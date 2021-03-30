Почти получилось!

После окончания третьей сессии городского совета Кропивницкого 8-го созыва, состоявшейся 25 марта, секретарь совета Олег Колюка не без гордости написал в социальных сетях, что буквально все вопросы повестки дня были рассмотрены на протяжении одного заседания.

Действительно, есть чем гордиться, потому что во время предыдущих созывов после заседаний оставались нерассмотренными десятки и сотни так называемых земельных вопросов. А все потому, что часть депутатов в сессионный зал после перерыва просто не возвращалась. Оперативному рассмотрению повестки дня препятствовало и время, которое перед сессией «убивали» представители общественности, чтобы донести с трибуны то, что, может, и должно вноситься в сессионный зал, но в виде готовых проектов решений. «УЦ» последовательно выступает против такой практики, хотя бы путем переноса выступлений активистов в раздел «Разное», но желание активистов засветиться на трибуне всегда было сильнее.

Казалось, что хотя бы во время ограниченного доступа в сессионный зал по случаю карантина даже для журналистов общественность угомонится, но не тут-то было. Опять целых полчаса было потеряно. Апофеозом бестолковости можно считать выступление оратора, который начал доказывать, что даже ради безопасности старшего поколения никто не имеет права ограничивать время льготного проезда в городском транспорте, а потом и вовсе назвал депутатов лишенными народного доверия ввиду низкой явки избирателей на местных выборах. Андрей Райкович ответил, что на время карантина стоял вопрос о полном прекращении действия льгот в транспорте, но все же решили сохранить их хотя бы в дневное время, и на этом разговор с гражданином, желающим полемизировать и дальше, прекратил.

А потом пошла дисциплинированная и результативная работа, во время которой было поддержано несколько важных решений. Но сначала депутаты приняли к сведению отчеты руководителей городской прокуратуры и полиции. Уже по многолетней традиции, сплошь позитивный отчет прокурора, который сделал начальник Кропивницкой окружной прокуратуры Владимир Изотов, никаких вопросов не вызвал, поэтому депутаты дружно приняли его «к сведению». Более подробно освещал деятельность городской полиции Андрей Гудима. После реорганизации в зону ответственности горотдела вошло несколько бывших районов области, или 16 объединенных территориальных громад, но пока особого напряга с кадрами не наблюдается. Тем не менее, благодаря общим усилиям городских властей, прокуратуры и полиции оперативная или, вернее, криминогенная обстановка в самом городе значительно улучшилась. Свою эффективность доказала програма «Безпечне місто», в рамках которой центр города был оснащен большим количеством камер видеофиксации, да так, что фиксировать уже вроде бы и нечего. Если в 2019 году было задокументировано 37 грабежей, то в 2020-м – всего 9. Если раньше одним из самых криминогенных районов считался центр города, то теперь он как на ладони на полицейском пульте управления, и нарушители, в том числе похитители кошельков и мобилок, ушли куда подальше. Андрей Гудима считает, что теперь операцию по искоренению преступности с помощью видеконтроля надо переносить на окраины и в спальные районы.

Немалые успехи достигнуты и в борьбе с распространением наркотических средств, причем многое зависит и от активной позиции жителей, хотя бы и анонимной. Главного полицейского поддержал и мэр, призвав граждан активнее сообщать о наркотических пристрастиях, в том числе и соседей. Это только на пользу, потому что в прошлом году было задержано втрое больше сбытчиков наркоты, чем в 2019-м. Борется полиция и с киберпреступниками, которые выдумывают все новые и новые способы снятия денег с банковских карточек без согласия владельцев. Получается, что на фронте борьбы с преступностью все как бы налаживается, но прозвучавшая цифра о погибших в результате совершенных в 2020 году ДТП просто шокирует – 79! А еще пострадало 89 детей, и большей частью по вине пьяных водителей, которых останавливали больше 3 тысяч раз.

Понятное дело, что борьба с преступностью напрямую зависит от финансирования, и как раз в изменениях к бюджету текущего года была строка о приобретении автомобиля для офицера полиции в Новенском микрорайоне. Кроме этого, бюджетное решение предусматривает использование 50-миллионной субвенции на ремонт улицы Вокзальной.

Андрей Райкович уточнил, что в ходе работ будет заменен и аварийный отрезок водопровода, идущего на 101-й микрорайон. Более 11 миллионов гривен направляется на реконструкцию операционного отделения больницы, скорой медицинской помощи и 750 тысяч гривен пойдут на реконструкцию здания бывшего отделения Национального банка. По теме денег стоит добавить, что депутаты горсовета напомнили коллегам из Кировоградского областного совета о необходимости очередного транша на содержание 5 заведений профессионально-технического образования. Речь идет о 45 миллионах гривен.

Наконец-то город взял в свои руки решение о приобретении 4-комнатной квартиры для семьи Валихновских, где подрастают 4 девочки-близняшки. В городском бюджете депутаты предусмотрели и даже направили на молодежное управление 950 тысяч гривен для целевого использования, а именно, приобретения квартиры.

Новые полномочия получили и районные в городе Кропивницком советы, поскольку их главная забота, то есть работа управлений социальной защиты, отошла к городу. Теперь Подольский и Фортечный райсоветы вроде бы как получили полномочия в сфере «социально-экономического развития, планирования и учета, бюджета, финансов, управления коммунальной собственностью, жилищно-коммунальным хозяйством, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод» и так далее. Звучит, конечно, солидно, но на самом деле все может свестись к надзору за мелкими нарушениями на вверенной территории, типа несвоевременной уборки мусора и организации покосов травы или очистки колодцев. Но, с другой стороны, это же и есть полномочия в сфере ЖКХ и защиты окружающей среды.

К радости населения, в городе станет больше объектов отдыха. Депутаты утвердили проект решения о выдаче разрешения на разработку проектов землеустройства для парка «Молодежный» по правому берегу Ингула между Большой Перспективной и Михайловской и сквера «Фонтанный» по улице Архитектора Паученко.

Завершив оперативное рассмотрение вопросов жизнедеятельности города, депутаты без раскачки взялись и без пауз рассмотрели все 168 земельных вопросов, после чего Андрей Райкович поблагодарил всех за плодотворную работу и закрыл заседание.