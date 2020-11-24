Місія KropFest’у-2020

У цей «карантинний» час будь-яка подія в культурному житті регіону привертає особливу увагу. А тут без реклами, без будь-якого промоушена в Кропивницький приїжджають українські зірки шоу-бізу першої величини – Kozak System, Сергій Бабкін та рок-гурт «Друга Ріка». Приїжджають з особливою місією – передати через волонтерів вітамінний привіт нашим військовослужбовцям на фронті, підтримати обездолених речами й увагою, подарувати позитивні емоції онкохворим дітям, які проходять лікування в дитячій обласній лікарні…

Так би все й залишилося в секреті, якби волонтери не виставили в соцмережах світлини з цих зустрічей. А поряд з ними, в коментах, ми знайшли інформацію, що до цього візиту безпосередньо причетний народний депутат 8-го скликання Олександр Горбунов. Йому й були адресовані наші запитання.

– Олександре Володимировичу, відкрийте трохи, так би мовити, завісу секретності: що це взагалі було?

– Найбільш популярне питання цього року до мене: чи буде KropFest? Я знав, що фест точно буде, але не знав, коли, тому що цей рік – рік дійсно особливих умов, рік пандемії, рік ізоляції та непростих викликів. Але це й рік, коли треба показувати, перш за все – своїм прикладом, як вчитись по-новому жити в цьому світі.

Кожного року, якщо ви пам’ятаєте, фестиваль мав свою назву. Він завжди був тематичним. Цього року головна ідея фестивалю виражена у девізі «Безпека заради майбутнього».

Ми завжди прагнули, щоб фестиваль був прикладом для всієї України. Своєрідним шляхом донесення важливих людських цінностей до широких верств населення. Про нього багато говорять в Україні. Усі гурти, колективи та учасники, коли роз’їжджаються по своїх територіях, розносять ідею фестивалю, тому що KropFest – не просто мистецька подія. Фестиваль завжди несе в собі потужну суспільну складову. Перша наша ідея – «Герої серед нас» – суспільний проєкт, який показав цінність вчинків простих людей, про яких іноді ми забуваємо в повсякденному житті, але які своїм прикладом вчать нас правильним речам і вчинкам.

Зараз, у період пандемії, один з головних напрямків, який я бачу для себе й для своїх друзів, – щоб наша культура не пішла в ізоляцію. Дуже хотілось розробити новий формат фестивалю, подати його так, щоб він став мотиватором жити в нових умовах.

Все, що ви бачили в Інтернеті, – це деталі з підготовки фестивалю. Він буде проходити онлайн. Це однозначно. Наша мета – стати зразком у проведенні фестивалів нового формату. Усі друзі, рок-музиканти, гурти – усі, хто вже був у нашому місті і хто ще буде приїжджати для участі у фестивалі, якщо, звісно, ситуація з пандемією не вплине більш радикально, мають на меті проявити людяність, стати прикладом для інших через свої вчинки, свою позицію до життя, до оточуючих, в тому числі й під час пандемії.

Зізнаюсь відверто, вчинок Сергія Бабкіна мене вразив. Я намагався його відговорити від здачі крові, але він дійсно захотів допомогти після відвідування онкохворих дітей в нашій обласній дитячій лікарні. Після імпровізованого концерту просто неба Сергій сам напросився: «Я хочу здати кров». Він, виявляється, донор по життю, але вже декілька років не здавав кров, і зараз він захотів здати – саме в Кропивницькому. Сергій здав майже півлітра крові, 450 грамів. Я був вражений. Готуючи коментарі до фестивалю цього року, я відніс Сергія до рубрики «Герої серед нас».

Усі учасники фестивалю, а це були і Kozak System, і «Друга Ріка», і Сергій Бабкін, приїжджали до Кропивницького, на КropFest, щоб стати прикладом для оточення. Вони їдуть до нас з благодійними цілями. Kozak System навіть подарували такий собі сакральний бубон, з яким вони знімались у фільмі «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Бубон зроблений знаним майстром, яких залишились одиниці в Україні. Його передали дівчатам-волонтерам в Krop:hub’i для того, щоб вони змогли його продати на благодійному аукціоні. Стартова ціна його – від 10 тисяч гривень, а отримані гроші підуть на допомогу нашим бійцям.

– Скажіть, будь ласка, а коли можна буде побачити цільне дійство KropFest’у-2020?

– Я думаю, що ми зможемо говорити про фестиваль як про подію десь днів через десять. Ми готуємось. На мій погляд, фестиваль «Кропивницький» від самого початку дарував і дарує емоції. І це головне. Після трьох днів роботи над фестивалем я чітко зрозумів: цього разу теж будуть емоції –нові, хвилюючі й такі, що точно запам’ятаються.

– Останнє запитання: зіркопад у Кропивницькому ще продовжиться чи ні?..

– Безперечно, але в умовах, коли пандемія майже щодня вносить корективи в життя всієї країни, говорити про щось напевно складно. Тож, на цьому відкривати секрети завершу…

Треба ж тримати інтригу до кінця!

– Дякую, бажаю вам успіху!