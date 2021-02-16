Валентинов день для всех

Ко Дню влюбленных Кировоградская областная филармония порадовала своих зрителей тремя концертами. Причем для каждой категории зрителя концерт был свой. Для молодежи и студентов, для людей взрослого возраста, а также для детей с родителями.

11 февраля на сцене филармонии состоялся студенческий концерт. Ярко, зажигательно, весело, интерактивно. С интересными конкурсами и подарками от спонсоров. В общем, всё, как и нужно для молодёжи.

В музыкальной программе были выступления трио «Дежавю» и ансамбля народной и современной музыки «Елисавет-ретро», а также солистов филармонии Артема Гасленко, Алексея Козачинского, Владислава Бураги, Светланы Пляки и других.

13 февраля в фойе филармонии за столиками с шампанским прошёл романтический вечер «Рандеву для влюбленных». Для узкого круга зрителей дарили свои выступления два самобытных оркестра: камерный «Концертино» и академического театра музыки, песни и танца «Зоряне».

В уютной обстановке было хорошо видно эмоции на лицах артистов, то, как они отдаются зрителю, музыке и сами получают глубочайшее удовольствие от того, что делают. Не заметить этого и не восхититься было просто невозможно! А что уж говорить о соло Александра Безая и Владислава Бураги, которые звучали, как всегда, впечатляюще до мурашек…

14 февраля был концерт не только для детей, но и для их родителей. Наряду с выступлениями артистов и коллективов маленькие и взрослые зрители участвовали в викторинах, флешмобе, играх и конкурсах, победители которых также получали подарки от филармонии и спонсоров. Современная музыкальная программа и оформление, модные хиты популярных сегодня исполнителей, веселая атмосфера и полностью наполовину заполненный зал (в связи с карантинными требованиями заполненность зала не должна превышать 50%).

– Я поздравила своих коллег с тем, что мы наконец вышли из физического и морального локдауна, который очень всех угнетал. За длинный период мы показали три концерта с новыми номерами и форматом. Нам хотелось подарить людям музыкальный праздник, чтобы хотя бы ненадолго отойти от трагедий, переживаний и проблем, которые в той или иной степени настигли всех. Зритель увидел в новых ракурсах наши коллективы и солистов. Всё время карантина и локдауна мы работали: шли репетиции, создавались новые песни и аранжировки. И я убеждена, что праздник удался, потому что после каждого из трех концертов люди вставали с улыбками и не хотели расходиться, – отмечает директор филармонии Наталья Агапеева.

А праздник действительно удался! Каждый из новых форматов – это то, чему однозначно стоит быть в нашей филармонии.