Лес рубят – бабки летят?

Днями пресс-служба областной прокуратуры выдала новость, что СБУ раскрыла на Кировоградщине каналы или даже целую схему противоправного экспорта высококачественной древесины из гослесхозов. Новость не то чтобы сенсационная, скорее ожидаемая, если вспомнить, что пару лет назад тема хищений и незаконной вырубки карпатских и разных других лесных массивов Украины не сходила с первых полос газет, экранов телевизоров и мониторов ноутбуков.

И вот на тебе – «рвануло» на почти безлесной Кировоградщине, правда, разобраться в этой истории оказалось сложнее, чем найти выход из непроходимого леса. «УЦ» несколько раз поднимала темы непоняток в лесном хозяйстве, на которые у журналистов и лесников были диаметрально противоположные взгляды. Так было в материале об одном из лесничеств Голованевского лесхоза, так было в материалах по поводу создания Чернолесского Национального парка. Тем не менее, следователи СБУ утверждают, что лесхозы якобы под видом низкосортной вывозят «за кордон» ценную древесину, да еще по заниженным ценам. Масштабы не очень впечатляют, но и 500 кубометров в месяц тоже немало.

В ходе операции было задержано 4 машины с сотней «кубиков», незаконно ехавших за границу по территории Кировоградской, Ровенской и Черкасской областей. Следствие ведется по подозрению в незаконном перемещении лесоматериалов через таможенный контроль или мимо него, в том числе и запрещенных к вывозу пород леса. Присутствует и подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а для проверки фактов была проведена выемка документов у сотрудников и руководства управления.

Честно говоря, как-то не верится, что из всего этого пиломатериала удастся построить более-менее крепкую хижину, в смысле доказать состав преступления. Сами лесники не раз говорили, что вывезти что-то из лесу, не говоря уже за границу, практически невозможно, настолько все забюрократизировано и законтролено. С другой стороны, никто не знает, откуда у некоторых «правоохоронців» берутся в Киеве пентхаусы, впрочем, и у бывших лесников тоже имеются «хатинки» в столице. Вполне вероятно, что деньги в обоих случаях, как говорил классик, «из лесу, вестимо».

Областное управление лесного хозяйства Кировоградщины не заставило себя ждать и ответило силовикам большим письмом. Как и следовало ожидать, ничего противоправного лесники за собой не заметили, потому что экспорт необработанных лесоматериалов вообще не проводится с 2015 года, а информация о ежемесячном экспорте лесопродукции стоимостью 5 миллионов гривен вообще «не відповідає дійсності, не підтверджена достовірними доказами». Такой ответ размещен на нескольких интернет-ресурсах. Утверждается, что все поставки идут в строгом соответствии с требованиями законодательства и ценовой государственной политики, без нанесения «вреда интересам страны и лесхозов», а проверяющие якобы не всегда «в теме».

Ответ достаточно жесткий, требующий подтверждения или опровержения теперь уже со стороны силовиков. Будем следить за развитием событий, кажется, что дров для нашего лесного пожара должно хватить с лихвой…