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) и его «недавно поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов» Кировоградского областного клинического онкологического центра, где он работает главным врачом.

– Не думал, что мне придется защищать честь и достоинство свое и онкологического центра, которому я отдал часть своей жизни, от домыслов и обвинений Супрун. Гражданку Америки так беспокоит моя личность, что она способна выливать грязь на людей, которые спасают жизнь не во властных кабинетах, а часами в операционной. Она просто топчет репутацию профессионалов, которых уважает медицинское сообщество и ценят пациенты.

По объективным причинам, которые частично в документе, я подал заявление в суд. По факту лживой клеветы и беспочвенных обвинений надо платить. Время все расставит по своим местам, – отметил Ярынич.

Иск подан в Кировский районный суд Кропивницкого. Текст его слишком большой, содержит много специфических юридических обязательных казуистических моментов, поэтому мы его не публикуем. Суть одна – признать клевету со стороны Супрун. И обязать ее выплатить моральный ущерб – аж 1 гривню.

Константин Ярынич так прокомментировал «УЦ» ситуацию с иском:

– Константин Владимирович, зная украинские реалии, можно предположить, что суд будет тянуться месяцы и годы. Оно того стоит?

– 10 сентября у меня день рождения. И я хочу получить подарок – чтобы мы прошли уже суд первой инстанции. А дальше видно будет.

Я не остановлюсь. Подоплека всего дела в чем? Супрун опубликовала эту, так сказать, информацию в ее понимании в четверг, 24 июня. А на следующий день должно было состояться рассмотрение моей кандидатуры на заседании Кабинета Министров на пост начальника Национальной службы здоровья. А на Кабмине всё это прочитали и подумали – надо сначала разобраться. Мне кажется, вся цель этой выдумки обо мне – дискредитировать мою кандидатуру. Потом еще взятку приплела…

Сегодня, спустя два месяца, эта должность мне уже и не нужна. Скоро карантин закончится, идти в НСЗУ, даже если меня назначат, на пару месяцев бессмысленно. А пост главного врача Кировоградского областного клинического онкологического центра я потеряю. А потом что – опять подаваться на конкурс? (НСЗУ была создана три года назад как переходная форма финансирования медицинской реформы. Не факт, что в 2021-м она еще будет существовать. – Авт.)

НСЗУ, может, и не будет, но я же остаюсь! У меня есть репутация, есть имя, и я не хочу дальше жить даже с малейшим придуманным пятнышком в биографии. Так что буду добиваться правды!

А тем временем в прошедшую пятницу в Кировоградском областном клиническом онкологическом центре открыли памятную доску Владимиру Илларионовичу Ярыничу, многолетнему руководителю этого медучреждения, отцу Константина Ярынича. Прозвучало очень много теплых слов от первых лиц области и города и об отце, и о продолжателе его дела. О Супрун, естественно, никто не вспоминал – не было повода…