«Верно служить громаде»

Это слова присяги, которую принял Андрей Райкович, вновь избранный городским головой Кропивницкого. Быть верными громаде, невзирая на политическую принадлежность, он призвал и депутатов горсовета VIII созыва, которые в минувшую пятницу провели первое заседание сессии.

После того, как глава территориальной избирательной комиссии областного центра Татьяна Буземская зачитала решение об избрании Райковича мэром, зал стал аплодировать. Это не были овации, но довольно продолжительные и искренние аплодисменты. Это демонстрация поддержки, и это обнадеживает. В приветственном слове глава ОГА Андрей Назаренко заметил: «Вы, Андрей Павлович, напугали нас, когда заболели. Но люди говорили: “Победил в первом туре – победит и коронавирус”»… Победил.

Первое заседание было, если можно так сказать, образцовым, классическим, даже академическим. Во-первых, не было «спутников» сессий – активистов, часто говорящих о чем-то личном и отбирающих время у пришедших в сессионный зал работать. Во-вторых, было очевидно, что накануне хорошо поработали во фракциях (хоть они еще официально не сформированы) и на согласительном совете. Минимум прений и замечаний, что ни вопрос, то большинство голосов «за».

Вопросов было не так много, но важные. А именно – кадровые. Большинство – ожидаемые, некоторые – не без сюрприза. Логичным оказалось переизбрание в должности замов городского головы Александра Мосина и Александра Вергуна. Еще один заместитель, Сергей Колодяжный, тоже предполагаемая кандидатура. А вот Михаил Бежан от «Слуги Народа» – свежо. Не исключено, что именно к нему будет самое пристальное внимание со стороны СМИ.

Кое-кто несказанно радовался переименованию горсовета, состоявшемуся на сессии. Назвали это победой и восстановлением статус-кво. На самом деле ничего экстраординарного не произошло. Был Городской совет Кропивницкого, стал Кропивницкий городской совет. Была б работа, да не было б скандалов, а писать название по-новому все привыкнут. Да, прежняя формулировка в прежних документах не будет меняться.

Еще о кадрах. Управделами избрана Светлана Балакирева, возглавлявшая отдел кадровой работы. Она сменила Альвину Бондаренко. Старостой Новенского старостинского округа избрали Любовь Марченко. А вот здесь двоякое чувство. С одной стороны, жителям Нового повезло – их громаду возглавит опытнейший специалист в сфере ЖКХ. С другой, как теперь обойдутся без Марченко ЖЭО-2 и прилегающие территории? Она была начальником на своем месте.

Уже новый депутатский корпус в очередной раз исполнил решение суда – восстановил в должности вице-мэра Александра Грабенко. И тут же его уволил. Экс-чиновник давно и, можно сказать, успешно судится с горсоветом. Ему к восстановлению еще и выплаты полагаются – 300 тысяч из городского бюджета…

Горожан можно поздравить с новым исполнительным комитетом горсовета. Всего 12 человек. Два – главы Фортечного и Подильского районных в городе советов – после их выборов присоединятся к уже утвержденным кандидатурам. А это, кроме Андрея Райковича, Наталья Артеменко Светлана Балакирева, Валерий Вехтев, Руслан Згривец, Сергей Колодяжный, Олег Колюка, Андрей Кролевец, Любовь Марченко, Людмила Солонар.

Под занавес первого заседания депутаты утвердили условия оплаты труда городского головы. Там предполагаются надбавки, премиальные… За – единогласно. Андрей Райкович свою заработную плату перечисляет горожанам, которые остро нуждаются в финансовой поддержке. То же он делает с ежемесячным пансионом, положенным ему как Почетному гражданину города…