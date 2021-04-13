Кто ж его посадит? Он же памятник правоохранительной системе…

Кто-то еще помнит такого человека, как Андрей Балонь? Он семь с половиной месяцев руководил Кировоградской областной государственной администрацией. Запомнился он только тем, что запретил журналистам ходить на совещания к нему в ОГА, и еще, судя по протоколу обыска, скирдовал на дому доллары и гривни. Откуда он их брал, должно бы ответить следствие, но злые языки поговаривают, мол, за взятки при назначениях.

Сначала его посадили. Но никто и не сомневался, что скоро отпустят. Под залог в 10 миллионов гривен.

В начале февраля этого года детектив НАБУ и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд ограничить Балоню, его подельнику Шевченко и их адвокатам сроки на ознакомление с расследованием детективов. Высший апелляционный суд отказал… Некоторое время он носил на ноге электронный контрольный браслет, и ему было запрещено покидать Кропивницкий. Но в этом году очередной суд разрешил ему гулять по всей Украине. Он просто должен прибывать в суд или в НАБУ по первому требованию.

Поговаривали, что он уже даже устроился на работу за это время, в какую-то частную фирму.

А вот теперь адвокаты Балоня обратились в Печерский районный суд с требованием изменить подследственность по делу о 1 800 000 гривен взятки и забрать его у Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По информации ЦПК, Андрей Балонь является товарищем заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Они в одно время учились в Национальном университете внутренних дел и закончили его.

«Это не что иное как попытка отмазать бывшего губернатора от ответственности. Вопросом остается: Татаров делает это по собственной инициативе или по указанию Зеленского? Если даже после этого президент не освободит Татарова – значит, действует именно по его распоряжению. Как иначе объяснить то, что именно депутаты Зеленского согласовывают законопроект, который легализует эту схему смены подследстенности?» – комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В нашей так называемой «правовой» системе с ее судами и т.д. почти ни у кого нет сомнения, что ничего Балоню не будет. Ну наколядовал человек несколько миллионов. Как говорил Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя: «Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? – Все приобретают».

Если кто-то украдет у соседа курицу, то ему, скорее всего, дадут три года. А когда такой весь из себя милиционер, образованный юрист, чиновник высокого ранга, преподаватель права в Херсонском и Одесском университетах, член правильной партии «приобретал», так что ж? Сажать его?!

Поверьте прогнозу – лет через пять мы еще увидим Андрея Богдановича Балоня на какой-то приятной должности, и не в провинции, нет, масштабы выросли, только в Киеве!