TomoClinic: так має бути в кожній лікарні

Наша газета не раз писала про онкологічний центр TomoClinic, що розташований у Кропивницькому на Ялтинській, 1. Тому що писати, розповідати про цей унікальний заклад, знайомити з ним потрібно. Тим більше що центр постійно розвивається, освоює найсучасніші технології, вдосконалює новітні методи діагностики та лікування. А все це – інформаційні приводи, які не мають залишатися без уваги.

Цього разу нашим співрозмовником був головний лікар TomoClinic, клінічний онколог, хірург пухлин голови та шиї, онкоотоларинголог Степан Крулько. Навчався, а потім працював у Він­ниці, певний час – в МОЗ, потім був запрошений в TomoClinic. Говорив щиро, зрозуміло. Так мають спілкуватися всі лікарі. Тим більше ті, хто має справу з онкохворими. Переконайтеся самі.

– Степане Івановичу, згадайте, якою була клініка три роки тому, аби можна було порівняти.

– До 2017 року в закладі переважно проводилося лікування пацієнтів, які потребували дистанційної променевої терапії. Потім ми почали стрімко розвиватися – рухатися в напрямку створення повного комплексу послуг, які можемо надавати пацієнтам. Тобто, якщо пацієнт звернувся з підозрою на онкологічне захворювання, ми повинні були поставити діагноз і провести комплексне лікування: променева, хіміотерапія, оперативні втручання, таргентна терапія, імунотерапія тощо.

На сьогоднішній день нашим пацієнтам ми надаємо повний цикл комплексних послуг – все, що стосується онкології, крім гематологічних пацієнтів і пацієнтів з нейрохірургічними проблемами, які потребують оперативних втручань з приводу пухлин головного мозку.

– Був якийсь взірець, до якого ви прагнули, здійснюючи зміни? Чи все це робилося інтуїтивно?

– Я багато був за кордоном, певний період проживав у США, стажувався в Європі. Наша мета – створити клініку європейського зразка, де пацієнт буде отримувати допомогу в комплексі. Бо не дуже зручно їздити між лікарнями. За кордоном це все відбувається в одному закладі, незалежно від форми власності. Це може бути одна будівля, а всередині – три компанії, які надають послуги.

З самого початку існування клініки втілювалося державно-приватне партнерство з Кіровоградським онкоцентром для того, щоб ті послуги, яких немає в нас, могли бути надані онкодиспансером. Наприклад, гамма-камера. Потрібно розуміти, що інсталювати обладнання в повному об’ємі – це дуже дорого.. А в Україні, на жаль, медицина не на тому рівні фінансування, щоб інвестори могли вкладати кошти у великі комплексні клініки. Тому ми наші потужності об’єднували з можливостями онкоцентру. Умовно кажучи, корпус один, а послуги – всі, які потрібні.

– Реформа медичної галузі не могла не торкнутися вашого закладу. Які у вас відносини з НСЗУ?

– Ми вже працюємо з Національною службою здоров’я України. Пацієнти з приводу мамографії можуть пройти обстеження безкоштовно в рамках пакету НСЗУ. Достатньо електрон­ного направлення від сімейного лікаря. Сподіваємося, що в подальшому розширимо кількість пакетів служби, які будуть нею фінансуватися. А в подальшому ми маємо вийти на той рівень, на ту форму взаємодії пацієнта та держави, коли людина отримує лікування за фінансової допомоги НСЗУ, незважаючи на форму власності закладу.

– Давайте додамо трошки реклами, тому що скромність тут ні до чого. В чому унікальність клініки, яку ви очолюєте? Чому TomoClinic одна з кращих в Україні?

– У межах України ми є найкращими серед тих, хто проводить дистанційну променеву терапію. Ми маємо найкращий апарат, який дає можливість проводити променеву терапію пацієнтам, коли є декілька метастазів в організмі. Наша «машина» може опромінювати за одну процедуру як в головному мозку, так і в черевній порожнині. На інших аналогічних апаратах з цим є технічні складнощі.

Ми можемо одномоментно опромінювати без зупинки, умовно, від маківки до кінця хребта. Це дуже важливо, особливо коли мова йде про дітей.

Наш центр протягом двох років проводить хіміотерапію згідно міжнародних вимог, стандартів. Якщо є хіміопрепарат, чутливий до сонячних променів, має бути захист. Ми маємо такий захист – світлозахисні системи не дозволяють руйнуватися складовим препарату. Також витримуємо часовий інтервал введення ліків. Для цього використовуємо інфузомати, які дозують введення препарату.

Ми проводимо найскладнішу біопсію пацієнтам, які цього потребують. В Україні є декілька закладів, де проводять таку процедуру. Якщо у людини виявили пухлину легенів, для початку лікування треба взяти шматочок матеріалу. Якщо це не вдається бронхоскопічно, треба йти на операцію, робити розріз, відщипувати від легенів. Ми такому пацієнту робимо трепанбіопсію: в режими реального часу лікар за допомогою спеціального приладу, з навігацією, під знеболенням пацієнта робить біопсію новоутворення легенів, забирає матеріал, відправляє на аналіз. Пацієнт через дві години йде додому. Це правильно, так роблять і за кордоном, і в нашій клініці.

Наш заклад є одним з провідних, де онкологічним пацієнтам надається повний комплекс лікування. Так з клініки зі штатом 25 чоловік ми перетворилися в великий центр штатом 190 осіб, які щоденно виконують складні процедури – діагностичні та лікувальні. За п’ять років ми провели більше 150 тисяч діагностичних обстежень. Проліковано більше п’яти тисяч людей. У тому числі й діти. Нагадаю: в рамках державно-приватного партнерства та соціальної програми департаменту охорони здоров’я діти Кіровоградщини діагностичні та лікувальні процедури отримують безкоштовно.

У нашій клініці було проведено більше 150 оперативних втручань. Ми перші в області провели лапароскопічні оперативні втручання: через три маленькі проколи видалили пухлину з черевної порожнини. Маємо великі амбіції, високу кваліфікацію лікарів, розуміння того, куди треба рухатися.

– Зрозуміло, що процес лікування налагоджений. Розкажіть про консиліум. Говорять, що ця форма існує тільки в вашому закладі. Принаймні в нашій області…

– Давайте візьмемо за приклад маршрут пацієнта. Припустимо, жінка виявила новоутворення в молочній залозі. Що вона робить? Звертається до сімейного лікаря. Він дивиться, у нього немає інструментів, щоб виставити остаточний діагноз, і він направляє пацієнта до «вузького» спеціаліста. Вона, пацієнтка, прийшла до мамолога. Він подивився й запропонував зробити пункцію. Припустимо, отримали злоякісні клітини, сказали, що рак (не провівши дообстежень) і що потрібна операція – видалення молочної залози… А потім виявилося, що там були метастази аденокарциноми легень. Тобто тій пацієнтці не треба було робити таке, в принципі, зайве оперативне втручання.

– У такому випадку розкажіть про правильний маршрут тієї пацієнтки й інших, хто до вас звертається.

– Зауважу: правильна діагностика – це 50 відсотків ефективності лікування. Якщо пацієнт йде до нашого закладу, то потрапляє до клінічного онколога. Він дивиться на пацієнта, збирає анамнез, обговорює, виробляє маршрут діагностичних послуг.

Припустимо, прийшла пацієнтка, в неї є пухлина молочної залози. А їй треба зробити комп’ютерну томографію (КТ) з контрастним підсиленням. Наголошую: тільки контрастне підсилювання виявляє онкологічне захворювання. Багато лікарів цим нехтують й відправляють пацієнтів просто на томографію. А це – гроші на вітер.

Коли лікар з пацієнткою пройшов нібито весь етап обстежень, зрозумів, що це пухлина молочної залози, визначив стадію захворювання, знає тип раку, бере документи пацієнтки й приходить на мультидисциплінарний консиліум.

– Про консиліум хочеться поговорити детально. Що це за форма роботи вашої клініки?

– Це зібрання, де присутні хірург, променевий терапевт, хіміо­терапевт; при необхідності присутні лікар-мамолог, гінеколог або уролог, а також реабілітолог і координатор, який супроводжує пацієнта. Це команда, яка сідає за стіл, на великий монітор виводиться зображення, клінічний онколог представляє «ситуацію». Ми відкриваємо міжнародні протоколи й бачимо, що пацієнту показано. Висловлюються всі спеціалісти, тому що онкологічні пацієнти потребують комплексного лікування.

Клінічний онколог усі рекомендації зводить до єдиного мультидисциплінарного висновку, де розроблена тактика лікування, де підписуються всі лікарі. Є міжнародні стандарти, яких ми повинні дотримуватися, і дотримуємося.

– Як на мене, так має бути в кожній лікарні…

– Так, згоден. Саме так має бути в кожній українській лікарні. Але… Наведу приклад: за кордоном провели дослідження. Пацієнта лікував вузько направлений хірург, онкохірург. Призначив тактику лікування. Але при цьому призначив мультидисциплінарну комісію. Усі фахівці висловилися, їхня думка була взята до уваги, і тактика лікування консиліуму на 30 відсотків стала ефективнішою, ніж рекомендації вузько направленого спеціаліста.

Тепер, як кажуть, поясню на пальцях. Хірург знає, як оперувати. Але він не знає схем, тонкощів хіміо­терапії. Я наголошую на тому, що, якщо у вас є онкологічне захворювання, вас має лікувати онколог, а не хірург. Це буде впливати на ефективність вашого лікування.

– Ви заявили про новітні технології. Що ваша клініка робить інакше, ніж інші?

– У нашому закладі пацієнти можуть отримати ендоскопічну допомогу, відеоколоноскопію, відеогастроскопію, відеобронхоскопію… Раніше пацієнту, наприклад, колоноскопію проводили без наркозу. Хто проходив цю процедуру, підтвердить, що це, м’яко кажучи, неприємно.

– Тобто тепер ця процедура в вашій клініці для пацієнта безболісна?

– Світ рухається вперед, і наша клініка також. Ендоскопію ми проводимо під загальним знеболюванням. Важливо, щоб пацієнт комфортно себе почував. А коли пацієнту комфортно, лікарю зручніше роздивитися симптоми, реакції. Будь-яка процедура, коли є втручання в організм, має бути безболісною, комфортною для пацієнта.

– Ваш заклад проводить клінічні дослідження. Що це для пацієнтів?

– Це ті методи лікування, які в майбутньому будуть внесені в міжнародні протоколи. Перед тим, як з’являються протоколи, мають відбутися клінічні дослідження. Коли доводять, що лікування ефективне, це стає стандартом.

В Україні це третя фаза: доказана ефективність препарату, пацієнти отримують безоплатне лікування новітніми препаратами, які за рік-два з’являться на ринку й будуть коштувати дуже дорого.

На даний момент ми маємо пацієнтів, які отримують променеву терапію, хіміотерапію в рамках клінічних досліджень. Вони абсолютно нічого не сплачують. Ми використовуємо суперсучасний протокол, який тільки може бути розроблений у світі.

– Ваша клініка надає консультації не тільки з приводу онко. Часто люди, дізнавшись про первинний діагноз, хочуть почути думку ще одного спеціаліста…

– Це я називаю другою думкою. І це правильно. Усім кажу, що не треба соромитися отримувати іншу думку. Від цього буде залежати ваше лікування, ваше життя. Головне, щоб думка була фаховою.

До нас можуть звертатися з приводу будь-яких проблем. Не обов’язково це стосується онкозахворювань. Гінеколог, проктолог, мамолог, дерматолог, ендокринолог. Наші лікарі – професіонали, мають досвід, досягнення. Я відповідаю за свій персонал, довіряю їм. Усіх закликаю довіряти їм. Наші – найкращі. Доведено тисячами врятованих життів.