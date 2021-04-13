В кинотеатр «Мир» возвращается жизнь!

Кинотеатр открылся 31 декабря 1959 года. А построен меньше чем за год. Архитектором проекта был Андрей Алексеевич Сидоренко. Красную ленточку на открытии перерезал первый секретарь Кировоградского горкома Компартии Иван Филиппович Валявский.

Первым показанным фильмом стала лента производства режиссеров из ГДР «Песня матросов». Кинотеатру сразу присвоили высшую категорию, билеты на взрослые фильмы, вечерние сеансы, стоили 50 копеек. Детские фильмы стоили 10 копеек, хотя, когда шли сверхпопулярнные фильмы типа «Красные дьяволята», цену повышали до 20 копеек, и план кинотеатр выполнял и перевыполнял.

В середине восьмидесятых годов этот широкоэкранный кинотеатр на 509 мест переключился на детский репертуар.

В начале девяностых кинотеатр закрылся, хотя был сделан его ремонт. Кинотеатры, по сути, убили видеосалоны, куда народ массово повалил на «Рембо», «Кошмар на улице Вязов» и «Терминатора». «Интердевочка», «Афганский излом», «Авария, дочь мента» и «7 дней с русской красавицей» еще собирали кассу, но это было последнее издыхание. А дети променяли «Красных дьяволят» и «Ну, погоди!» на «Приключения Тома и Джерри».

Единственный же на сегодня в области кинотеатр «Портал» иногда больше зарабатывает на попкорне, чем на билетах, плюс на всяких презентациях и даже политических собраниях.

Собственником здания стало предприятие, близкое к народному депутату Игорю Шарову. Несколько лет назад здание было продано сети супермаркетов родом из Кременчуга.

А с конца мая в здании любой желающий горожанин сможет окунуться в «Атмосферу mir2.0». Так называется проект применения пространства, исполнителем которого является известная общественная организация «Кроп:хаб» (хотя она и работает всего два года). У нее уже есть опыт преображения и использования городского пространства в помещении по улице Преображенской. Там уже прошло много концертов, встреч с интересными людьми, художественные выставки, благотворительные вечеринки, презентация книг, круглые столы по проблемам экологии и защиты животных и т.д.

Идейными «родителями» проекта «Кроп:хаб» стали общественные организации «Сердца матерей Кировоградщины», ОО «ЦРВ “Круговорот”», ветеранско-волонтерский центр «#Смайл», Ассоциация женщин Украины «Дия». А неравнодушные бизнесмены дали помещение.

Рассказывает представитель «Кроп:хаба» Катерина Колтунова:

– К нам пришло предложение от собственника касательно дальнейшего развития этой территории. Мы согласовали все условия еще в феврале. «Кpoп:хaб» имеет опыт, и мы знaем, как из ничегo сделать качественную площадку. Поэтoму согласились нa эту aвaнтюpу. Рeмoнт делается зa деньги собственникa, нaше зaдание – нaпoлнить пространство интересными мероприятиями и людьми. Продолжаются peмoнтные pабoты, oбустройство тeрpитopии. Мы плaнируем пpoвoдить pазные интересные pазвлекательные и полезные мероприятия, мaстep-классы.

Скopo нaм понaдoбится пoмoщь худoжников-вoлoнтepов для poсписи стены. Кpоме этoгo, нужна будeт помощь людeй для уборки и благоустройства территории. Так что присоединяйтесь!

Вдоль бывшего кинотеатра будет располагаться летняя площадка. В самом же помещении оборудуют также кафе.