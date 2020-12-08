Невозможно представить – не стало Березкина

Ушел из жизни Станислав Семенович Березкин, незаурядный человек, наш земляк, трижды избиравшийся народным депутатом Украины. Создатель многих успешных предприятий – от заводов по переработке подсолнечника и сои до крупнейшего свинокомплекса.

Каждому нытику, любящему посетовать, «что все построено коммунистами, сейчас ничего не построили», стоит приводить в пример Березкина. Среди голого поля на 101-м микрорайоне построить несколько современных крупных предприятий – надо быть серьезным человеком. Среди другого голого поля – крупнейший комплекс по выращиванию свиней.

Какое-то время именно на «Сонолу» (или «Креатив») возили самых высоких гостей области. Там бывали и Кучма, и Тимошенко, и Янукович. Просто не так много из современного не стыдно было показывать. В его биографии было много спорных моментов. Но кто без греха, тот и не создал столько.

Станислав Семенович потратил на благотворительность много миллионов гривен. Да, больше всего перепадало районам от округа, по которому он баллотировался в Верховную Раду. И что в этом плохого?

В 2014-м он даже попал в первую сотню самых богатых украинцев по версии журнала «Форбс». А начинал свою трудовую деятельность как ведущий авиационного кружка на областной станции юных техников.

Невозможно переоценить вклад Березкина в кировоградский спорт. И не только в футбольный клуб «Зирка». Он спонсировал и сельские футбольные турниры, и мотокроссы.

Сколько сельских школ получило благодаря Станиславу Семеновичу компьютерные классы, сколько детских садиков по всей области получили новые холодильники и стиральные машины, библиотек – новые книги, музыкальных и танцевальных коллективов – новые костюмы и инструменты. Сколько помощи получили военные и волонтеры, сколько построено детских площадок и даже открыто памятников. Десятки больниц получили новое оборудование… Важно, что многие добрые дела он вовсе не афишировал.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Станислава Семеновича. Светлая ему память!

Редакция «УЦ».