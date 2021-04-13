COVID не отпускает

Ну что, Кировоградщина, не долго мы тешились «желтой» зоной, вот уже и «оранжевая». А де-факто, думается, имеем «красную». Об этом свидетельствуют цифры – количество заболевших и умерших, которое с каждым днем растет. С такими неутешительными темпами недалеко до локдауна.

Для того, чтобы не допустить вхождения в «красную» зону, нужно соблюдать правила «оранжевой». Эти правила давно выписаны и утверждены. О них напоминает начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук: «Мы еще и еще раз призываем кропивничан соблюдать карантин: носить индивидуальные средства защиты, сохранять дистанцию, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей. Следует быть ответственными перед собой и обществом и помнить, что медики работают сегодня на грани собственных сил».

Оксана Макарук сообщила, что сегодня на стационарное лечение принимаются только больные, нуждающиеся, кроме медикаментозного лечения, в кислородной терапии. «Даже при этом количество тех, кто ложится на лечение, ежедневно в полтора раза превышает количество тех, кто выписывается», – добавила начальник горздрава. Из 225-ти коек стационара №1 Центральной городской больницы занято 174. (Цифры по состоянию на вторник.)

Понятно, что надо что-то предпринимать, причем срочно, что и делает городская власть. Так, в стационаре №1 (на Валах) открывается дополнительный пост инфекционного отделения интенсивной терапии по оказанию круглосуточной медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Он будет действовать на базе мощностей помещения терапевтического отделения Центральной городской больницы на период карантина. Это позволит увеличить количество мест в реанимации с 9 до 20, что очень важно сегодня. Для кадрового обеспечения поста разработана схема чередования, в которой будут задействованы врачи и медицинские сестры из других учреждений города.

В этом же стационаре отремонтированы две палаты временного пребывания больных. К тому же в них заменены старые кровати на новые. Больные уже могут там размещаться и пребывать в комфортных условиях.

И еще новость из разряда тревожных. На Кировоградщине зафиксировали «британский» штамм коронавируса. По словам Надежды Оперчук, главного санитарного врача области, именно он стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск им инфицироваться выше на 50 процентов, уровень летальности – на 60 процентов. Медики Украины говорят, что уменьшился инкубационный период до 1-3 дней, а также быстрее развиваются тяжелые симптомы, связанные с кислородным удушьем и повышенной температурой. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что «британский» штамм вируса поражает слизистые, почки, центральную нервную систему, печень.

Не так давно в СНБО призвали пересмотреть отечественный протокол лечения коронавирусной болезни. Но новые установки пока не последовали. Лечение прежнее, препараты те же. Главное – не затягивать, вовремя обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением. По-прежнему берегите себя, но с пущим усердием.