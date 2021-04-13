Олександрія: перезавантаження

Більшість тижневих повідомлень з олександрійських інформаційних стрічок можна охарактеризувати одним словом – «перезавантаження».

У спортивному житті це проведення перших на Кіровоградщині змагань з фігурного катання на критому майданчику «Снігова королева». Правда, інформатори чомусь надали любительським змаганням статусу чемпіонату, але головне, що себе показати й на інших подивитися з’їхалися представники 26 міст України у віці від 5 років. Хто не переміг – отримав торт і шанс взяти участь в одному з етапів справжнього чемпіонату України, який обіцяють провести в Олександрії вже восени цього року.

Потребує перезавантаження освіта, якій влада продовжила дистанційне навчання, але «з використанням сучасних технологій в закладах загальної середньої та позашкільної освіти». А щоб освіта була сучасною, 23 квітня в ПК «Світлопільський» відбудеться виставка «Освітній вимір» для виробників сучасного навчального обладнання, тобто меблів-трансформерів, інтерактивних дошок, ігрових комплексів та всього іншого шкільного начиння, покликаного «удосконалити та урізноманітнити».

А хто вже перезавантажився, так це міський Центр надання адміністративних послуг, який завдяки міжнародним грантам днями отримав нове обладнання й меблі на один мільйон гривень. У комплекті 17 потужних комп’ютерів, 10 багатофункціональних пристроїв, 19 робочих місць, сейфи та шафи, не забули й про м’які дивани для відвідувачів.

Технічне переозброєння системи контролю розходу питної води розпочав і місцевий водоканал за рахунок монтажу ультразвукових лічильників замість механічних. Тепер інформація про витрати води в місті та навколишніх селищах буде негайно надходити диспетчеру в Кропивницькому. Поки що важко сказати, кому вигідніша реалізація цього проєкту за кредитні кошти Світового банку: місцевим громадам чи монополісту-постачальнику води? Тим часом чи не найактуальнішим залишається питання відновлення асфальтового покриття вулиць після аварійних розриттів. Міський голова Сергій Кузьменко був змушений жорстко вимагати від керівництва ОКВП «Дніпро – Кіровоград» негайного ремонту дорожнього покриття по вулиці 6-го Грудня.

Серйозні зміни очікують Олександрію в плані реорганізації міського простору. Для цього заплановано проведення громадських слухань, на яких будуть розглянуті детальні плани територій в районі Покровської площі (бувшої Кірова) та вулиці Міліцейської. Архітектори захищатимуть ескізний проєкт Покровської церкви, зруйнованої більшовиками в 1936 році. Пізніше на цьому місці збудували кінотеатр, а коли в 90-ті роки «кіна» не стало, у непристосованому приміщенні почала працювати церква, через що люди довго не могли зрозуміти – це кінотеатр імені Покровського чи церква імені Кірова? Щодо ідеологічного перезавантаження та більшовиків, то на одну згадку про них в Олександрії стане менше. Виконком ухвалив рішення про демонтаж меморіальної дошки діячеві комуністичного режиму В. Примакову, але в цьому плані справжнє перезавантаження ще попереду – місто переобтяжене тоталітарною символікою.

Натомість, незабаром оновиться сквер імені Тараса Шевченка біля гімназії його імені. Сергій Кузьменко запропонував прийняти системне рішення як щодо переобладнання важливої локації, так і щодо реконструкції пам’ятника поету: «Це головний пам’ятник міста, і він повинен мати достойний вигляд. Ми зробимо фундаментальні зміни».