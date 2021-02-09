«Кропфест-2020». Смотрите в сети!

Четыре года назад фестиваль искусств «Кропивницкий» (сейчас «Кропфест») ворвался в культурную жизнь Кировоградщины ярким и абсолютно новым по размаху и формату явлением. Такого мощного и симпатичного единения музыки, театра, кино, литературы и живописи у нас еще не было. В фестивальные дни многие просто разрывались – куда пойти, пригласительные на многие мероприятия были на вес золота.

Фестиваль оказался не одноразовым явлением. Прошел и в 2018, 2019-м, все время немного в разной подаче, но все равно это всегда было интересно.

Не одному «Кропфесту» в 2020 году подгадил Ковид-19. По всей стране отменили сотни фестивалей, конкурсов и тысячи концертов. Нельзя! Даже в масках и с посадкой на кресла через один-два-три-четыре-пять. Идейный вдохновитель и организатор «Кропфеста» Александр Горбунов решил не сдаваться коронавирусу и организовал «Кропфест-2020» в привычном для мира онлайн-режиме. То бишь через компьютер. И девиз фестиваля был «Безпека заради майбутнього».

Подготовительная часть «Кропфеста-2020» прошла в ноябре прошлого года. В город приезжали (о, плачьте, фанатки!) «Козак систем», «Друга ріка» и Сергей Бабкин! Они даже ходили по улицам города, посещали много мест. А вы и не знали…

А еще все они дали концерты. Для зала, в котором не было зрителей, не считая операторов видеозаписи…

И теперь сам фестиваль уже живет в Интернете в Youtube и на «Фейсбуке» в виде фильмов, снятых во время пребывания артистов в городе и их концертов.

«Козак систем» кроме экскурсии по городу пришли в «Кропхаб» и принесли организации «Серця матерів», которая работает на базе «Кропхаба», все лимоны, мед и имбирь, которые смогли купить в ближайших магазинах, – из них женщины делают так называемые баночки здоровья, которые нужны в холода тем, кто сейчас в блиндажах и окопах на востоке страны. Еще музыканты скупили по списку самые необходимые в такую простудную погоду медикаменты – все поедет, куда надо.

Прокатились в маршрутке «55», которую водит Юрий Бурла. Этот уникальный водитель здоровается с каждым пассажиром, а еще по ходу движения часто читает пассажирам стихи. Все это происходит в рамках фестивального проекта «Герои среди нас», посвященного простым людям, которые совершают необыкновенно хорошие, красивые, чистые поступки. Их и правда много вокруг нас.

А еще музыканты отдали для благотворительного аукциона уникальное бухало – барабан, которые делает в глухом селе в Карпатах всего одна семья. Пусть послужит доброму делу.

Вместе с группой «Друга ріка», приезду которой посвящен второй фильм из фестивального цикла (доступны в Youtube и на «Фейсбуке»), организаторы посетили благотворительную организацию Молодежный форум «Милосердие», которая помогает людям, потерявшим опору в жизни. Бесплатный ночлег для нуждающихся, еда, одежда, правовая помощь бездомным – всем этим «Милосердие» под руководством Владимира Лебедева занимается. И он тоже один из героев среди нас. «Друга ріка» накупила большое количество одежды для нуждающихся, не забыв купить житомирских носков (группа родом из Житомира).

В третьем фильме героем будет Сергей Бабкин.

Организатор всего дела Александр Горбунов ответил на вопросы «УЦ» о фестивале.

– Александр, вам не кажется, что музыкальный фестиваль без зрителей, по «удаленке», это что-то вроде (если не даже) хуже, чем безалкогольное пиво или секс по телефону?

– Не знаю, я пива не пью ни в каком виде! Но я понимаю вопрос, на самом деле говорить о полноценности такого общения музыкантов с поклонниками сложно.

Но о том, чтобы просто забыть о фестивале, не могло быть и речи, это означало бы сдаться. Не знаю, как будет в этом году, но точно будет. Дай нам Бог больше никогда не проводить фестиваль в таком формате, без энергии зала, мы же понимаем, насколько она важна для музыкантов.

Это был экспромт для поддержки культуры в непростое время и попытка создать новый продукт. И поддержка артистов, ведь я же понимаю, как трудно сейчас музыкантам без концертов.

– Так в каком виде будет «Кропфест-2021»?

– Все 4 года фестиваль финансировался из государственного бюджета. Сейчас его нет. Поэтому я предлагаю проводить фестиваль за счет областного и городского бюджетов. В любом случае я буду искать источники финансирования. Ведь «Кропфест» – это бренд территории, благодаря ему многие открыли для себя город и область. Вообще я за любые фестивали в любом виде, вживую или онлайн, если они помогают узнаваемости края. Ведь главная моя идея, когда я задумывал с коллегами фестиваль, – это брендирование территории.

Большое спасибо артистам, которые разделили мою идею и приехали выступить перед пустым залом. Я очень благодарен Ивану Леньо из «Козак систем» и Валерию Харчишину из «Другої ріки», ведь, мне кажется, они даже не думают, что именно они делают Украину Украиной.