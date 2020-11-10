Грядущему доллару по 30 посвящается

В этот день каких-то 28 лет назад, 12 ноября 1992 года, в нашей стране окончательно прекратили хождение советско-российские рубли и купонокарбованцы. В ходу остались только карбованцы, еще не совсем полноценные украинские деньги, но уже хотя бы намек на них. Гривни у нас появятся почти через четыре года, в сентябре 1996-го. Это была уже признанная в мире конвертированная валюта.

Многие финансовые аналитики говорят, что под Новый 2021-й год доллар в Украине дотянет до 30 гривен за один. Верится. Инфляцию у нас в стране никто не отменял. Если что, то 1 января 2020-го доллар по курсу Национального банка стоил 23 гривни 68 копеек. Как-то так незаметно за почти год прибавил на пятерочку. «В долгосрочной перспективе курс гривни будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов – динамики экспорта, импорта, инвестиций», – очень понятно, прогнозированно, конкретно и точно сказал на днях заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий. Спасибо. Будем знать. Мы же так привыкли верить государству в денежных вопросах.

Конечно, бывали у нас невиданные часы касательно курса. В 2000-м году доллар стоил в среднем 5 гривен 44 копейки. Восемь лет курс держался в створе пяти гривен, более того, в 2008-м вечнозеленый котировался в 5 гривен 26 копеек! Даже не верится, что такое было… Кто тогда был президентами у нас? Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Мы все любим хаять происходящее сейчас – всё пропало, денег нет, страна катится в пропасть (это даже не вспоминая коронавирус). Люди, как же мы быстро всё забываем!

Ну вспомните, когда денежки наши из платежного средства стремительно превращались в бумажки? В 1993-м году инфляция за год составила более 10 тысяч процентов! В начале того года официальный курс Нацбанка составлял 70 с небольшим карбованцев за доллар, но у менял на улицах бакс доходил до 1100 карбованцев за один зеленый. К концу того года доллар стоил уже более 30 тысяч. Буханка хлеба в Кировограде стоила 4-5 тысяч.

Да и денег, даже таких на тот момент ничтожных, не было. Сотни предприятий по области не платили сотрудникам зарплату. И так было года два-три. До сих пор помню заметку в нашей газете конца 1994 года о том, как на одном деревообрабатывающем предприятии Житомирской области зарплату сотрудникам выплачивали собственной продукцией – гробами.

В феврале 1994 года один экземпляр газеты «Украина-Центр», которую вы читаете сейчас, продавался в розницу по цене 100 купонокарбованцев, а в марте – уже по 400. В июле – за тысячу! Номер от 21 октября стоил уже 2 тысячи!

Дальше в редакции поняли, что так каждый номер надо переоценивать, да и по просьбе распространителей на долгие четыре года на титульной странице у нас было написано: «цена договорная». Ну да ладно, чтобы совсем добить тему – во второй половине 1996 года, перед введением гривни, один номер нашей и вашей газеты стоил в розницу 30 тысяч карбованцев! Цена была договорная по-прежнему, такой ценник выставляли распространители. А официальная месячная подписка на газету стоила 100 тысяч!

Просматривая рекламу тех времен, опубликованную в газете, не устаешь поражаться, хотя как бы и жил сам в то время. К примеру, новый автомобиль ВАЗ-2107 у официального дилера – полтора миллиарда карбованцев… Это в 1996-м. Но все равно – миллиарды!

В том же году можно было встретить и такую рекламу: «”Гермес финанс” принимает средства граждан под 900 процентов годовых при вкладе от 10 миллионов карбованцев». То есть даешь этой фирме 10 миллионов (не так и много, у меня зарплата месячная больше была), а через год она тебе выдает 90 миллионов. Наверное, кто-то повелся, но получил ли эти деньги – вопрос.

Тогда каждый зарабатывал, как мог. Всем чем угодно. Вот, к примеру, реклама какой-то организации в «УЦ» в середине 1996-го года:

«Фирма реализует:

– ананасы консервированные;

– водка 0,7;

– чай производства Индонезии;

– жалюзи на окна;

– ванны треугольные с массажером;

– пластмассовые наборы для кафе, баров;

– ремни поясные кожаные».

Или «Организация приобретет семена подсолнечника. Реализует болгарские сигареты».

Вот же люди разносторонние и универсальные были!

Прикольно, что украинские гривни были напечатаны в Канаде и Франции, монеты отчеканены в Италии и Великобритании еще в 1992-м году, но ввели их в оборот только 2 сентября 1996 года. Курс обмена был одна гривня к ста тысячам карбованцев. Один доллар тогда стоил 1 гривню 76-84 копейки (покупка-продажа). Как сейчас помню ту первую зарплату за сентябрь 1996-го, полученную в бухгалтерии «УЦ». Так ничтожно мало незнакомых небольших купюр! Но купить было можно много чего!

После цены росли не то чтобы стремительно, скорее малозаметно, но росли, просто мы привыкли, что у нас все время всё дорожает. Вот как выросли цены после введения гривни за 20 следующих лет – с 1996-го по 2016 год. Литр молока стоил в 96-м за гривни, на которых стояла подпись Виктора Ющенко, 1 гривню 10 копеек. В 2015-м, при Петре Порошенко, в среднем по Украине литр молока стоил 12 гривен 50 копеек. (Сегодня еще на десятку дороже.)

Даже не верится, но в 1996-м, после введения гривни, батон белого хлеба стоил 50 копеек. Сегодня раз так в 25 дороже.

На самом деле так происходит во всем мире, кроме Северной Кореи, где Ким Чен Ын строго приказала ценам: «стой, раз-два». Цены растут, инфляция вездесуща. Вот случайно нашел рекламу мотоциклов «Харлей-Девидсон» за 1927 год. 235 долларов стоил мотоцикл, который сегодня стоит минимум 30 тысяч этих денег.

Так и у нас всё растет. Цены, тарифы, курсы. Пора смириться. Вспоминаю свою зарплату на одном из крупнейших кировоградских заводов в советское время – 110 рублей, технолог. Несколько килограммов дефицитного мяса на самом деле по тем ценам. Так что пусть уж лучше будет так, как сейчас. Больше мяса могу купить.