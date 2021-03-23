Пандемия творчеству не помеха-2

Продолжаем наш цикл о том, как провели пандемийную зиму таланты Кропивницкого и чего они ожидают от пришедшей весны. В этот раз нашими героями стали актер и вокалист Евгений Скрипник, известный баритон Кировоградщины Александр Безай и виртуозная скрипачка Елена Фурманова.

Евгений Скрипник: «Зима не прошла пусто и грустно»

Актер музыкально-драматического театра имени М.Л. Кропивницкого. Вокалист группы EFIR, телеведущий.

– Локдаун в январе нас абсолютно выкинул со сцены. В нашем театре это был период работы над выпуском двух новых спектаклей – «Закон» по Винниченко и «На поле крови» по Лесе Украинке. Поэтому скучать не приходилось, хотя без выступлений на сцене, конечно, было грустно. А еще с декабря мы готовили новогоднюю сказку и верили, что нас не закроют на карантин. После январской паузы в нашу театральную жизнь ворвался февраль и привел нас всех в себя. Меня, по крайней мере, так уж точно. Не могу сейчас сосчитать, сколько было спектаклей, но под конец месяца я почувствовал, что такой нагрузки не получал давно. Поэтому скажу так: пандемийная зима не прошла пусто и грустно. Для меня она была вдохновляющей и насыщенной.

Что касается деятельности нашей группы EFIR, то карантин, конечно, внес в неё свои перемены. Фактически мы были лишены возможности определенное время собираться на репетиции, работать над новым материалом и концертными программами. За этот год ощутимо просел большой шоу-бизнес, это отмечают все топовые артисты, что уж говорить о небольших местных коллективах? Тем не менее, зима началась у нас с премьеры лирик-видео на песню «Тримай», подготовка которого шла уже давно. И случилось довольно интересно, что мы презентовали свое видео в один день с «Океаном Эльзы», а название их песни – тоже «Тримай»! Это был очень неожиданный и впечатляющий момент. В феврале, ко Дню Святого Валентина, мы презентовали ещё одну композицию вместе со львовской вокалисткой Христиной Дутчак. Сейчас мы занимаемся больше студийной дистанционной работой, на весну планируем ещё несколько презентаций лирик-видео и будем надеяться, что нам удастся вернуться к нормальной репетиционной и концертной деятельности.

Александр Безай: «Рождение сына – главное событие»

Выпускник Национальной музыкальной академии имени Чайковского, лауреат всеукраинских и международных конкурсов, преподаватель, солист Кировоградской областной филармонии.

– Главное событие этой зимы случилось для меня 2 января, когда я узнал, что у меня родился сын!

Во время пандемии мои студенты принимали участие в разных музыкальных онлайн-конкурсах, которые сейчас, можно сказать, вошли в моду. Буквально на этой неделе закончился конкурс Solo Classic, и мои студенты заняли там первые места. Зимой, как, впрочем, и всегда, из формы мы не выходили, регулярно с камерным оркестром «Концертино» проводили репетиции, занимались самосовершенствованием, разучивали новые произведения.

На 15 апреля готовим большой сольный концерт, который будет входить в проект филармонии «30 років – 30 мистецьких кроків», посвященный 30-летию Независимости Украины. Но есть все предпосылки, что, возможно, придется перенести его на май, поскольку неизвестно, как будет развиваться ситуация с карантином, а на пустой зал петь не хочется… Этот проект мы готовим ещё с сентября прошлого года и подходим к нему очень ответственно и серьезно. Это – главное из запланированных событий на весну. Работу со студентами тоже никто не отменял. Выпускников ждут госэкзамены и поступление в высшие учебные заведения – академии, консерватории. Мы желаем им успехов и надеемся, что наша работа не прошла даром и они смогут поступить в вузы, о которых мечтают!

Елена Фурманова: «Самые яркие эмоции связаны со сценой»

Художественный руководитель ансамбля народной и современной музыки «Елисавет-ретро», солистка народного ансамбля цыганской песни и танца «Ягори».

– С нашим коллективом в период карантина работали над новой и уже имеющейся программой. Зимний репетиционный период был насыщенный. Во время локдауна работали дистанционно, каждый у себя дома, и отчитывались в видеорежиме. Когда встретились, то, соблюдая все нормы и ограничения, вернулись к привычному формату репетиций.

Идеи, проекты и заказы были всегда, но сейчас, в связи с пандемией, поскольку люди стали гораздо меньше посещать массовые мероприятия, востребованность упала. Это относится и к сольной профессиональной деятельности, и к концертам в филармонии. Надеемся, что в дальнейшем ситуация исправится и будет возможность реализовать все идеи и проекты.

Все наши самые яркие эмоции связаны со сценой. Мы отдаем зрителю свою энергию, адреналин, а они возвращают их нам. Самым ярким воспоминанием прошедшего года было наше первое после карантина выступление на сцене.

На весну у нас уже запланирован гастрольный график. Есть также несколько новых концертов на базе филармонии, проект выходного дня для детей и родителей, подготовка к 30-летию Независимости Украины, планируем в мае – июне сольный концерт нашего коллектива с солисткой Иванной Клоц… Поэтому планов много, работаем над всем и не останавливаемся, а дальше – уже как будет.