Как помочь доктору?

Он абсолютно не похож на себя прежнего. Вот только глаза те же. В этом маленьком худеньком старичке очень сложно узнать доктора Куряту. «Как живете, Иван Иосифович?» И он заплакал…

Ему 85. Для тех, кто не знает, Иван Иосифович в течение 25-ти лет возглавлял Кировоградскую районную больницу. Родился в Кировограде, окончил седьмую школу и в числе трех выпускников поехал в Одессу поступать в мединститут – все трое хотели стать санитарными врачами. Поступил только Курята. По окончании института чуть было по направлению не поехал в Казахстан. Но, поскольку уже был женат, а жена еще была студенткой того же вуза, отправили в Онуфриевский район. Там молодой специалист стал заместителем главного врача райбольницы. Через пять лет стал замглавврача уже в Кировоградском районе. Со временем возглавил больницу.

За четверть века работы в ЦРБ Курята многого добился. Больница стала базой передачи передового опыта по педиатрии, хирургии, неврологии. Туда съезжались специалисты со всей области, чтобы посмотреть, как работают врачи. «Главный вопрос – это кадры. Я всегда ценил профессионализм. Были доктора, которых коллеги не могли терпеть по каким-то личным причинам. Меня даже просили от таких избавляться, увольнять. Но это же специалист, им довольны пациенты. Как я могу уволить?» – вспомнил Иван Иосифович.

С его участием строилась районная больница. При его руководстве – поликлиника, детское отделение, больница в Аджамке, амбулатория в Осытняжке, несколько ФАПов. В общем, здравоохранение района и всей страны развивалось, чего не может сказать доктор Курята о сегодняшнем положении вещей в этой отрасли: «Просто больно смотреть, в каком состоянии находится здравоохранение, как относятся к человеку. Если “скорую” вызвать нельзя – только в особых случаях. Система, которую навязывают, пагубна для народа».

Когда были тяжелые времена, больница не финансировалась, как и вся отрасль, ЦРБ организовала сбор продуктов. Население района понимало, как это важно, что нужно помочь, и сдавали в сельсовет овощи, фрукты, яйца, сало, мясо. Это помогало кормить больных. Вот она, взаимовыручка.

В 2000 году Иван Курята вышел на пенсию. А его жена Неля Алексеевна продолжает работать. Пятнадцать лет она возглавляла глазное отделение в четвертой больнице, а потом стала окулистом областной больницы. Она врач высшей категории, ее считают одним из лучших окулистов города, так как она постоянно работает над собой. Три месяца назад с Нелей Алексеевной случилась беда: перелом шейки бедра. Операцию по медицинским показаниям пока делать нельзя. Лежит и страдает от того, что недвижима, беспомощна. Но рядом заботливый муж.

На вопрос, чего хочется больше всего, отличник здравоохранения, заслуженный врач Украины, награжденный орденом Трудового Красного Знамени и множеством медалей, сказал: «Чтоб относились хорошо. Больше ничего»…

Оказалось, что в подъезде дома, где живет Курята, возник конфликт. Дому сорок лет, и многочисленные порывы водопроводной трубы и затопления друг друга жильцам изрядно надоели. Собрались и решили исправить проблему кардинально – поменять стояк. Посчитали, сколько это будет стоить, разделили на всех и стали собирать деньги. Выяснилось, что одна соседка категорически против. Когда жильцы попросили уважаемого Ивана Афанасьевича дипломатично провести с ней переговоры, его просто выставили за дверь. Представляете, он даже предлагал ей оплатить замену трубы, но та и от этого отказалась. Более того, только через эту квартиру есть доступ к трубе соседнего жилища. Но хозяйка несговорчивая.

Очень обидно за доктора. Болеет сам, ухаживает за женой, ни на кого зла не держит, ничего не просит – только нормального отношения. А с этой трубой – вообще сюрреализм какой-то. Может, жильцам в суд подать и адвоката нанять? Ну это вообще ни в какие рамки не лезет. Рамки сочувствия и приличия – в первую очередь.