Назад, в будущее Александрии

Давно местные краеведы не радовали нас такими находками, какую разместила на своей странице в Фейсбуке Юлия Лебедева. Поскольку фото появились 30 марта, сразу подумалось о первоапрельском розыгрыше, но оказалось, что мы имеем дело с настоящей сенсацией.

Дело касается не только уникальных фотографий видов города Александрии, сделанных в 1903 году «Универсальной фотографіей М.Н. Хайкова, город Александрия, Херсонской губернии». Юлия еще не так давно жила в Александрии, сейчас за границей, но мы пообщались в Сети, и она рассказала, что историей города начала заниматься, когда существовал сайт «Олександрія – моє місто», который по неизвестным причинам позже закрылся. Но она успела заинтересоваться темой, а в последние годы занимается генеалогическими исследованиями. Говорит, что имеет документальное подтверждение проживания своих предков в Александрии едва ли не со времен основания города. Фотографии, о которых идет речь, она получила после длительной, полугодовой, если быть точнее, переписки с представительством Президентской библиотеки им. Б. Ельцына в Варшаве (сама библиотека находится в Санкт-Петербурге). Там документы оцифрованы, но скачать их можно только на месте, в читальном зале. На сайте библиотеки она увидела информацию о представительстве в Варшаве и вышла на него. Хотела ехать сама, но, в связи с эпидемией, доступ был закрыт. Тогда она начала переписку, в результате которой документы были опубликованы для свободного доступа: «Для мене це перемога, адже таких знахідок у краєзнавців Олександрії не було багато років».

Юлия Лебедева выставила опубликованные на портале Варшавского представительства Президентской библиотеки им. Ельцина десять «Планов и чертежей гражданской архитектуры» с фотографиями самих объектов. Среди них чертежи здания городской больницы на 25 человек, денежной кладовой и караульного помещения при уездном казначействе, здания почтовой станции на Александровском тракте из Херсона в Александрию, деревянного дома уездного училища, каменного острога с кордегардией, здание земской управы, дом дворянского собрания, дом предварительного заключения, но особенный интерес вызывают фото видов земской больницы с Бульварной и Ярмарочной улиц.

На них видно, что здание старинной водонапорной башни (так ее называют), руины которой до сих пор находятся во дворе Александрийской центральной городской больницы, изначально были оборудованы ветряной установкой, с крыльями и стабилизатором! Ветряк, как говорят в народе, был смонтирован на куполообразной металлической крыше, которую помнят многие жители. Когда исчезли крылья – никто не знает, да и вообще, не приходилось слышать о существовании на башне ветряной установки. Всегда считалось, что это была водонапорная башня, кто-то говорил, что это вообще обсерватория.

Сама земская больница была построена в 1900-1901 годах стараниями участкового врача земской управы Александрии Григория Сокальского. Вероятно, тогда же была построена и башня или смонтирована ветряная установка. То, что она имела стабилизатор, подобно хвосту на флюгере, говорит, что верхняя часть, та, что под куполом, вращалась вокруг своей оси, в зависимости от направления ветра. Очевидно, там же был смонтирован и какой-то механизм, и теперь вопрос: какие механизмы приводила в действие ветряная установка на водонапорной башне больницы?

Исходя из традиционного названия башни, это мог быть насос для подачи воды в больницу, возможно, и в расположенную поблизости пожарную часть. Маловероятно, что крылья принадлежали мельнице, поэтому можно предположить только вариант силовой установки. Доцент бывшего Кировоградского института сельскохозяйственного машиностроения Александр Высоцкий снимок прокомментировал так: «Фото 1903 года, начало ХХ века ознаменовалось бурным развитием электротехники, поэтому это мог быть привод. Если это привод, то мог быть и приводной вал электромашины, возможно, заряжались аккумуляторы, которые обеспечивали подачу электроэнергии ночью. Также при помощи этого ветряного привода могла закачиваться в резервуар вода, то есть могла работать накопительная схема электроэнергии, когда сначала вода закачивается в емкость, а потом используется для производства электроэнергии. Башня достаточно высокая, чтобы обеспечить необходимую кинетическую энергию. Но вероятно и использование ветросиловой установки для работы водяного насоса. Во всяком случае, очень интересно».

Надо думать, что ветросиловая установка на территории больницы была смонтирована по последнему слову тогдашней техники, что повышало ее мощность, в сравнении с обычными ветряными мельницами, которых было много и в Александрии, и в Елисаветграде, и в любом селе Украины. Даже применение металлических подшипников давало возможность использовать ветер, дующий со скоростью около 3 м/сек, тогда как традиционные технологии мельниц позволяли начинать работу при скорости ветра около 5-6 метров в секунду. Уже это делало возможным использование ветросиловой установки на протяжении 270 дней, тогда как обычные мельницы могли работать около 100 дней в году.

Вполне возможно, что башня была водонапорной, как когда-то в Елисаветграде, но одновременно и мини-электроустановкой для освещения больницы. Наверное, проект составлялся с учетом требований времени и достижений науки и техники, поэтому без электричества никак. В свое время мне часто приходилось бывать в одном из старинных помещений больницы, запечатленных и в мастерской М.Н. Хайкова. В бывшем урологическом отделении была полукруглая комната с окнами по периметру. Врачи говорили, что здесь была операционная, а окна расположены таким образом, чтобы в операционной было всегда светло. Но ведь и тогда знали, что яркий свет, причем в любое время суток, может дать только электрическая энергия. Весьма вероятно, та, которую выдавал ветряной генератор, установленный на башне земской больницы.

В свете, как говорится, открытия, сделанного Юлией Лебедевой, особенно актуальным становится вопрос реставрации башни. В свое время ее хотели переоборудовать под кафе типа «Мулен Руж», но на самом деле все намного серьезнее. Это история, которую надо спасти и сохранить во что бы то ни стало!