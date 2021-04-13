Пирамидка «на доверии»

На минувшей неделе читающая общественность области была несколько шокирована информацией пресс-службы Кировоградской областной прокуратуры о сообщении о подозрении в мошенничестве финансового характера бывшей управляющей одного из районных банковских учреждений.

Точно неизвестно, зачем финансовые аферы назвали таким монументальным и вызывающим уважение словом, как пирамиды, ведь египтяне построили их не то что на века – на тысячелетия! И тут вдруг появляются финансовые пирамиды, как символ обмана и ненадежности, но параллели просматриваются. Начнем с того, что настоящие пирамиды стоят на песке, крайне ненадежной основе, а финансовые пирамиды строят на еще более ненадежной основе – на человеческом доверии. У криминалистов есть даже специальный термин – «мошенник на доверии». Это когда «кидаловом» занимаются хорошо знакомые жертвам люди, используя или свой авторитет, или авторитет учреждения.

Из сухих фактов официального сообщения понять что-либо в деле почти невозможно, но известно, что сумма, на которую «кинули» доверчивых граждан общим числом около десятка человек, составляет больше сотни тысяч долларов США. Женщина-руководитель банковского учреждения, прикрываясь его авторитетом, организовала так называемую пирамиду в Новоукраинском районе. Подозреваемой «шьют» совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 ККУ(завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внесения залога, то есть надо понимать, что сидеть она не будет? А если Фемида проявит строгость, то пенитенциарная система Украины будет заниматься ее перевоспитанием лет 10-12, причем с конфискацией.

Сообшение прокуратуры заканчивается напоминанием, что личность считается невиновной и не может привлекаться к уголовной ответственности до вынесения судом обвинительного приговора. (Другими словами, его вполне может и не быть.)

Мы уже не раз писали, что следователи наших правоохранительных органов взяли привычку прятаться за пресс-службами своих ведомств, разрешая публиковать строго дозированную и донельзя скупую информацию. В свою очередь и пресс-службы не могут сообщить журналистам больше того, что есть в официальном тексте, поэтому узнать обстоятельства дела бывает очень непросто. Тем не менее, несколько звонков немного проясняют ситуацию, а вместе с официальным сообщением вырисовывается такая картина.

Сорокалетняя руководительница районного отделения «Ощадбанка» (не подтверждено, но логично, все-таки государственный банк, надежность и все такое прочее) начала с небольших сумм, которые брала у хорошо знакомых людей с обещанием начислять хорошие проценты, и дело вроде бы пошло. То есть проценты выплачивались, но следствию придется установить, из каких средств, из личных «заощаджень» подозреваемой или из «новых» поступлений, как обычно делают все уважающие себя финансовые пирамиды. Наверное, проценты и вправду были хорошими, потому что клиент, как говорится, пошел косяком, причем далеко не бедный клиент. Говорят, что даже следователи были удивлены суммами, которые люди давали в «рост», – 10 или 13 тысяч долларов, даже 22 тысячи тех же долларов. Наверное, часть вины должна лежать и на этих «ошуканих вкладниках», поскольку они тоже могли становиться участниками преступной цепочки. Другими словами, втягивали в дело следующих жертв. Наверное, это нельзя назвать сетевым маркетингом, при котором один участник для получения прибыли должен привести несколько новых, но наверняка люди делились информацией о выгодном вложении денег.

В конце концов, люди спохватились и начали требовать свои вклады обратно. Наверное, обманутых вкладчиков было больше, чем 10 человек, но панику на Нью-йоркской бирже они не спровоцировали. Как бы то ни было, митингов люди не устраивали, ведь дело-то было тайным, не зря говорится – на доверии, поэтому жаловаться некому. Тем не менее, информация попала к правоохранителям, а возможно, они действовали по чьему-то заявлению, потому что некоторые «скоробогатьки» даже занимали деньги или продавали недвижимость, чтобы уж вложиться – так вложиться. Но на самом деле – вляпались основательно, что называется, попали на деньги, и, скорее всего, без малейших перспектив на возмещение убытков, если дело дойдет до тюрьмы.

Само дело, вернее его видимая часть, тянулось недолго – с 2019 года, что укладывается в классическую схему возникновения и краха финансовых пирамид. Большинство из них приказывают долго жить и себе, и деньгам вкладчиков именно в такие сроки. В нашем случае имелись и другие признаки финансовой пирамиды, на которые должны были обратить внимание доверчивые граждане – нереальные проценты, тайна вкладов (которую мог гарантировать разве что О. Бендер) и другие. Должны были обратить, но не обратили, а возможно, рассчитывали «срубить капусты по-легкому». Удивляться можно только тому, что кто-то до сих пор попадает в сети подобных аферистов по наивности, ведь все слышали об МММ, «Хопре», «Валентине» и других финансовых пирамидах, обещавших людям золотые горы.

С другой стороны, у нас на законодательном уровне не запрещена реклама финансовых пирамид, не так давно МММ-2 раскручивали и в Кировоградской области, уверяя доверчивых граждан в чистоте помыслов и надежной прибыли. Так было и в нашем случае, хотя рекламировалось дело не по телевизору, но как-то трудно поверить в версию женщины-одиночки, без крыши над головой, в переносном значении этого слова.

Сведущие люди говорят, что в области накоплен достаточно большой опыт создания финансовых пирамид в виде благотворительных фондов под прикрытием бывшей милицейской системы. Об этом даже писали, особенно в лихие 90-е, но дела о подобных мошенничествах так и закончились ничем. Имен организаторов или крышующих общественность не узнала. Очень может быть, что и здесь дело как-то переквалифицируется на злоупотребление служебным положением или что-то еще. Тем более, деньги люди несли добровольно, забыв простую истину, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке…