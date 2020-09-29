«Плюсовый» юбилей

В эти дни отмечает свое 25-летие один из самых популярных телеканалов Украины «1+1». На «1+1» впервые на украинском телевидении были представлены новые жанры и форматы: международный тележурнал «Телемания», политическое ток-шоу «Табу», жёсткие политические дебаты «5 на 5», знаменитое юмористическое ток-шоу «СВ-шоу», и многие другие. В 1998 году телеканал «1+1» совместно с «НТВ-Профит» снял первый на постсоветском пространстве сериал о жизни эпохи 90-х – «День рождения Буржуя». А еще была создана своя уникальная, неповторимая Телевизионная служба новостей.

А еще впервые в истории украинского телевидения «1+1» проводила, так сказать, «гастроли», промо-туры своих звезд-ведущих по регионам страны. В 1997 году и к нам они приезжали, дело было в Доме культуры имени Компанийца. Автор этих строк был на той творческой встрече. Почему-то на тот момент больше всего запомнились Вячеслав Пиховшек и Мыкола Вересень, хотя были и Алла Мазур, Даниил Яневский, Юрий Макаров и другие. И все такие ухоженные, дорого выглядящие, постоянно говорят по мобильным, что тогда было еще в большую диковинку. Простите, но еще и остался в памяти грандиозный не фуршет, а ужин для прессы со звездами. Почему-то запомнилось, что рядом с шикарными блюдами и дорогими напитками повсюду лежали сигареты и стояли пепельницы, тогда это было еще нормальным.

Позже приходилось бывать в студии «Завтрака с “1+1”, делал интервью с главным режиссером программы для киевского журнала (хоть убей, не помню имя). Кстати, студия ТСН находилась в том же помещении, только в стороне. Так все выставлено, что можно снимать и ту, и другую программы как бы в отдельных студиях.

Елена Шворак работает коррес­пондентом Телевизионной службы новостей по Кировоградской области на «1+1» с 1 сентября 2008 года. До этого были стажировка, испытательный срок и т.д. О своей работе он рассказала «УЦ».

– Самое интересное, что вакансия корреспондента по области висела в открытом доступе довольно долго! Все боялись, наверное, такого уровня ответственности. Первым на работу взяли оператора Романа Крунича. И он ходил по областному телевидению, предлагал девчонкам попробовать.

Предложили и мне. А я думаю: куда мне из газеты и на телевидение (Лена работала в еженедельнике «21 канал»)? Это же совсем другая специфика! Но мне говорят: а что ты теряешь? Попробуй хотя бы. И я попробовала.

Сначала было трудно. Опять же, повторюсь, после газеты телевидение – это совсем другой мир, подходы и т.д. Я за кадром должна за 15 секунд сказать то, на что в газете спокойно написала бы три больших содержательных абзаца. Но ничего, научили. На «1+1» проводят кучу разнообразных тренингов всё время, тогда меня научили на них монтажу и т.д.

– И как тебе работается на «плюсах»?

– Отлично. Наша телекомпания регулярно, много раз выигрывала звание «Ллучший работодатель в Украине». У нас полный соцпакет, страховка, оплачивается офис, содержание машины, бензин. Ну и самое главное – отношение уважительное и человеческое.

Кроме Романа Крунича и Елены Шворак, в свое время на «плюсах» работал специальным корреспондентом Иван Гребенюк, начинавший на нашем областном телевидении. Сейчас он работает в Праге, на телеканле «Настоящее время». Так же выходец с областного ТВ Юлия Гришина была на «1+1» редактором, сейчас она работает на СТБ. А корреспондент ТСН по Ровенской области Анна Махно родом из Маловисковского района.

Поздравляем всех причастных к работе канала и героев его сюжетов с юбилеем!