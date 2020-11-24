Не забываем Винниченко

Есть украинские книги, которые стыдно не прочитать хотя бы раз в жизни, если ты живешь в Украине. «Кобзарь» Тараса Шевченко. «Захар Беркут» Ивана Франко, «Маруся Чурай» Лины Костенко, «Энеида» Ивана Котляревского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, «Лесная песня» Леси Украинки, «Тени забытых предков» Михаила Коцюбинского. И даже «Герой нашего времени» Леся Подервянского. А еще «Записки кирпатого Мефістофеля» авторства нашего земляка Владимира Винниченко, вероятно, самого известного в мире писателя родом из наших мест. Да простят нас Марко Кропивницкий, Иван Карпенко-Карый, Юрий Яновский, Арсений Тарковский, Юрий Олеша, Демьян Бедный и Лев Троцкий.

Не случайно его именем назван главный гуманитарный вуз нашего областного центра – Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Винниченко. Ранее учебное заведение носило имя Александра Сергеевича Пушкина, в 1992-м переименовано в честь Владимира Кирилловича Винниченко.

В советское время почти никто и не знал о существовании такого писателя и драматурга с европейским именем, мощного украинского политического деятеля. Вернул его имя общественности Владимир Панченко, известный кировоградский педагог и ученый, народный депутат Украины, вице-президент Киево-Могилянской академии, автор сотен работ по истории украинской литературы. Увы, его уже нет с нами…

Винниченко родился, по разным сведениям, неподалеку от города или в самом городе, а вырос на Чечоре, на берегу Ингула недалеко от кафедрального собора. Учился в Елисаветградской мужской гимназии. Потом его много где носило – Киев, Львов, Москва, Прага, Вена, Париж и, наконец, Мужен во Франции. Был премьер-министром украинского правительства, главой генерального секретариата УНР, министром внутренних дел Украины в 1918-м году. Много раз встречался с Лениным и с нашими земляками – Троцким и Зиновьевым.

С Лениным он общался по поводу украинского языка. Из мемуаров гетмана Скоропадского: «Винниченко соглашался на советскую власть на Украине при условии, чтобы ему дали полную волю в деле проведения украинизации. Винниченко заявлял: “Точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине”. Когда передали эти слова Ленину, он сказал: “Разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка, но, что касается их советской платформы, – они нас надуют”».

Ленин еще раньше критиковал Винниченко (но читал же!). Так Владимир Ильич отозвался о романе Винниченко «Заветы отцов», изданном в 1914-м году: «Архискверное подражание архискверному Достоевскому».

Зато все другие украинские писатели восхищались Винниченко. В статье «Новости нашей культуры» в 1907 году Иван Франко так пишет: «Среди вялой, тонко-артистической и малосильной или ординарно шаблонированной и бесталанной генерации современных украинских писателей вдруг вынырнуло что-то такое очень решительное, мускулистое и полное темперамента, что-то такое, что не лезет в карман за словом, а сыплет его потоками, что не сеет сквозь сито, а валом валит, как сама жизнь… не знает границ… своего пластического творчества…».

А вот как писал о Винниченко Михаил Коцюбинский: «Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка».

Винниченко – велик. До его произведений автор этих строк прочитал множество сильных вещей – от Хемингуэя до Ремарка, от Лондона до Маркеса, от Шекспира до Пелевина. Но «Кумедія з Костем» и «Федько-халамидник», действие которых проходит на берегу Ингула, в свое время просто порвали. Не «Сонячна машина» и не «Лепрозорій» чи «Вічний імператив», которые тоже читал. А именно эти, короткие, сильные, ужасные в своей прямоте рассказы.

Кстати, Винниченко писал книги и на русском языке, «Честность с собой», «На весах жизни»…

17 сентября 2010 года возле педагогического университета установили первый в мире памятник Владимиру Винниченко. Были на открытии вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко, народные депутаты Валерий Кальченко, Владимир Яворивский, Юрий Литвин, городской голова Владимир Пузаков и многие другие уважаемые люди.

20 ноября на здании бывшей мужской гимназии по адресу Шевченко, 3, где находится одно из подразделений Государственной службы по реагированию на чрезвычайные ситуации, открыли мемориальную доску памяти Владимира Кирилловича Винниченко. Знаменитый писатель и политик учился в этом здании, в хорошем учебном заведении.

Толковое образование давали в те времена школьникам Елисаветграда. Не стыдно за таких выпускников.