История с экспертизой

Город Кропивницкий опять затянуло дымом из горящего исторического здания. На этот раз полыхнуло полукруглое здание по улице Гоголя, 44-а, вернее, та часть, что расположена по переулку Нейгауза.

Это здание является памятником архитектуры и, как говорится, охраняется государством. Как сообщила архитектор Раиса Ковалева, чей офис находится в этом же помещении, пострадавшая часть строилась в конце ХІХ или в начале ХХ столетия как вспомогательные помещения к пятиэтажному зданию паровой мельницы Барских, находящейся рядом.

Но в данном случае важно то, что частично сгорел третий этаж, где размещается областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Полностью, до последней балки перекрытия, выгорело несколько кабинетов площадью около 50 квадратных метров, не говоря уже об оргтехнике, образцах, делах и тому подобному. Начальник сектора коммуникации ГУ ПП в Кировоградской области Виталина Бевзенко сообщила, что, по предварительной информации, причина пожара – короткое замыкание.

Понятно, что все связанное с деятельностью правоохранительных органов, особенно с проведением экспертиз, а также с обработкой и хранением доказательств, требует повышенного внимания и охраны, в том числе и пожарной. Тем более странно, что все могло сгореть от банального замыкания старой электропроводки. Как правило, проводка не выдерживает максимальных дневных нагрузок, когда в офисах работает вся оргтехника и включены кондиционеры. А тут коротнуло ночью… В общем, теперь нужно проводить экспертизу самому бюро судебной экспертизы.

Пожарные сработали оперативно, и к утру 13 сентября пожар был потушен. Известно, что полностью выгорел отдел судебно-медицинской цитологии, утрачены микроскопы, оргтехника, образцы и документы. Также полностью сгорело и отделение судебно-медицинской криминалистики со всей хранящейся здесь доказательной базой. Кроме того, водой залило отдел судебно-медицинской экспертизы трупов, нанесен значительный ущерб материалам и оборудованию.

…Остатки оборудования и документов еще лежат на земле под стенами, сотрудники заносят внутрь пустые картонные коробки для сбора уцелевших вещественных доказательств. Сами погорельцы, собравшиеся перед входом в бюро, не очень разговорчивы, рекомендуют дождаться руководства или вообще называют себя прохожими. Из отрывочных разговоров стало известно, что пожар здесь случился впервые за почти три десятилетия.

Сейчас стоит вопрос о перераспределении сотрудников по другим отделам и возможной передислокации бюро, но, скорее всего, сначала отремонтируют крышу, потому что на носу сезон дождей. Деньги на восстановление 200 квадратных метров крыши должен выделить областной совет, так как здание состоит на балансе департамента здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации. Потом будут думать над дальнейшей судьбой сгоревших отделов и капитальным ремонтом всего крыла. Но вот когда это произойдет и произойдет ли, сказать сложно.